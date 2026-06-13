4.8/5 - (76 votes)

Face aux GAFAM, l’Europe cherche une sortie par le haut: rendre les services numériques vraiment interopérables. L’objectif est simple: réduire la dépendance technique qui enferme administrations, entreprises et citoyens dans des écosystèmes fermés. Résultat: la souveraineté numérique se joue moins sur des slogans que sur des règles concrètes, des standards et des choix d’architecture.

Dans un entretien publié par La Tribune, l’interopérabilité est présentée comme un levier central pour reprendre la main face aux plateformes dominantes. L’idée n’est pas de “remplacer” du jour au lendemain Gmail, Microsoft 365, Amazon Web Services ou les services Google, mais de rendre possible un usage plus libre: connecter des outils concurrents, migrer plus facilement, éviter l’enfermement, garder la maîtrise des données et des flux.

Pourquoi l’interopérabilité devient un sujet politique face aux GAFAM

Le débat sur la souveraineté numérique a longtemps été résumé à une question de localisation des données ou de “cloud européen”. Mais l’entretien de La Tribune insiste sur un autre point: la dépendance vient aussi de la façon dont les services sont conçus. Quand un outil ne “parle” qu’avec les produits de la même marque, il crée un verrou. Quand il accepte des standards et des interfaces ouvertes, il devient remplaçable.

Dans l’entretien, une comparaison revient: les GAFAM mettent en avant leur propre forme d’interopérabilité, par exemple la capacité de connecter Gmail à de nombreux produits et services de leur écosystème. Le bénéfice est réel au quotidien, mais il a une contrepartie: plus l’intégration est forte, plus la sortie devient coûteuse et risquée. Pour une organisation, le problème n’est pas seulement le prix d’un abonnement, c’est la complexité de migrer des boîtes mail, des documents, des identités, des droits d’accès, des historiques, des workflows.

Ce sujet devient politique parce qu’il touche des services essentiels: messagerie, stockage, outils bureautiques, visioconférence, hébergement applicatif, santé, éducation. L’article de bluedrop. fr décrit un scénario concret: des services publics ou des plateformes critiques qui cesseraient de fonctionner si l’accès à des technologies étrangères était perturbé. Cette dépendance n’est pas théorique, elle est structurelle quand l’architecture repose sur un nombre limité d’acteurs et de briques propriétaires.

Cloud, messagerie, bureautique: là où le verrouillage se joue au quotidien

L’interopérabilité n’est pas un débat d’ingénieurs, elle se voit dans des situations très simples. Une collectivité qui veut changer de suite bureautique doit gérer la compatibilité des formats, les macros, les habitudes des agents, les droits d’accès, l’archivage. Une entreprise qui veut diversifier son cloud doit synchroniser identités, logs, sauvegardes, outils de sécurité, supervision. Sans interopérabilité, chaque brique devient un point de dépendance.

Sur le cloud, bluedrop. fr avance un chiffre marquant: plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées sur les infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google. Ce poids crée un effet d’entraînement: les compétences, les intégrations logicielles, les catalogues de services et même les choix d’architecture se calquent sur ces plateformes. Résultat: changer d’opérateur ne revient pas à “déménager” des serveurs, mais à reconfigurer une partie du système d’information.

Dans la bureautique et la collaboration, le verrouillage se joue aussi dans les détails: formats de fichiers, calendriers, carnet d’adresses, outils de chat, gestion documentaire. Quand chaque service est optimisé pour fonctionner avec les autres services du même groupe, l’utilisateur gagne en confort immédiat. Mais pour une administration ou une entreprise, cette facilité peut devenir une dépendance durable.

Le site Boscop illustre ce mouvement de prise de conscience à travers des exemples de “sortie” ou de diversification: il cite Nextcloud comme alternative open source à des services de stockage et de partage, et évoque des décisions locales en Europe pour s’éloigner de solutions américaines. L’enjeu, dans ces cas, n’est pas seulement de changer un logiciel: c’est de garder la capacité de passer d’un fournisseur à un autre sans refaire tout le système.

Interopérabilité “à la GAFAM” vs interopérabilité par standards: la différence qui compte

Le mot interopérabilité peut recouvrir deux réalités très différentes. La première est une interopérabilité interne: un grand groupe propose une gamme complète de services qui s’assemblent parfaitement. Dans l’entretien de La Tribune, cette logique est évoquée avec des exemples d’intégrations autour de Gmail et d’un grand nombre de produits connectables dans le même univers. Pour l’utilisateur, c’est fluide: un compte unique, des autorisations centralisées, une recherche unifiée, des notifications partout.

La seconde est une interopérabilité par standards ouverts: plusieurs éditeurs, plusieurs hébergeurs, plusieurs solutions peuvent communiquer avec des règles communes. C’est cette version qui intéresse la souveraineté numérique, parce qu’elle limite l’enfermement. Concrètement, cela signifie: des formats de documents lisibles par plusieurs suites, des protocoles de messagerie et de calendrier compatibles, des interfaces de programmation documentées, des mécanismes d’export et d’import fiables, une gestion d’identité fédérable.

La différence se voit dans un cas très concret: une organisation qui veut ajouter un outil spécialisé (par exemple pour un service métier) sans être obligée de reprendre toute la chaîne. Si l’écosystème est ouvert, elle peut brancher cet outil et garder le reste. Si l’écosystème est fermé, elle doit souvent choisir entre renoncer ou basculer davantage dans la suite du fournisseur dominant. Résultat: le verrouillage progresse par petites décisions “pratiques”.

L’entretien de La Tribune défend l’idée qu’une stratégie de souveraineté crédible doit passer par ces mécanismes techniques. Ce n’est pas une posture anti-américaine, c’est une logique d’autonomie: pouvoir choisir, pouvoir sortir, pouvoir auditer, pouvoir faire coexister plusieurs solutions.

Ce que l’Europe et les acteurs publics peuvent faire, et ce que ça change concrètement

Dans les faits, l’interopérabilité devient un outil de politique publique quand elle est exigée dans les achats, les cahiers des charges, les contrats et la gouvernance des systèmes d’information. Le podcast Monde Numérique décrit une Europe qui “relance la bataille” pour réduire sa dépendance, avec des symboles et des décisions qui alimentent le débat, comme l’adoption de Qwant par le Parlement européen comme moteur par défaut, selon l’émission. Même quand ces décisions sont surtout symboliques, elles mettent la question au centre: qui contrôle l’accès à l’information, les outils, les données, les infrastructures?

Au niveau opérationnel, une politique d’interopérabilité peut se traduire par des exigences simples mais structurantes:

1) Exiger la réversibilité. Résultat: lors d’un changement de fournisseur, les données, les métadonnées, les droits et les historiques doivent pouvoir être récupérés et réinjectés ailleurs, sans dépendre d’outils propriétaires opaques.

2) Favoriser les standards. Résultat: un document, un agenda, une messagerie, un espace de partage doivent fonctionner avec plusieurs logiciels, ce qui réduit le risque de se retrouver captif d’une seule suite.

3) Réduire les dépendances invisibles. Résultat: au lieu de s’adosser à une seule identité numérique, une seule plateforme de logs, une seule chaîne de sauvegarde, une organisation peut répartir et sécuriser ses fonctions clés.

4) S’appuyer sur l’open source quand c’est pertinent. Boscop et bluedrop. fr mettent en avant le logiciel libre comme un moyen de renforcer l’auditabilité et la maîtrise. Dans la pratique, ce n’est pas une baguette magique: il faut des compétences, de l’intégration, du support. Mais cela peut réduire la dépendance à un éditeur unique.

Pour le quotidien, la promesse de l’interopérabilité est très concrète: moins de “tout ou rien”. Une collectivité peut choisir une solution de stockage différente sans casser la messagerie. Une entreprise peut héberger une partie de ses applications ailleurs sans perdre ses outils de collaboration. Un établissement peut imposer des formats et des exports pour éviter que ses archives deviennent illisibles.

FAQ

Qu’est-ce que l’interopérabilité, concrètement?

C’est la capacité de plusieurs services et logiciels à échanger des données et à fonctionner ensemble via des formats, protocoles ou interfaces partagés, plutôt que via des mécanismes fermés propres à un seul fournisseur.

Pourquoi l’interopérabilité est liée à la souveraineté numérique?

Parce qu’elle réduit l’enfermement technique. Quand une organisation peut migrer plus facilement, elle retrouve du choix sur ses fournisseurs, ses conditions contractuelles et sa stratégie de sécurité.

Les GAFAM ne proposent-ils pas déjà de l’interopérabilité?

Selon l’entretien de La Tribune, ils proposent une interopérabilité très efficace à l’intérieur de leurs écosystèmes, par exemple autour de Gmail et de nombreux services connectés. L’enjeu européen porte plutôt sur des standards qui permettent de changer d’outil sans tout reconstruire.

Quel est le lien avec le cloud?

Le cloud concentre des fonctions critiques (hébergement, stockage, sécurité, outils de données). D’après bluedrop. fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées chez Amazon, Microsoft ou Google, ce qui amplifie les risques de dépendance.

Que peut surveiller une organisation pour éviter le verrouillage?

La présence de clauses de réversibilité, la possibilité d’exporter les données dans des formats standards, la compatibilité avec des outils tiers, et la capacité à fédérer l’identité et les accès sans dépendre d’un seul fournisseur.

Questions fréquentes Qu’est-ce que l’interopérabilité, concrètement ? C’est la capacité de plusieurs services et logiciels à échanger des données et à fonctionner ensemble via des formats, protocoles ou interfaces partagés, plutôt que via des mécanismes fermés propres à un seul fournisseur. Pourquoi l’interopérabilité est liée à la souveraineté numérique ? Parce qu’elle réduit l’enfermement technique. Quand une organisation peut migrer plus facilement, elle retrouve du choix sur ses fournisseurs, ses conditions contractuelles et sa stratégie de sécurité. Les GAFAM ne proposent-ils pas déjà de l’interopérabilité ? Selon l’entretien de La Tribune, ils proposent une interopérabilité très efficace à l’intérieur de leurs écosystèmes, par exemple autour de Gmail et de nombreux services connectés. L’enjeu européen porte plutôt sur des standards qui permettent de changer d’outil sans tout reconstruire. Quel est le lien avec le cloud ? Le cloud concentre des fonctions critiques (hébergement, stockage, sécurité, outils de données). D’après bluedrop.fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées chez Amazon, Microsoft ou Google, ce qui amplifie les risques de dépendance.