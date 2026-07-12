5 robots de piscine, soldes jusqu’au 21 juillet, surface du bassin et SAV à vérifier, ce qui révèle la vraie affaire

À la mi-juillet 2026, les propriétaires de bassin cherchent encore à s’équiper avant les semaines les plus chaudes. La sélection publiée par Ouest-France sur les robots de piscine en promotion s’inscrit dans un moment commercial précis : les soldes d’été, programmés jusqu’au 21 juillet dans la plupart des départements. Derrière les remises, le vrai choix se joue sur la surface du bassin, le type de nettoyage et la fiabilité du service après-vente.

Ouest-France cible cinq robots pendant les soldes d’été

La sélection relayée par Ouest-France met en avant cinq robots présentés comme efficaces et proposés à prix réduit. Pour les particuliers, l’intérêt immédiat tient à la promesse d’un entretien moins chronophage, surtout lorsque la filtration classique ne suffit plus à récupérer feuilles, poussières, sable ou dépôts fins au fond du bassin.

Le premier filtre reste le prix réel après remise. Un robot hydraulique se trouve souvent sous 200 €, tandis qu’un modèle électrique autonome dépasse fréquemment 400 € et peut franchir 1 000 € selon les options. Pendant les soldes d’été, une baisse affichée de 20 % paraît attractive, mais elle doit être comparée au prix constaté les semaines précédentes.

Le second point concerne la taille de la piscine. Un bassin hors-sol de 12 m² ne demande pas le même appareil qu’une piscine enterrée de 8 mètres sur 4. Les robots les moins chers nettoient surtout le fond. Les modèles plus complets montent aux parois, atteignent la ligne d’eau et disposent parfois de cycles programmables de 1 h 30 à 3 heures.

Les remises ne doivent pas masquer les coûts annexes. Un panier filtrant supplémentaire, une brosse adaptée au liner ou une batterie de remplacement peuvent modifier le budget total. Pour une famille qui utilise son bassin chaque semaine, un appareil plus cher mais réparable localement peut devenir plus rentable qu’une référence très remisée, livrée sans réseau clair de pièces détachées.

Le prix réduit doit être comparé aux besoins réels du bassin.

Dolphin, Zodiac et Bestway structurent le choix technique

Sur ce marché, Dolphin, Zodiac et Bestway figurent parmi les noms régulièrement consultés par les acheteurs, aux côtés de marques spécialisées ou de distributeurs généralistes. Ces repères ne suffisent pas à trancher. Le bon achat dépend d’abord du revêtement, du volume d’eau et de la fréquence d’utilisation du bassin pendant l’été.

Le robot électrique concentre l’essentiel des attentes, car il fonctionne indépendamment du système de filtration. Il aspire les impuretés dans son propre panier et suit un cycle automatique. Cette solution convient aux bassins enterrés, mais elle suppose un accès simple à une prise sécurisée ou une batterie suffisamment endurante pour couvrir toute la surface.

Les robots hydrauliques, moins coûteux, restent adaptés aux petits bassins et aux piscines déjà équipées d’une pompe performante. Leur limite apparaît sur les débris fins ou les formes complexes, avec escaliers et angles marqués. Les modèles sans fil séduisent de leur côté par leur simplicité, mais leur autonomie doit être vérifiée avant l’achat, notamment au-delà de 30 m².

Le service après-vente mérite la même attention que la remise. Une garantie de deux ans, un filtre disponible séparément et une notice claire valent mieux qu’un rabais spectaculaire sur un produit difficile à réparer. Les vendeurs sérieux indiquent la compatibilité avec liner, coque polyester, carrelage ou béton peint, détail décisif pour éviter une usure prématurée des brosses ou un nettoyage incomplet.

Les accessoires, l’autonomie et la réparabilité pèsent dans le choix final. Questions fréquentes Quel budget prévoir pour un robot de piscine pendant les soldes ? Les premiers modèles hydrauliques se situent souvent sous 200 €, tandis que les robots électriques commencent fréquemment autour de 400 €. Le prix doit être évalué avec les accessoires, la garantie et la disponibilité des pièces. Un robot sans fil convient-il à tous les bassins ? Non. Il convient surtout aux bassins où l’autonomie couvre toute la surface à nettoyer. Pour une grande piscine, il faut vérifier la durée du cycle, le temps de charge et la capacité du panier filtrant. Faut-il privilégier la remise ou la marque ? La remise compte, mais la compatibilité avec le revêtement, le service après-vente et la disponibilité des filtres sont déterminants. Une promotion élevée perd de son intérêt si le produit se répare difficilement. Autre article : JPMorgan Chase & Co : Analyse des services, de l'évolution technologique et de l'impact sociétal