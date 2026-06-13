4.9/5 - (57 votes)

Face à Google, Apple, Meta, Amazon et Microsoft, l’Europe remet l’interopérabilité au centre de sa stratégie de souveraineté numérique. L’objectif est simple: réduire les effets d’enfermement des plateformes et redonner du choix aux administrations, entreprises et citoyens.

Le sujet revient fort dans le débat public. D’un côté, les grandes plateformes mettent en avant leur propre interopérabilité, souvent limitée à leurs écosystèmes. De l’autre, des acteurs européens et des spécialistes de la souveraineté défendent une approche plus structurante: des standards, des protocoles ouverts, et la possibilité de changer d’outil sans perdre ses usages ni ses données, comme le rappelle La Tribune dans son entretien consacré au sujet.

Les GAFAM proposent une interopérabilité maison, centrée sur leurs écosystèmes

Le mot est devenu un argument commercial. Les plateformes expliquent qu’il est possible de connecter des services entre eux, de synchroniser des comptes, de partager des données. Dans l’entretien relayé par La Tribune, l’idée est posée clairement: l’interopérabilité mise en avant par les GAFAM existe, mais elle sert aussi leur logique de plateforme.

Concrètement, une interopérabilité pilotée par un acteur dominant peut renforcer l’adhérence à un ensemble de services. L’utilisateur gagne en confort, mais il s’expose à une dépendance fonctionnelle: identifiants, formats, habitudes, intégrations, tout pousse à rester. Le problème? Cette interopérabilité n’est pas toujours réversible. Elle peut rester asymétrique, ou conditionnée à des règles qui changent au gré des politiques produit.

Autre point. L’interopérabilité ne se limite pas à connecter des applications. Elle touche aux protocoles, aux formats de données, aux interfaces de programmation (API), et à la capacité réelle d’un concurrent à offrir un service équivalent sans être bloqué. C’est là que la souveraineté se joue: dans les détails techniques, pas dans le discours marketing.

Pourquoi l’interopérabilité devient un levier de souveraineté numérique en Europe

La souveraineté numérique vise une capacité d’action. Choisir ses outils. Héberger ses données selon ses règles. Faire évoluer ses infrastructures sans dépendre d’une décision prise ailleurs. Dans l’article et l’entretien mis en avant par La Tribune, l’interopérabilité est présentée comme un passage obligé pour reprendre la main face aux géants du numérique.

L’idée est pragmatique: si les services peuvent communiquer via des standards, si les données sont portables, si un utilisateur peut migrer sans casse, le rapport de force change. Les acteurs européens peuvent proposer des alternatives crédibles sans demander aux organisations de repartir de zéro.

Côté administrations, l’enjeu est encore plus direct. Une collectivité ou un ministère ne gère pas seulement des outils, il gère des chaînes de traitement, des archives, des obligations de sécurité et de continuité. L’interopérabilité devient une condition pour éviter un verrouillage durable, surtout quand des services critiques reposent sur des briques propriétaires.

Et après? L’interopérabilité crée aussi un effet d’écosystème. Elle permet à des solutions spécialisées, parfois plus petites, de s’intégrer à des environnements existants. Elle soutient un tissu industriel local, sans exiger un basculement brutal.

Cloud et dépendance: les chiffres qui alimentent le débat

La dépendance technologique se mesure aussi dans l’hébergement. Sur ce point, une donnée circule et pèse dans les discussions: selon bluedrop. fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées sur des infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google.

Ce chiffre sert de rappel: la souveraineté ne concerne pas uniquement les logiciels visibles. Elle concerne les couches profondes, là où sont stockées les données et là où tournent les services. Si l’infrastructure est concentrée entre quelques acteurs, l’Europe se retrouve exposée à des risques de continuité, de conformité, et de dépendance contractuelle.

Reste un détail qui n’en est pas un: l’interopérabilité dans le cloud ne veut pas seulement dire déplacer des fichiers. Cela implique la portabilité des workloads, la compatibilité des services managés, et la capacité à éviter des services trop spécifiques qui rendent la sortie coûteuse. Sans standards et sans pratiques de réversibilité, la dépendance se reconduit.

Qwant, Nextcloud, collectivités: des signaux politiques et opérationnels

Le débat sort des cercles techniques. Il devient politique. Monde Numérique rapporte que le Parlement européen a adopté Qwant comme moteur par défaut, présenté comme un symbole de souveraineté. Le geste compte, même si la souveraineté ne se résume pas à un moteur de recherche. Il signale une volonté d’aligner les outils avec une stratégie d’indépendance.

Dans le même esprit, Boscop cite des mouvements de sortie ou de remise en cause de solutions américaines. Le site évoque Nextcloud, une alternative open source à des services de stockage et de collaboration, et rapporte aussi que la ville de Lyon annonce délaisser des logiciels Microsoft pour des raisons de souveraineté.

Ce type de décision met en lumière un point concret: la migration est rarement un problème de volonté. C’est un problème d’intégration. Messagerie, annuaires, partage documentaire, visioconférence, postes de travail, sécurité. Tout est lié. L’interopérabilité devient alors une méthode pour réduire les coûts de transition et éviter les impasses.

Autre point. Les choix publics créent des effets d’entraînement. Ils peuvent structurer un marché, imposer des exigences de compatibilité, et pousser les fournisseurs à documenter leurs interfaces. Quand une administration demande de la réversibilité, elle impose un standard de fait.

Interopérabilité et open source: la même promesse, des conditions différentes

L’open source revient souvent dans les discussions sur la souveraineté. Bluedrop. fr insiste sur le triptyque open source, souveraineté et sécurité. L’argument est connu: si le code est auditable et si les communautés existent, il est plus facile de maîtriser, corriger, adapter, et éviter certaines dépendances.

Mais l’open source ne garantit pas automatiquement l’interopérabilité. Une solution peut être ouverte et rester isolée si elle n’implémente pas de standards ou si elle ne s’intègre pas aux systèmes existants. À l’inverse, un logiciel propriétaire peut offrir une interopérabilité réelle s’il respecte des protocoles ouverts et des formats documentés.

Le point clé, c’est la combinaison: standards ouverts, gouvernance claire des protocoles, et capacité à changer de prestataire sans perdre la continuité de service. La Tribune met l’accent sur cette mécanique: l’interopérabilité comme outil de souveraineté, pas comme simple option technique.

Concrètement, la bataille se joue sur des éléments très opérationnels: export des données, compatibilité des calendriers et contacts, fédération d’identités, messagerie, chiffrement, et conditions d’accès aux API. Ce sont ces détails qui font la différence entre un pont temporaire et une vraie liberté de choix.

FAQ

Qu’est-ce que l’interopérabilité, au sens politique du terme?

C’est la capacité de services numériques à fonctionner ensemble via des standards, pour permettre la concurrence, la portabilité des données et la réversibilité des choix technologiques.

Pourquoi l’interopérabilité est-elle liée à la souveraineté numérique?

Parce qu’elle réduit l’enfermement dans un écosystème. Elle rend possibles des migrations et des alternatives sans rupture, ce qui renforce la capacité d’action des organisations.

Les GAFAM sont-ils opposés à l’interopérabilité?

Selon l’entretien publié par La Tribune, les GAFAM mettent en avant une interopérabilité, mais elle peut rester centrée sur leurs propres produits et règles, ce qui limite l’effet de liberté de choix.

Quel est l’enjeu du cloud dans cette dépendance?

Selon bluedrop. fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées sur Amazon, Microsoft ou Google, ce qui alimente les préoccupations de dépendance et de contrôle.

Quelles alternatives européennes sont citées dans l’actualité récente?

Monde Numérique évoque Qwant comme moteur par défaut au Parlement européen. Boscop cite Nextcloud et rapporte la décision de la ville de Lyon de délaisser des logiciels Microsoft.

Questions fréquentes Qu’est-ce que l’interopérabilité dans le numérique ? C’est la capacité de services et systèmes à échanger et utiliser des informations via des standards, des formats et des interfaces compatibles, pour éviter l’enfermement dans un seul écosystème. Pourquoi l’Europe met-elle l’interopérabilité au cœur de la souveraineté numérique ? Parce qu’elle facilite la portabilité des données et la réversibilité des choix technologiques, ce qui réduit la dépendance à quelques plateformes dominantes, comme l’explique l’entretien publié par La Tribune. Quel rôle joue le cloud dans la dépendance aux GAFAM ? Selon bluedrop.fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées sur des infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google, ce qui renforce les enjeux de contrôle et de continuité. Quels exemples récents illustrent cette recherche d’alternatives ? Monde Numérique rapporte l’adoption de Qwant comme moteur par défaut au Parlement européen. Boscop cite Nextcloud et rapporte que la ville de Lyon annonce délaisser des logiciels Microsoft au nom de la souveraineté.