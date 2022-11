Découvrez les défis et les caractéristiques des traductions financières

Le langage financier est un langage spécialisé avec un lexique et une grammaire spécifiques qui le rendent différent et exclusif.

C’est une langue avec sa propre terminologie dans laquelle elle est conceptualisée différemment de la langue courante, ce qui rend sa traduction complexe.

Par conséquent, toute traduction financière nécessite, en plus d’une grande expérience dans la traduction de documents financiers, une connaissance approfondie de la matière économique. Cela vous permettra de comprendre ses caractéristiques et de surmonter ses défis.

Que sont les traductions financières ?

La traduction financière est un type de traduction technique spécialisée dans le domaine de l’économie et de la finance.

Ce type de traduction est une discipline qui nécessite la connaissance des principes de base de la gestion financière, la maîtrise de la terminologie technique, la capacité de comprendre et de présenter des formats spécifiques et la précision pour transmettre le contenu.

La traduction de documents financiers est un facteur clé de la mondialisation de l’économie. Il sert de pont pour tous les accords commerciaux internationaux et pour toute collaboration entre les entreprises, les institutions financières et les gouvernements du monde entier.

Pour une traduction financière à destination de l’Allemagne, nous vous recommandons de faire appel à un traducteur allemand traduisant dans sa langue maternelle.

En quoi les traductions financières sont-elles différentes ?

La traduction financière est une discipline exigeante , car elle possède certaines caractéristiques qui la rendent exigeante et la distinguent des autres traductions, voire d’autres domaines spécialisés.

L’une de ses principales caractéristiques est la variété des activités qu’elle couvre tant dans le secteur public que privé : fiscalité, négoce, bourse, investissements, immobilier, analyse de marché, comptabilité, banque, commerce, etc.

Parmi les caractéristiques qui rendent les traductions financières différentes, citons :

La variété des documents et des formats . Il comprend des documents, des livres, des rapports, des états financiers, des obligations, des offres, des déclarations, des contrats, des certificats et des analyses, entre autres.

. Il comprend des documents, des livres, des rapports, des états financiers, des obligations, des offres, des déclarations, des contrats, des certificats et des analyses, entre autres. La complexité du contenu . En raison de leur nature, la compréhension des activités financières et économiques nécessite une formation et de l’expérience.

. En raison de leur nature, la compréhension des activités financières et économiques nécessite une formation et de l’expérience. Haute précision . L’agence de traduction financière doit disposer de spécialistes ayant des compétences linguistiques approfondies et une connaissance de la terminologie et des lois financières, tant dans le pays source que dans le pays cible du document.

. L’agence de traduction financière doit disposer de spécialistes ayant des compétences linguistiques approfondies et une connaissance de la terminologie et des lois financières, tant dans le pays source que dans le pays cible du document. Terminologie spécialisée . Le langage financier a sa propre terminologie technique et conceptuelle. Il utilise également des termes du langage général, mais avec un sens différent.

. Le langage financier a sa propre terminologie technique et conceptuelle. Il utilise également des termes du langage général, mais avec un sens différent. Délais serrés . Les activités économiques sont dynamiques et nécessitent des actions rapides, les traductions financières doivent donc être réalisées dans un court laps de temps.

Les principaux défis des traductions financières

La traduction de documents financiers nécessite également de l’expérience et des connaissances pour surmonter certains défis :

Différences entre les réglementations financières par pays

Chaque pays a ses propres règles économiques ; par conséquent, l’agence de traduction financière doit connaître et comprendre les différentes nuances de chaque norme, à la fois celles du pays source du document et celles du pays cible de la traduction.

Il est vrai que la législation de l’Union européenne a adapté les réglementations légales conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS) que vous retrouverez ici , afin d’uniformiser les règles. Cependant, il existe également d’autres réglementations importantes, telles que les principes comptables généralement reconnus aux États-Unis (GAAP).

Les différents sens d’un terme selon les pays

Il y a souvent des termes dans une langue qui n’ont pas la même sémantique que dans une autre. Par conséquent, il est difficile d’obtenir une traduction précise lorsqu’il existe des concepts ou des termes qui n’existent pas dans la langue cible.

Cela peut se produire à la fois dans le langage général et spécialisé.

Cependant, il s’agit d’un défi majeur dans les traductions financières en raison du traitement de documents très techniques, avec des informations très précises qui peuvent avoir une pertinence juridique.

Confidentialité des documents

Les documents financiers contiennent généralement des informations confidentielles, les services de traduction financière doivent donc fournir les mécanismes nécessaires pour assurer un haut niveau de protection des documents à traduire.

Cohérence dans les termes

Un autre défi est de garder la cohérence dans les termes utilisés dans la traduction. Bien que la traduction laisse toujours place à l’utilisation de synonymes, le traducteur doit maintenir la cohérence en utilisant la même terminologie . Pour ce faire, il est important de créer une base de données utilisable pour tous les documents.

Évolution des normes et rapidité de livraison

C’est aussi un défi pour le traducteur d’être toujours à jour avec les réglementations financières , et l’exactitude du contenu traduit en dépend. De plus, l’entreprise de traduction financière doit être prête à fournir un service rapide et de qualité , car dans le secteur financier, il n’y a pas de place pour les retards et les documents sont généralement urgents.