15 entreprises, marché à 639 milliards, cellules solaires organiques, ce que Heliatek et Mitsubishi veulent dominer

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Par : La Biche Dubois

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Le classement publié par Spherical Insights remet en lumière les industriels positionnés sur les cellules solaires organiques, une technologie photovoltaïque légère, souple et potentiellement intégrable à des surfaces variées. La publication cite notamment Heliatek GmbH, Mitsubishi Chemical Group Corporation et Sumitomo Chemical Co Ltd, au moment où plusieurs cabinets anticipent une forte progression du marché d’ici 2034.

Heliatek, Mitsubishi et Sumitomo dominent la sélection Spherical Insights

Le document diffusé par Spherical Insights met en avant quinze entreprises actives sur le marché mondial des cellules solaires organiques. Parmi les noms visibles figurent Heliatek GmbH, acteur allemand spécialisé dans les films photovoltaïques organiques, Mitsubishi Chemical Group et Sumitomo Chemical, deux groupes japonais disposant d’une base industrielle importante dans les matériaux avancés.

Cette sélection illustre une évolution du solaire au-delà des panneaux rigides en silicium qui dominent encore les installations. Les cellules organiques utilisent des matériaux carbonés imprimables ou déposables en couches minces. Leur intérêt tient à leur faible poids, à leur flexibilité et à leur capacité à fonctionner sur des supports où les modules classiques sont difficiles à poser, comme certaines façades, verrières, serres agricoles ou objets connectés.

Heliatek s’est fait connaître avec des films solaires destinés au bâtiment, un segment souvent désigné sous le terme d’intégration photovoltaïque. Les groupes chimiques japonais abordent le même marché avec un autre levier, celui de la maîtrise des polymères, encres conductrices et procédés de dépôt. Dans ce secteur, la performance ne dépend pas seulement du rendement de conversion, mais aussi de la stabilité dans le temps, de la résistance à l’humidité et du coût de production à grande échelle.

Le classement de Spherical Insights ne signifie pas que ces entreprises captent déjà l’essentiel des ventes mondiales. Il signale plutôt les acteurs capables de combiner recherche, brevets, capacités de fabrication et partenariats industriels. Cette nuance compte, car le marché reste plus jeune que celui du silicium cristallin. Les annonces commerciales se multiplient, mais les volumes déployés restent concentrés sur des applications spécifiques.

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La compétition se joue donc sur la conversion d’un avantage scientifique en produit fiable. Les entreprises citées cherchent à convaincre les promoteurs immobiliers, fabricants de vitrages, équipementiers électroniques et énergéticiens que les cellules solaires organiques peuvent compléter les installations classiques, sans prétendre les remplacer à court terme.

Laboratoire de cellules solaires organiques et films photovoltaïques flexibles
La maîtrise des matériaux et des procédés de dépôt reste centrale pour les industriels cités.

The Insight Partners chiffre le marché à 639,77 milliards

Le potentiel économique est soutenu par les prévisions publiées en mai 2026 par The Insight Partners. Le cabinet évalue le marché des cellules solaires organiques de nouvelle génération à 248,13 milliards de dollars en 2025 et à 639,77 milliards de dollars d’ici 2034. La trajectoire correspond à un taux de croissance annuel composé de 12,57 % sur la période 2026-2034.

Ces estimations doivent être lues avec prudence, car elles couvrent des segments technologiques encore hétérogènes. Les cellules organiques transparentes, semi-transparentes ou flexibles ne visent pas toutes les mêmes clients. Certaines ciblent les vitrages actifs, d’autres les surfaces courbes, les capteurs autonomes ou les équipements nomades. Le chiffre global traduit moins un marché uniforme qu’un ensemble d’usages liés à l’électrification et à la production décentralisée.

Le contexte solaire mondial apporte un appui à cette dynamique. Aux États-Unis, la SEIA indique que le solaire a représenté 60 % des nouvelles capacités électriques ajoutées au premier trimestre 2026, avec 7,8 GW installés sur la période. Le pays a aussi dépassé les six millions d’installations cumulées. Ces données concernent surtout le photovoltaïque conventionnel, mais elles confirment l’ampleur de la demande pour des solutions solaires diversifiées.

À l’échelle internationale, les perspectives restent tirées par l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord. La Chine conserve une position dominante dans les volumes solaires, tandis que les acteurs européens misent davantage sur les niches à forte valeur ajoutée. Dans ce paysage, les cellules organiques se présentent comme une réponse à des contraintes d’architecture, de poids et d’esthétique, en particulier dans les zones urbaines où les surfaces disponibles sont limitées.

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Le principal enjeu reste industriel. Pour passer du laboratoire au chantier, les fabricants devront garantir des durées de vie suffisantes, une maintenance maîtrisée et des prix compatibles avec les attentes des maîtres d’ouvrage. Les prochains contrats pilotes dans le bâtiment, les serres et les objets alimentés par microproduction donneront des indications concrètes sur la vitesse d’adoption.

Analyse du marché solaire mondial avec installation photovoltaïque urbaine
Les prévisions de marché s’inscrivent dans une expansion plus large du solaire mondial.

Questions fréquentes

Que sont les cellules solaires organiques ?
Ce sont des cellules photovoltaïques utilisant des matériaux carbonés, souvent déposés en couches minces. Elles sont plus légères et plus flexibles que les panneaux classiques, ce qui les rend adaptées à des surfaces comme les façades, vitrages ou supports courbes.
Pourquoi Heliatek, Mitsubishi Chemical et Sumitomo Chemical sont-ils cités ?
Ces entreprises disposent de compétences importantes dans les films photovoltaïques, les polymères, les matériaux avancés et les procédés industriels. Leur présence dans le classement de Spherical Insights signale leur positionnement technologique sur ce marché.
Les cellules solaires organiques vont-elles remplacer les panneaux en silicium ?
À court terme, elles visent plutôt des usages complémentaires. Le silicium reste dominant pour les grandes centrales et les toitures standard, tandis que les cellules organiques répondent à des besoins de légèreté, de flexibilité et d’intégration architecturale.

À retenir

  • Spherical Insights cite Heliatek, Mitsubishi Chemical et Sumitomo parmi les acteurs majeurs.
  • The Insight Partners prévoit 639,77 milliards de dollars de marché d’ici 2034.
  • Le TCAC attendu atteint 12,57 % sur la période 2026-2034.
  • Les usages visés concernent surtout façades, vitrages, serres et objets autonomes.

Sources

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