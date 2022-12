Liste des outils à avoir pour une bonne gestion de réseaux sociaux en 2022

Swello

Swello est un outil très efficace pour gérer vos pages et vos messages sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Il dispose d’une interface facile à utiliser. Il suffira juste de comprendre son mode de fonctionnement pour pouvoir y arriver. De plus, ce logiciel est totalement disponible en version française.

Stello est une solution qui a été développée pour répondre aux attentes des travailleurs indépendants, des startups et des entreprises. Ce logiciel donne accès à un tableau de bord, qui permet de planifier les tâches à réaliser et les heures auxquelles elles doivent être accomplies. De plus, avec cet outil, vous avez la possibilité d’ajouter plusieurs comptes, et même d’autoriser l’accès à d’autres personnes dans votre réseau.

Que ce soit pour la publication d’un contenu, d’une photo, d’une vidéo, vous pouvez tout programmer pour que l’application s’en charge en votre absence.

Sprout Social

Sprout Social fait partie des outils les plus performants que vous pouvez utiliser pour gérer vos réseaux sociaux. En optant pour cette application, vous aurez accès à 5 fonctionnalités essentielles.

La première est « listening » qui permet d’avoir un aperçu des critiques faites à l’égard des services proposés par vos pages. Elle propose en retour des informations pour corriger le tir, booster les ventes et mieux séduire l’audience.

La seconde fonctionnalité est « engagement ». Cette fonction permet de dégager les thématiques des publications qui suscitent le plus d’intérêt dans le cercle de vos concurrents. Ainsi, vous pourrez vous en inspirer pour mieux rebondir. Elle permet aussi d’unifier vos messageries.

En troisième position, l’outil propose la fonction « Advoacy ». Vous pourrez avec cette option voir comment se comporte votre audience et donnez la possibilité à vos collaborateurs de partager du contenu sur vos pages.

La quatrième fonction est « publication ». Elle sert à avoir des rapports des consommateurs par rapport à vos concurrents et à planifier vos publications sur vos réseaux.

En dernier lieu, la plateforme vous offre la fonction « statistiques » qui analyse vos performances et vous permet de revoir votre stratégie.

Agorapulse

Agorapulse s’inscrit dans la même veine que les logiciels précédents. Sa particularité est qu’il s’adresse exclusivement aux chefs d’entreprise ou aux personnes qui souhaitent gérer eux-mêmes leurs réseaux sociaux. L’interface de cet outil se présente telle qu’une boite de dialogue dans laquelle l’utilisateur reçoit des notifications sur les interactions avec ses publications. Ces réactions sont transmises en temps réel.

L’avantage de cette plateforme est qu’elle permet d’avoir accès à 4 différents modes de fonctionnement. On a en premier le mode « free » qui a la tarification la plus basse. Ensuite, vient le mode « pro » qui est accessible à partir d’un abonnement mensuel de 79 €. Le mode « premium » quant à lui coûte 199 € le mois. Enfin, il y a le mode « entreprise » pour les chefs de sociétés. Son prix se fait par devis.

Hubspot Social Tool

Hubspot Social Tool est un logiciel qui a pour objectif de vous permettre de faire de vos réseaux sociaux des opportunités pour gagner de l’argent. Sa particularité est que vous pouvez créer un réseau dans lequel seront ajoutés vos comptes et ceux de vos collaborateurs. Cette stratégie permet d’interagir avec une audience beaucoup plus large. Le but d’une telle initiative est de permettre à l’utilisateur de trouver des potentiels nouveaux clients.

Hubspot Social Tool donne accès à un gestionnaire qui permet de planifier les posts par « an » ou par « masse ». Pour la planification annuelle, il s’agira de sélectionner les comptes qui doivent publier, les types de messages et leurs heures d’envoi. Par contre, pour la publication de masse, il est possible de programmer les posts à publier dans un tableau Excel.

MeetEdgar

MeetEdgar est un outil performant qui est destiné aux personnes ou aux gestionnaires de société qui désirent asseoir leur communication sur quelques plateformes sociales. En effet, ce logiciel donne la possibilité de gérer au maximum 3 réseaux sociaux.

La force de cet outil est qu’il permet de récolter des informations fiables en un laps de temps. Mais, avec MeetEdgar, vous ne pouvez pas vous connecter en réseau sur vos plateformes.

De même, il faudra se reconnecter à chaque fois pour en avoir accès. Toutefois, ce qui est attrayant avec ce logiciel est le prix forfaitaire de l’abonnement mensuel qui est de 19 $.