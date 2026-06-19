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DeepIP se présente comme une solution d’intelligence artificielle capable d’aider à rédiger des brevets, selon BFM. L’idée attire parce qu’elle touche un point dur de l’innovation, transformer une invention en texte juridique robuste. Mais automatiser ce travail pose immédiatement des questions de méthode, de responsabilité et de qualité.

Rédiger un brevet n’est pas écrire une notice ou une présentation marketing. C’est produire un document qui doit décrire l’invention, en définir le périmètre, et anticiper les contournements, tout en restant cohérent avec l’état de l’art. Une IA peut accélérer la mise en forme et la structuration, mais le cœur du sujet reste l’arbitrage entre précision technique et stratégie juridique.

DeepIP et la rédaction de brevets: ce que promet l’automatisation

Le positionnement de DeepIP, tel que présenté par BFM, consiste à utiliser une IA pour assister la rédaction de brevets. En clair, l’outil vise à transformer des éléments techniques, un cahier de laboratoire, un prototype, des notes d’ingénierie, en un texte structuré qui ressemble à une demande de brevet.

Une analogie aide à comprendre l’intérêt. Passer d’un dossier technique à un projet de brevet, c’est comme passer d’un schéma électronique à un circuit imprimé industrialisable. Les composants sont là, mais il faut les organiser, respecter des contraintes, prévoir les interfaces et éviter les erreurs qui coûteront cher plus tard. Sur le papier, une IA peut faire gagner du temps sur les tâches répétitives, reformulations, plans types, harmonisation du vocabulaire, génération de variantes de description.

La promesse implicite est double. D’abord, réduire la friction administrative qui ralentit la protection d’une invention. Ensuite, rendre plus accessible une étape souvent perçue comme opaque, parce qu’elle mélange langage technique et langage juridique. Mais cette promesse dépend d’un point central, la capacité de l’IA à rester fidèle à l’invention sans inventer, et à produire des formulations compatibles avec la logique du droit des brevets.

Une IA générative produit du texte en apprenant des régularités dans des corpus. Traduction, elle excelle à imiter une forme, un style, des structures. Or un brevet a justement une forme très codifiée, avec des sections attendues, un ton précis, une façon de définir des éléments et de les relier. C’est un terrain favorable pour une machine qui sait compléter un texte de manière plausible.

Le risque, c’est la confusion entre plausibilité et exactitude. Une IA peut produire une phrase qui a l’air juridiquement solide tout en introduisant une ambiguïté technique. Dans un brevet, une ambiguïté n’est pas un détail littéraire, c’est une faille potentielle. C’est comme une virgule mal placée dans un code source critique, le programme compile, mais le comportement réel devient imprévisible.

Étape par étape, l’assistance par IA peut se comprendre comme un pipeline:

1) Ingestion: l’outil reçoit des documents techniques, descriptions, schémas, comptes rendus. 2) Structuration: il propose un plan de demande de brevet et une terminologie cohérente. 3) Rédaction: il génère une description et des formulations de revendications. 4) Révision: un humain vérifie, corrige, resserre, et arbitre la stratégie. Le point décisif se joue à la dernière étape, parce que la machine ne porte pas la responsabilité juridique.

Sur le papier, l’automatisation est séduisante. En pratique, elle ne fonctionne que si l’utilisateur sait détecter les erreurs, les omissions et les glissements de sens. Or les inventeurs et équipes R& D n’ont pas toujours l’œil brevet, tandis que les professionnels de la propriété industrielle, eux, sont justement payés pour cette vigilance.

Revendications, antériorités, contournements: les trois pièges techniques

Un brevet se joue en grande partie dans les revendications, la partie qui définit ce qui est protégé. C’est la frontière du terrain. Une IA peut générer des revendications propres sur la forme, mais la robustesse dépend d’une stratégie: être assez large pour protéger, assez précis pour être validé. Cette tension est au cœur du métier.

Premier piège, la formulation trop large. Elle peut heurter l’état de la technique et fragiliser la demande. Deuxième piège, la formulation trop étroite. Elle laisse des voies de contournement, un concurrent peut modifier un paramètre ou une étape et sortir du périmètre. Troisième piège, l’incohérence interne: une description qui introduit des variantes, mais des revendications qui ne les couvrent pas, ou l’inverse.

La question des antériorités est également centrale. Dans la pratique, la rédaction d’un brevet se nourrit d’une recherche d’art antérieur et d’un raisonnement: qu’est-ce qui est vraiment nouveau, qu’est-ce qui est non évident, où se situe l’apport inventif. Une IA peut aider à reformuler l’apport, mais si elle n’est pas pilotée par une analyse solide, elle peut accentuer des éléments secondaires et passer à côté du cœur inventif.

Enfin, il y a le problème des contournements. Un bon brevet anticipe les variantes. C’est un exercice d’ingénierie inversée, imaginer comment un concurrent pourrait obtenir le même résultat par une autre voie. Une IA peut proposer des variantes, mais elle peut aussi en inventer qui ne sont pas réalisables, ou oublier des alternatives pourtant évidentes pour un spécialiste du domaine.

Responsabilité, confidentialité et usage: la zone grise pour les entreprises

Quand une IA intervient dans la rédaction de brevets, une question revient, qui porte la responsabilité en cas d’erreur. Le déposant, le conseil, l’éditeur du logiciel. Le droit des brevets est un droit de conséquences, un mot mal choisi peut peser des années plus tard. Le logiciel ne signe pas, ne plaide pas, ne répond pas aux examinateurs. Le risque se reporte sur l’organisation qui utilise l’outil.

Autre sujet sensible, la confidentialité. Avant le dépôt, une invention est souvent un secret industriel. Le simple fait de la décrire dans un outil numérique peut créer une surface d’exposition: stockage, journaux, accès, sous-traitants, incidents de sécurité. Les entreprises structurées ont des politiques strictes et des environnements isolés. Les petites structures, elles, peuvent être tentées d’aller vite, et donc de prendre des raccourcis.

Il y a aussi la question de l’usage réel. Un outil comme DeepIP peut être utilisé de deux manières. Soit comme un assistant de productivité pour un professionnel, qui sait ce qu’il fait et qui contrôle chaque phrase. Soit comme un substitut, pour produire un brevet sans expertise. Le premier cas peut accélérer. Le second peut générer des documents fragiles, qui donnent une illusion de protection.

Sur le papier, l’IA démocratise. En pratique, elle peut déplacer la difficulté, de savoir rédiger vers savoir auditer. C’est comme passer d’un système qu’on construit à la main à un système généré automatiquement: le travail n’est pas supprimé, il se transforme en vérification et en test.

Le métier de conseil en propriété industrielle face aux assistants IA

L’arrivée d’outils d’IA dans la propriété industrielle ne signifie pas automatiquement la disparition du métier. Elle peut plutôt rebattre les cartes sur la chaîne de valeur. Si la machine accélère la production de premières versions, l’expertise humaine se concentre sur la stratégie, la négociation de périmètre, la réponse aux objections, et la cohérence globale d’un portefeuille.

Un parallèle avec le développement logiciel est instructif. Les générateurs de code ont réduit le coût de production de certaines briques, mais ils ont augmenté l’importance des revues, des tests, de l’architecture, et de la sécurité. Pour les brevets, la revue de code est la revue de revendications, et le test est la confrontation à l’état de l’art et aux scénarios de contournement.

Le débat se joue aussi sur la standardisation. Plus les demandes de brevet se ressemblent, plus il devient difficile de se différencier et de verrouiller un avantage. Une IA, parce qu’elle apprend des formes récurrentes, peut pousser vers un style moyen. Or dans un brevet, la différence se fait souvent dans la précision d’un détail, la façon de définir un terme, ou l’art de décrire des variantes sans se tirer une balle dans le pied.

Selon BFM, DeepIP s’inscrit dans cette tendance de la French Tech à attaquer des métiers très documentaires avec des outils d’IA. La question n’est pas seulement est-ce que ça écrit, mais est-ce que ça écrit de manière défendable. C’est là que se joue la valeur, et c’est là que l’outil sera jugé, au contact des dépôts réels, des échanges avec les offices et des litiges potentiels.

FAQ

DeepIP peut-il déposer un brevet à la place d’un professionnel?

DeepIP est présenté par BFM comme un outil d’IA pour aider à rédiger. Le dépôt et la stratégie restent une décision du déposant, avec un besoin de validation humaine pour sécuriser le contenu.

Pourquoi la rédaction des revendications est-elle si critique?

Les revendications définissent ce qui est protégé. Une formulation trop large peut fragiliser la validité, une formulation trop étroite peut laisser des contournements, et une incohérence avec la description peut créer des failles.

Quels sont les principaux risques d’un texte de brevet généré par IA?

Le risque majeur est un glissement entre un texte plausible et un texte exact. Une IA peut introduire des ambiguïtés techniques, omettre un point clé, ou proposer des variantes irréalistes qui brouillent la portée de l’invention.

Une IA peut-elle aider sur l’état de la technique et les antériorités?

Une IA peut aider à structurer et reformuler, mais l’analyse de nouveauté et d’activité inventive repose sur un raisonnement et une lecture fine de l’art antérieur, qui doit rester pilotée par un expert.

Qu’est-ce qui change pour les conseils en propriété industrielle?

L’IA peut accélérer la production de brouillons, mais elle renforce l’importance de la relecture, de la stratégie de protection et de la cohérence juridique, des tâches où l’expertise reste déterminante.

Questions fréquentes DeepIP peut-il déposer un brevet à la place d’un professionnel ? DeepIP est présenté par BFM comme un outil d’IA pour aider à rédiger. Le dépôt et la stratégie restent une décision du déposant, avec un besoin de validation humaine pour sécuriser le contenu. Pourquoi la rédaction des revendications est-elle si critique ? Les revendications définissent ce qui est protégé. Une formulation trop large peut fragiliser la validité, une formulation trop étroite peut laisser des contournements, et une incohérence avec la description peut créer des failles. Quels sont les principaux risques d’un texte de brevet généré par IA ? Le risque majeur est un glissement entre un texte plausible et un texte exact. Une IA peut introduire des ambiguïtés techniques, omettre un point clé, ou proposer des variantes irréalistes qui brouillent la portée de l’invention. Une IA peut-elle aider sur l’état de la technique et les antériorités ? Une IA peut aider à structurer et reformuler, mais l’analyse de nouveauté et d’activité inventive repose sur un raisonnement et une lecture fine de l’art antérieur, qui doit rester pilotée par un expert. Qu’est-ce qui change pour les conseils en propriété industrielle ? L’IA peut accélérer la production de brouillons, mais elle renforce l’importance de la relecture, de la stratégie de protection et de la cohérence juridique, des tâches où l’expertise reste déterminante.