En 2026, plus du tiers de l’électricité bulgare dépend de Kozloduy, Danube en baisse sans précédent, ce que le nucléaire affronte

La Bulgarie va réduire la production électrique de la centrale nucléaire de Kozloduy après une baisse du Danube décrite comme " sans précédent", selon BFM. Le site, installé sur la rive du fleuve, fournit plus du tiers de l’électricité du pays. Cette décision intervient au cœur de l’été 2026, dans un contexte où la chaleur, la sécheresse et la disponibilité de l’eau deviennent des paramètres déterminants pour la sécurité énergétique européenne.

Kozloduy réduit sa puissance après le recul du Danube

La centrale de Kozloduy occupe une place centrale dans le système électrique bulgare. Située dans le nord du pays, près de la frontière roumaine, elle dépend du Danube pour ses besoins industriels, notamment les circuits liés au refroidissement. Quand le niveau du fleuve baisse fortement, l’exploitation doit être ajustée afin de respecter les limites techniques et environnementales imposées aux installations nucléaires.

La réduction annoncée ne signifie pas un arrêt de la centrale. Elle traduit plutôt une mesure de prudence visant à adapter la production au débit disponible. Les exploitants de sites nucléaires surveillent en permanence la température de l’eau, les volumes mobilisables et les seuils de rejet. Une eau trop chaude ou trop rare limite la capacité à évacuer la chaleur produite par les réacteurs, même lorsque les systèmes de sûreté demeurent opérationnels.

Le poids de plus du tiers de l’électricité nationale rend cette décision sensible pour Sofia. Une baisse de puissance à Kozloduy oblige les gestionnaires du réseau à compenser par d’autres moyens de production, par des importations ou par une gestion plus fine de la demande. Les autorités n’ont pas communiqué, à ce stade, de volume précis de mégawatts retirés du réseau ni de calendrier détaillé de retour à la normale.

La situation rappelle la vulnérabilité des infrastructures électriques face aux tensions hydrologiques. Les centrales thermiques et nucléaires produisent de l’électricité de manière continue, mais leur fonctionnement reste lié à l’accès à une ressource en eau suffisante. Dans le cas bulgare, le recul du fleuve touche à la fois l’énergie, le transport fluvial, l’agriculture et les usages industriels, ce qui renforce la dimension nationale de l’alerte.

À Kozloduy, la disponibilité de l’eau conditionne une partie de l’exploitation industrielle. — © Image générée par IA / Ideogram

Sofia surveille le réseau électrique pendant la chaleur estivale

Pour le gouvernement bulgare, l’enjeu immédiat consiste à maintenir l’équilibre entre production et consommation. En période estivale, la demande peut progresser avec l’usage de la climatisation, tandis que certaines capacités hydroélectriques sont elles aussi affectées par le manque d’eau. Le gestionnaire du réseau doit donc intégrer la moindre contribution de Kozloduy dans ses prévisions horaires.

La Bulgarie dispose d’un bouquet énergétique comprenant le nucléaire, le charbon, l’hydroélectricité, le solaire et des échanges avec les pays voisins. Cette diversité offre des marges d’ajustement, mais toutes les sources ne jouent pas le même rôle. Le nucléaire assure généralement une production stable, dite de base. Son recul, même temporaire, oblige à mobiliser des capacités plus flexibles ou à solliciter le marché régional de l’électricité.

Le contexte européen accentue cette surveillance. Plusieurs pays riverains du Danube observent aussi les conséquences de la sécheresse sur la navigation, les ports et certaines industries. Les prix de marché peuvent réagir rapidement si plusieurs moyens de production sont contraints au même moment. Pour les ménages bulgares, l’impact dépendra de la durée de la réduction, des contrats d’approvisionnement et des mécanismes de régulation tarifaire en vigueur.

Cette alerte place la question de l’adaptation climatique au premier plan. Les investissements ne portent plus seulement sur la production d’énergie, mais aussi sur la résistance des installations aux épisodes extrêmes. Pour une centrale comme Kozloduy, cela implique des mesures de suivi renforcé, des procédures d’exploitation adaptées et une coordination étroite avec les autorités de sûreté. L’évolution du niveau du Danube dans les prochains jours déterminera l’ampleur des ajustements nécessaires sur le réseau bulgare.

Le réseau bulgare doit intégrer la réduction temporaire de production nucléaire. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi le Danube influence-t-il la production de Kozloduy ? La centrale utilise l’eau du Danube dans ses procédés industriels liés au refroidissement. Quand le niveau du fleuve recule fortement, l’exploitant peut réduire la puissance pour respecter les limites techniques et environnementales. La centrale nucléaire de Kozloduy est-elle arrêtée ? Les informations disponibles font état d’une réduction de production, pas d’un arrêt complet. La mesure vise à adapter l’exploitation au niveau du Danube et aux conditions estivales. Quels effets pour l’électricité en Bulgarie ? L’impact dépendra de la durée de la baisse de production. Le pays peut mobiliser d’autres moyens de production, ajuster ses échanges régionaux et surveiller la demande, notamment liée à la climatisation.