Les vecteurs de la E-réputation pour bien convertir en 2022

La e-réputation, toutes les entreprises en ont désormais besoin. Ce nerf de la guerre au cœur du marketing digital vise à mesurer ce qui se dit sur vous sur le web.

Au cœur de cette quête d’identité pour les entreprises, les prospects jouent un rôle essentiel. La réputation numérique d’un prestataire leur permet d’analyser les points forts et faibles d’une entreprise.

Cette importance est encore plus importante en temps de crise. En effet, lorsque les poches manquent de capitaux, les prospects seront plus exigeants sur la qualité des prestataires de bien et de service. Contrôler l’impact numérique de son entreprise devient du coup essentiel.

Grossièrement, si en 2022, vous n’avez toujours pas entrepris de projet numérique pour votre entreprise, vous êtes dans de beaux draps. La recherche organique n’a jamais été aussi forte sur les moteurs de recherche.

E réputation : Objectifs à atteindre pour une autorité sur internet

Entrepreneurs, entrepreneuses, concevez qu’aujourd’hui, la e-réputation joint plusieurs objectifs. Son objectif multidisciplinaire se mesurent à l’aide de différents vecteurs que nous vous présentons pour réussir sur le web.

La mise en place d’une stratégie en référencement naturel

Aujourd’hui, sans SEO, vous êtes mort. A moins que vous ne soyez aussi connu que MacDonald’s ou Louis Vuitton. Les prospects accordent très peu d’importance aux noms des entreprises au cœur de domaine d’activité très communs. En revanche, lorsqu’ils ont une demande précise, il la recherche immédiatement sur notre ami Google. Et c’est précisément là que débouche le premier vecteur de votre e-réputation numérique : être trouvé rapidement sur le web sur des expressions clés données.

Mais à ce stade, vous êtes toujours un inconnu pour le prospect qui cherche à tout prix à vous connaître. Puis à comparer les offres parmi votre concurrence. Le référencement naturel est donc séduisant pour drainer du trafic vers son site. Seulement ce vecteur très important n’est pas suffisant pour que renforcer la confiance de votre audience.

Proposer une offre Content Marketing en acier

La ligne éditoriale s’inscrit aussi au cœur de la stratégie de contenu. C’est une discipline qui s’inscrit entre le référencement naturel et le Content Marketing. A ce stade-là, il faut à tout prix que votre entreprise identifie les principaux besoins de son client. Car en vérité, les prospects n’aiment pas le bla-bla. Ils sont pressés et cherchent à tout prix un candidat qui répondent précisément à leur besoin et leur préoccupation.

Le Content Marketing est donc là pour conforter la confiance d’un prospect en présentant les points forts de son offre. Il tente de mieux influencer le passage à l’action.

Ce vecteur déterminant de la E-réputation vise donc à influencer le parcours de vente ou de conversion de son audience.

A ce stade, il faut donc développer les points suivants :

Connaître sur le bout des doigts sa clientèle

Développez un discours séducteur

Si possible, offrir une information quelconque au prospect (exemple : livre blanc contre adresse-mail)

Exploitez ce que votre concurrence ne fait pas.

Orientez autour du contexte commercial, le Content Marketing joue un rôle secondaire. Après avoir invité votre prospect à lire votre offre, celui-ci hésite mais commence à être touché par votre discours.

Des avis clients fiable pour renforcer votre image sur le web

Au cœur de cette démarche, le prospect va ensuite consulter ce qui se dit sur vous sur le web. Cela passe forcément par la consultation des avis Google My Business.

Mais éventuellement des plateformes d’avis selon les domaines d’activités :

Tripadvisor pour les hôtels et restaurants

Avis vérifiés pour le e-commerce

TrustPilot pour les agences web…

L’empreinte numérique qui découle d’avis positifs est la troisième étape qui influence et convertit mieux votre audience.

A ce stade, un prospect qui hésite encore, ça existe. Imaginez que la E-réputation de vos concurrents est toute aussi brillante. Comment se démarquer pour gagner la bataille ? Au cœur de la e-réputation, les informations présentes sur le web concernant votre entreprise sont aussi le vecteur décisif. En explorant, la presse, les blogs thématisés ou des sites tiers qui parlent de vous, votre discours s’intensifie.

Les prospects qui ne vous connaissent pas dès lors remarquent avec prestance que l’on parle de vous. Cette stratégie qui est liée au netlinking dans le cadre du référencement naturel met aussi du gaz pour que votre site remonte bien à la surface des moteurs de recherche.

Il faut donc privilégier cette attitude. Puis en dernier lieu, pensez à mettre des mécanismes d’alerte pour détecter les mentions négatives. Cette démarche vous permettra de mieux contenir les actions négatives par le Flooding ou le SERP Sculpting aux côtés d’un expert.

