9 groupes européens, 1 outil GenAI Footprint, La Poste veut mesurer le CO de l’IA générative, ce qui surprend

La Poste s’associe à huit grands groupes européens pour lancer GenAI Footprint, une initiative qui vise à mesurer l’empreinte carbone de l’IA générative. L’objectif est de passer d’un débat souvent théorique à des méthodes concrètes, comparables et utilisables par les entreprises.

Le sujet dépasse largement la sphère technologique. À mesure que l’IA générative se diffuse dans les services clients, les outils bureautiques, la production de contenus ou l’assistance aux salariés, la question de son impact environnemental devient un enjeu de pilotage. Mesurer, c’est aussi se donner les moyens d’arbitrer: quels usages valent la dépense énergétique, lesquels doivent être encadrés, et comment éviter que l’IA ne gonfle mécaniquement l’empreinte numérique d’une organisation.

GenAI Footprint se présente comme une réponse collective à un problème très concret: sans cadre commun, chaque acteur mesure différemment, avec des périmètres variables et des hypothèses parfois difficiles à comparer. Résultat: les entreprises peinent à décider, et les engagements climatiques se heurtent à un manque d’indicateurs opérationnels.

En chiffres 9 organisations engagées La Poste + huit groupes européens 8 grands groupes européens partenaires de La Poste

Le point de départ est simple: standardiser la façon de calculer l’impact de l’IA générative pour obtenir des résultats lisibles et comparables entre organisations. GenAI Footprint est porté par Le Hub de La Poste, qui met en avant une logique de coopération entre grands acteurs européens.[1]

Ce type d’initiative répond à une réalité de terrain. Dans une entreprise, l’IA générative peut être utilisée de multiples façons, depuis un chatbot interne jusqu’à des outils de synthèse documentaire. Sans méthode partagée, l’empreinte carbone peut être estimée avec des approches hétérogènes, ce qui rend difficile le pilotage au quotidien, mais aussi la communication externe sur des bases solides.

Pour un groupe qui déploie des usages d’IA, l’intérêt d’un cadre commun est immédiat: disposer d’un langage unique entre directions métiers, DSI, responsables RSE et fournisseurs. Résultat: les arbitrages deviennent plus concrets, par exemple quand il faut choisir entre plusieurs modèles, décider d’un niveau de qualité de génération, ou limiter certains usages à des cas vraiment utiles.

Neuf groupes européens réunis, et une ambition de mesure

Le Hub de La Poste indique que La Poste s’engage aux côtés de huit grands groupes européens dans GenAI Footprint, ce qui place l’initiative dans une dynamique continentale, au-delà d’un simple projet interne.[1] L’idée est de créer des repères communs dans un contexte où l’IA générative circule vite entre secteurs, avec des fournisseurs et des infrastructures souvent partagés.

Le choix d’une approche collective a une logique pratique. L’empreinte carbone d’un service d’IA dépend de paramètres techniques (modèle, infrastructure, usage), mais aussi de données amont et aval qui dépassent une seule entreprise. Quand plusieurs groupes se mettent d’accord sur ce qu’il faut mesurer et comment, ils réduisent le risque de comparaisons trompeuses et facilitent l’intégration de ces indicateurs dans les processus d’achat, de conformité et de gouvernance.

Dans la vie quotidienne d’une organisation, cela peut se traduire par des décisions plus simples à expliquer: pourquoi un outil est autorisé pour certains usages mais pas pour d’autres, pourquoi un modèle est privilégié, ou pourquoi des règles d’utilisation (longueur des requêtes, fréquence, types de contenus) sont mises en place. Résultat: la sobriété numérique devient une politique, pas seulement un principe.

Empreinte carbone de l’IA: points de vigilance Mesure comparable GenAI Footprint cherche à harmoniser la mesure de l’empreinte carbone de l’IA générative pour rendre les résultats comparables entre organisations. Gouvernance interne Des indicateurs partagés facilitent le pilotage des usages d’IA générative et l’arbitrage entre déploiement, performance et impact environnemental. Coalition européenne L’initiative réunit La Poste et huit grands groupes européens, avec une logique de coopération autour d’un sujet transversal aux secteurs. Exigences fournisseurs Un cadre commun peut renforcer les exigences de mesure dans les relations avec les fournisseurs et dans les choix de solutions d’IA. Sobriété numérique La mesure de l’empreinte carbone vise à transformer des principes de sobriété en décisions opérationnelles sur les usages d’IA générative.

Pourquoi mesurer l’empreinte carbone de l’IA générative change la gouvernance

Mesurer l’empreinte carbone ne sert pas uniquement à produire un chiffre. Cela sert à gouverner. Une fois des indicateurs définis, une entreprise peut relier des choix techniques à des impacts environnementaux, et intégrer l’IA générative dans des logiques de reporting et de pilotage comparables à d’autres postes numériques.[1]

Concrètement, cela touche plusieurs décisions du quotidien. D’abord, le déploiement: faut-il généraliser un assistant à toute l’entreprise, ou le réserver à des équipes où le gain est démontré? Ensuite, la conception des outils: une fonctionnalité plus performante vaut-elle un surcoût environnemental? Enfin, la relation fournisseurs: exiger une mesure comparable peut devenir un critère de sélection, au même titre que la sécurité ou la conformité.

Cette logique de mesure peut aussi clarifier un point souvent flou pour les utilisateurs: tous les usages d’IA ne se valent pas. Une génération de texte courte, un résumé, une recherche augmentée ou une production d’images n’ont pas les mêmes implications techniques. Sans entrer dans des détails inutiles, un cadre comme GenAI Footprint vise à rendre ces différences visibles et actionnables.

Résultat: l’IA générative n’est plus seulement un outil à tester, elle devient un poste à gérer. Et cela peut accélérer des politiques de formation et de bonnes pratiques, pour éviter que l’IA soit utilisée par réflexe, là où un outil plus simple ferait le travail.

Ce que les entreprises peuvent attendre d’un standard européen

En rassemblant La Poste et huit grands groupes européens, GenAI Footprint s’inscrit dans une recherche d’alignement: parler la même langue sur l’impact environnemental de l’IA générative.[1] Pour les entreprises, l’enjeu est aussi d’éviter une multiplication de référentiels incompatibles, qui compliqueraient la mise en œuvre.

Un standard partagé peut avoir plusieurs effets concrets. Il peut faciliter la comparaison entre solutions, rendre les appels d’offres plus exigeants sur l’empreinte environnementale, et aider à structurer des tableaux de bord internes. Il peut aussi renforcer la crédibilité des démarches RSE, en limitant les déclarations trop générales et en encourageant des indicateurs suivis dans le temps.

Il y a aussi un effet organisationnel: quand une méthode est stabilisée, elle peut être déclinée en règles simples pour les équipes. Par exemple, définir des usages prioritaires, encadrer certaines fonctionnalités, ou intégrer des critères de sobriété dès la conception des services. Résultat: la question environnementale ne reste pas cantonnée à un document de stratégie, elle se retrouve dans les outils et les procédures.

Porteur : Le Hub de La Poste . [1]

: Le Hub de . Objet : mesurer l’ empreinte carbone de l’ IA générative . [1]

: mesurer l’ de l’ . Format: initiative avec huit grands groupes européens.[1]

Cartes de synthèse: impacts et questions clés

Mesure : harmoniser les méthodes pour comparer les usages. [1]

: harmoniser les méthodes pour comparer les usages. Décision : relier choix techniques et impacts environnementaux. [1]

: relier choix techniques et impacts environnementaux. Gouvernance : intégrer l’IA dans des processus de pilotage. [1]

: intégrer l’IA dans des processus de pilotage. Marché: pousser des exigences communes côté fournisseurs.[1]

Qu’est-ce que GenAI Footprint?

GenAI Footprint est une initiative portée par Le Hub de La Poste pour mesurer l’empreinte carbone de l’IA générative, avec huit grands groupes européens.[1]

Pourquoi la mesure est-elle un sujet central pour l’IA générative?

Parce que sans méthode commune, les estimations varient selon les périmètres et hypothèses. Un cadre partagé rend les résultats comparables et utilisables pour décider.[1]

Qui participe à GenAI Footprint?

Selon Le Hub de La Poste, La Poste s’engage avec huit grands groupes européens dans cette démarche.[1]

À quoi cela sert concrètement dans une entreprise?

À piloter les usages: définir des règles, comparer des solutions, intégrer des critères environnementaux dans les choix techniques et les achats, et suivre l’impact dans le temps.[1]