Face aux GAFAM, l’interopérabilité redevient le levier central de la souveraineté numérique

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Les GAFAM proposent une interopérabilité qui facilite l’usage de leurs services, mais renforce aussi la dépendance aux mêmes écosystèmes. Dans le débat sur la souveraineté numérique, l’interopérabilité, quand elle s’appuie sur des standards ouverts, devient un outil politique autant que technique.

Le sujet n’est plus réservé aux experts. Entre prises de position publiques sur la souveraineté, signaux envoyés par des institutions européennes et décisions locales de s’éloigner de certains logiciels dominants, la question se déplace vers un terrain concret: comment faire circuler données, identités et usages entre services, sans verrouillage, et sans perdre en sécurité. L’interopérabilité, longtemps cantonnée aux discussions d’architectes SI, se retrouve au cœur d’un rapport de force entre plateformes et États, et d’une stratégie industrielle européenne.

Interopérabilité: la promesse des GAFAM, le verrouillage par l’écosystème

Dans un entretien publié par La Tribune, la souveraineté numérique est présentée comme un champ d’action, pas comme une incantation, face aux grandes plateformes. Un point ressort: l’interopérabilité existe déjà dans les offres des géants du numérique, mais elle est souvent pensée pour multiplier les connexions à l’intérieur d’un même univers de produits, et pour rendre la sortie plus coûteuse.

Cette logique est connue dans d’autres industries. Les programmes de fidélité dans le transport aérien ou la grande distribution ne se contentent pas de récompenser, ils structurent des habitudes et des dépendances. Dans le numérique, le mécanisme est plus profond: il touche les données, les formats, les identités et les interfaces de programmation. Autrement dit, ce qui permet d’entrer facilement dans un service peut aussi rendre la migration difficile si les règles d’échange sont asymétriques ou si les fonctionnalités clés restent exclusives.

De là, l’enjeu devient précis: distinguer une interopérabilité d’usage, confortable pour l’utilisateur, d’une interopérabilité de souveraineté, qui garantit la réversibilité, la concurrence et la capacité à substituer un composant sans casser toute la chaîne. Cette seconde forme suppose des choix d’architecture, des standards partagés, et une gouvernance qui ne soit pas uniquement dictée par les intérêts d’une plateforme dominante.

Le cloud comme point de bascule, et la donnée comme actif stratégique

La dépendance se cristallise fortement sur le cloud. Bluedrop. fr avance un ordre de grandeur marquant: plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées sur les infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google. Cette concentration, au-delà de la performance technique, pose une question de contrôle: qui opère l’infrastructure, qui définit les couches logicielles, qui maîtrise les mécanismes de sécurité et les conditions contractuelles.

Le risque n’est pas seulement théorique. Un système d’information public, un service de santé, une plateforme éducative ou un outil collaboratif d’une grande administration ne se résume pas à une facture de service: ce sont des briques de continuité d’activité. Quand l’hébergement, l’authentification, la messagerie et la bureautique s’alignent sur une même suite propriétaire, l’interopérabilité se réduit souvent à des connecteurs internes, efficaces mais orientés vers la consolidation de l’écosystème.

Autrement dit, la souveraineté ne se joue pas uniquement sur la localisation des serveurs. Elle se joue sur la capacité à déplacer et réutiliser les données, à maintenir des services même en changeant de prestataire, et à garder la main sur les protocoles d’accès et d’administration. Dans ce cadre, l’interopérabilité devient l’instrument de la réversibilité: elle transforme un changement de fournisseur, aujourd’hui vécu comme un projet lourd et risqué, en opération maîtrisable.

Open source et standards ouverts: l’interopérabilité comme politique industrielle

Le débat européen associe de plus en plus open source, standards ouverts et souveraineté. Bluedrop. fr défend l’idée que l’indépendance numérique passe par des briques auditées, modifiables et partageables, et par des protocoles qui ne dépendent pas d’un seul acteur. L’argument est double: réduire la dépendance et renforcer la sécurité, en permettant l’examen du code et la maîtrise des chaînes logicielles.

Il faut aussi regarder l’effet d’entraînement. Une interopérabilité fondée sur des standards ouverts crée un marché: des PME, des intégrateurs, des éditeurs spécialisés peuvent proposer des services compatibles sans demander la permission à un acteur dominant. À titre de comparaison, dans les télécoms, l’existence de standards a permis l’apparition d’équipements et de services multi-fournisseurs. Dans le numérique, la même logique peut s’appliquer aux suites collaboratives, au stockage, à la messagerie, à la gestion d’identité ou à l’archivage.

Reste que l’open source n’est pas une baguette magique. La souveraineté suppose des compétences, de l’exploitation, de la maintenance, et une gouvernance des mises à jour. Mais l’interopérabilité change la nature du risque: elle évite que la continuité d’activité dépende d’un seul fournisseur, et elle rend crédible une stratégie de diversification, y compris progressive, sans rupture brutale.

Signaux politiques en Europe, et décisions locales qui accélèrent la bascule

Les signaux se multiplient. Monde Numérique évoque une séquence où l’Europe relance la bataille pour sa souveraineté numérique face aux GAFAM, et cite plusieurs éléments de débat public, dont l’adoption de Qwant comme moteur par défaut par le Parlement européen, présentée comme un symbole de souveraineté. Même quand ces choix ont une portée surtout politique, ils installent un critère: la dépendance n’est plus neutre, elle devient un sujet de doctrine.

À l’échelle nationale et locale, Boscop rapporte des mouvements concrets, avec des institutions qui questionnent l’usage de solutions américaines et mettent en avant des alternatives, dont Nextcloud, et des décisions visant à réduire l’empreinte de Microsoft dans certains environnements publics. Le même article mentionne, en France, le cas de la ville de Lyon qui annonce délaisser des logiciels Microsoft au nom de la souveraineté.

Ce type de bascule a un point commun: il oblige à traiter l’interopérabilité comme un prérequis. Une collectivité ne remplace pas une suite bureautique ou une messagerie comme on change un outil isolé. Il faut migrer des archives, maintenir la collaboration, préserver les calendriers, les carnets d’adresses, l’authentification, les accès distants. Quand ces fonctions reposent sur des standards ouverts, l’opération devient une migration. Quand elles reposent sur des formats fermés ou des dépendances implicites, elle devient une refonte.

Ce que change l’interopérabilité, concrètement, dans les appels d’offres publics

La souveraineté numérique se joue aussi dans la manière d’écrire les exigences. Les débats rapportés par La Tribune, et les exemples remontés par Boscop, pointent un déplacement: ne plus se contenter d’acheter un produit, mais exiger des garanties de réversibilité, de portabilité et de compatibilité.

Dans un appel d’offres, l’interopérabilité peut devenir un critère structurant: capacité à exporter les données dans des formats documentés, compatibilité avec des protocoles standard de messagerie et de calendrier, possibilité de fédérer l’identité avec d’autres services, documentation des API, et conditions contractuelles sur l’accès aux journaux et aux mécanismes d’administration. Autrement dit, l’interopérabilité n’est pas un supplément de confort, c’est une assurance contre l’enfermement.

Or, cette approche a aussi un effet sur le marché. Elle force les fournisseurs, y compris les plus dominants, à répondre sur des éléments vérifiables. Elle ouvre la porte à des architectures hybrides, où une organisation peut conserver certains services pour des raisons opérationnelles tout en reprenant la main sur les couches critiques, par exemple l’identité, l’archivage ou le stockage. Dans ce schéma, l’interopérabilité devient la condition de la modularité.

Un rapport de force technologique, mais aussi culturel, dans les organisations

Le sujet dépasse la technique. La dépendance aux plateformes se nourrit aussi d’habitudes: un écosystème perçu comme simple et intégré gagne du terrain, même si cette intégration est un verrouillage. L’interopérabilité, elle, demande une discipline: documenter, standardiser, penser l’architecture sur le long terme.

C’est là que la souveraineté numérique rejoint la gouvernance. Une organisation qui veut réduire sa dépendance doit se demander où elle accepte l’intégration propriétaire, et où elle exige des standards. Elle doit aussi investir dans la capacité à opérer, à auditer, à gérer des contrats et des risques. Les sources mobilisées convergent sur ce point: l’Europe et ses acteurs publics cherchent à reprendre des marges de manœuvre face aux plateformes, et l’interopérabilité est l’un des leviers les plus pragmatiques, parce qu’elle rend possible la concurrence, sans exiger une rupture immédiate.

La question, maintenant, est celle de l’exécution: transformer un mot d’ordre politique en exigences techniques, puis en choix d’architecture et en trajectoires de migration, service par service.

FAQ

Pourquoi l’interopérabilité est-elle liée à la souveraineté numérique?

Parce qu’elle conditionne la réversibilité: la capacité à changer de solution sans perdre ses données, ses usages et sa continuité d’activité. Quand les échanges reposent sur des standards ouverts, la dépendance à un seul écosystème diminue.

Les GAFAM ne proposent-ils pas déjà des systèmes connectés et compatibles?

Selon La Tribune, l’interopérabilité existe dans leurs offres, mais elle peut aussi renforcer l’intégration à un même écosystème. L’enjeu est de distinguer la compatibilité interne d’une interopérabilité fondée sur des standards partagés.

Pourquoi le cloud est-il un point sensible pour l’Europe?

Bluedrop. fr affirme que plus de 70 % des données européennes dans le cloud sont hébergées chez Amazon, Microsoft ou Google. Cette concentration pose des questions de contrôle des infrastructures et des conditions d’accès aux données.

Quelles alternatives sont citées dans le débat public?

Boscop cite Nextcloud comme solution open source alternative à certains services de stockage et de collaboration dominants, et mentionne des initiatives publiques visant à réduire la dépendance à Microsoft.

Quels signaux politiques récents illustrent cette volonté européenne?

Monde Numérique rapporte que le Parlement européen a adopté Qwant comme moteur par défaut, présenté comme un symbole de souveraineté, dans une séquence plus large de reprise en main face aux GAFAM.

Questions fréquentes Pourquoi l’interopérabilité est-elle liée à la souveraineté numérique ? Parce qu’elle facilite la réversibilité : la capacité à changer de solution sans perdre les données et les usages. Quand les échanges reposent sur des standards ouverts, la dépendance à un seul écosystème diminue. Les GAFAM ne proposent-ils pas déjà de l’interopérabilité ? Selon La Tribune, ils proposent des connexions entre services, mais cette interopérabilité peut aussi renforcer l’intégration à leur écosystème. L’enjeu est d’obtenir des règles d’échange fondées sur des standards partagés. Quel chiffre illustre la dépendance européenne au cloud selon les sources ? Bluedrop.fr avance que plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées sur les infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google. Quelles alternatives open source sont mentionnées dans les sources ? Boscop évoque Nextcloud comme solution open source alternative à certains services dominants de stockage et de collaboration. Quel exemple institutionnel est cité comme symbole de souveraineté ? Monde Numérique indique que le Parlement européen a adopté Qwant comme moteur par défaut, présenté comme un symbole de souveraineté.