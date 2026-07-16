Zaporijia, Moscou accuse Kiev après la mort de l’ingénieur en chef, l’AIEA réagit au risque nucléaire autour du site

La Russie accuse l’Ukraine d’une attaque de drone ayant tué l’ingénieur en chef de la centrale nucléaire de Zaporijia, selon une information rapportée par Vietnam. vn. L’Agence internationale de l’énergie atomique a réagi à cette nouvelle alerte autour du plus grand site nucléaire d’Europe, déjà placé au cœur des tensions militaires depuis le début de l’invasion russe.

Moscou accuse Kiev après la mort d’un ingénieur à Zaporijia

Les autorités russes présentent la mort de l’ingénieur en chef comme le résultat d’une attaque de drone attribuée à l’Ukraine. À ce stade, les éléments disponibles dans le signalement initial ne permettent pas d’établir de manière indépendante les circonstances exactes, ni le lieu précis de l’impact. Dans ce type d’incident, la vérification repose souvent sur des images, des fragments d’engins, des témoignages locaux et l’accès d’experts au terrain.

La centrale de Zaporijia occupe une place particulière dans le conflit. Le site, contrôlé par les forces russes, ne produit plus d’électricité commerciale à pleine capacité, mais il conserve des installations sensibles, notamment des systèmes de refroidissement, des transformateurs et des zones de stockage de combustible. La présence de personnels techniques reste indispensable, même lorsque les réacteurs sont arrêtés, car la sûreté nucléaire dépend d’une surveillance continue.

La fonction d’ingénieur en chef donne une portée supplémentaire à l’affaire. Ce poste implique généralement la coordination d’équipes techniques, le suivi des procédures d’exploitation et la gestion d’incidents liés aux équipements critiques. La disparition d’un responsable de ce niveau peut perturber la chaîne de décision interne, surtout dans un environnement militarisé où les communications, les accès et les rotations de personnel sont déjà contraints.

L’Ukraine n’est pas citée, dans le court signalement disponible, avec une réponse détaillée à l’accusation russe. Kiev a souvent rejeté les imputations de Moscou concernant les incidents autour de la centrale, en accusant la Russie d’utiliser le site comme levier militaire et politique. Cette bataille de récits complique l’établissement des faits, car chaque incident touchant Zaporijia prend immédiatement une dimension diplomatique et sécuritaire.

Les accusations russes portent sur une attaque de drone visant un responsable technique.

L’AIEA alerte sur les risques autour du site de Zaporijia

L’AIEA, dirigée par Rafael Grossi, suit le dossier de Zaporijia avec une attention constante. Sa réaction s’inscrit dans une ligne déjà répétée à plusieurs reprises: les installations nucléaires ne doivent pas devenir des cibles militaires et les personnels qui les exploitent doivent pouvoir travailler sans pression directe. L’agence ne dispose pas d’un mandat militaire, mais son rôle technique lui permet de documenter les risques pesant sur la sûreté nucléaire.

La situation du site reste fragile pour des raisons très concrètes. Une centrale nucléaire dépend de l’alimentation électrique externe, de systèmes de secours, d’équipes formées et de procédures strictes. Une frappe, même limitée, peut endommager un bâtiment auxiliaire, couper une ligne électrique ou interrompre une rotation de techniciens. Le danger principal ne se limite donc pas à un réacteur: il concerne tout l’écosystème industriel qui maintient le site dans un état sûr.

La présence d’observateurs internationaux permet de réduire une partie de l’opacité, mais elle ne règle pas la question centrale de l’attribution. Pour confirmer l’origine d’un drone, il faut accéder aux débris, analyser leur trajectoire et comparer les éléments matériels avec des données militaires que les belligérants publient rarement. L’agence peut signaler une dégradation des conditions de sécurité, sans nécessairement désigner un responsable.

Cette nouvelle accusation intervient dans un contexte où chaque incident autour de Zaporijia ravive la crainte d’un accident aux conséquences transfrontalières. Les capitales européennes, l’ONU et les autorités de sûreté nationales suivent les communications de l’AIEA, car une panne prolongée ou une succession d’impacts près d’équipements essentiels augmenterait la pression sur les dispositifs de secours. Les prochaines évaluations techniques de l’agence seront déterminantes pour mesurer l’état réel du site après cette annonce russe.

L’AIEA insiste sur la protection des installations et des personnels nucléaires. Questions fréquentes Que reproche la Russie à l’Ukraine à Zaporijia ? Moscou accuse Kiev d’avoir mené une attaque de drone ayant tué l’ingénieur en chef de la centrale nucléaire de Zaporijia. Les informations disponibles ne permettent pas, à ce stade, de confirmer indépendamment les circonstances exactes. Pourquoi la centrale de Zaporijia inquiète-t-elle l’AIEA ? Le site reste sensible en raison de ses installations nucléaires, de ses systèmes de refroidissement, de ses besoins électriques et de la présence indispensable de personnels qualifiés. Tout incident militaire peut dégrader les conditions de sûreté. L’AIEA peut-elle attribuer la responsabilité d’une attaque ? L’AIEA peut évaluer les risques techniques, observer les dégâts et alerter sur la sûreté nucléaire. L’attribution d’une attaque demande des preuves matérielles, des analyses de trajectoire et des données militaires souvent difficiles à obtenir.