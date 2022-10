Levées de fonds de startups en France en 2022

Il n’existe pas de réponse unique à la question de savoir combien d’argent une startup doit lever en France. Cependant, les données de l’Observatoire national des startups et des scaleups montrent que le montant moyen levé par les startups en France était de 2,8 millions d’euros en 2020

Ce chiffre n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années, car de plus en plus de startups entrent sur le marché et se disputent les financements. En 2017, le montant moyen levé était de 1,6 million d’euros, tandis qu’en 2018, il était de 2,1 millions d’euros

À quoi pouvons-nous donc nous attendre en 2022 ? On peut affirmer sans risque de se tromper que le montant des fonds levés par les startups en France va continuer à augmenter, car l’écosystème des startups..

Liste des Levées de fonds des startups en France

Levées de fonds de startups : Ankorstore ?

Ankorstore est une startup française qui a levé 40 millions d’euros lors d’un tour de financement de série C, mené par Index Ventures. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 53 millions d’euros.

L’entreprise a été fondée en 2016 par les frères Antoine et Quentin Aufaure, et a développé une plateforme qui aide les marques de détail à gérer leurs stocks plus efficacement

Parmi les clients d’Ankorstore figurent notamment Sephora, L’Occitane et Monoprix. L’entreprise prévoit d’utiliser le nouveau financement pour élargir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française au cours des dernières années, et elle met en évidence la croissance de l’activité de la société

Levées de fonds de startups Payfit ?

Payfit est une startup française qui a levé 45 millions d’euros lors d’un tour de financement de série C mené par Index Ventures. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 66 millions d’euros.

L’entreprise a été fondée en 2015 par Olivier Duha et Johann-Loup Chiflet, et fournit une plateforme de paie et de RH pour les PME

Payfit compte parmi ses clients La Redoute, Darty et Boulanger. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française ces dernières années, et elle souligne la croissance de l’entreprise sur le marché de la paie et des RH

Levées de fonds de startups d’Alan ?

Alan est une startup française qui a levé 40 millions d’euros lors d’un tour de financement de série B mené par Accel. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 52 millions d’euros.

La société a été fondée en 2016 par Jérémy Jaworski, Vincent le Moign et Thomas Clavier, et a développé une plateforme d’assurance santé pour les entreprises

Alan compte notamment parmi ses clients OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française ces dernières années, et elle met en évidence l’importance de l’innovation dans le secteur de l’assurance maladie

Levées de fonds de startups Heetch ?

Heetch est une startup française qui a levé 50 millions d’euros lors d’un tour de financement de série C mené par Idinvest Partners. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 81 millions d’euros.

Fondée en 2013 par Teddy Verneuil, Jonathan Amsellem et Thomas Paillet, la société a développé une plateforme qui aide les gens à se déplacer en ville sans avoir à conduire

Heetch compte parmi ses clients Uber, BlaBlaCar et Gett. La société prévoit d’utiliser le nouveau financement pour élargir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française au cours des dernières années, et souligne la croissance de l’entreprise sur le marché du covoiturage.

Levées de fonds de startups Exotec ?

Exotec est une startup française qui a levé 40 millions d’euros lors d’un tour de financement de série B mené par Idinvest Partners. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 56 millions d’euros.

La société a été fondée en 2015 par Laurent Nicolas et Quentin Nicolas, et a développé un système de gestion d’entrepôt pour les entreprises de commerce électronique

Exotec compte parmi ses clients Amazon, Cdiscount et la Fnac. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française ces dernières années, et elle souligne la croissance de l’entreprise dans le secteur du commerce électronique

Levées de fonds de startups Doctolib ?

Doctolib est une startup française qui a levé 100 millions d’euros lors d’un tour de financement de série D mené par Eurazeo.

Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 156 millions d’euros.

Fondée en 2013 par Fabien Cohen, Ivan Berger et Stanislas Niox-Chateau, la société a développé une plateforme en ligne qui aide les patients à trouver des médecins et à prendre des rendez-vous

Doctolib compte parmi ses clients OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo. La société prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française au cours des dernières années, et elle souligne la volonté de l’entreprise de se développer et innover dans le secteur des soins de santé.

Levées de fonds de startups Nightingale ?

Nightingale est une startup française qui a levé 20 millions d’euros lors d’un tour de financement de série A mené par Idinvest Partners. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 24 millions d’euros.

Fondée en 2016 par Axel Simonis et Jérémy Clédat, la société a développé une plateforme qui aide les entreprises à gérer l’assurance santé de leurs employés..

Nightingale compte notamment OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo parmi ses clients. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française dans le monde de l’assurance maladie des employés, et souligne l’engagement de l’entreprise en faveur de la croissance et de l’innovation dans ce domaine important.

Levées de fonds de startups Back Market?

Back Market est une startup française qui a levé 48 millions d’euros lors d’un tour de financement de série D mené par Eurazeo. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 93 millions d’euros.

Fondée en 2014 par Olivier Verot, Thibaud Hug de Larauze et Quentin Le Brouster, la société a développé une place de marché en ligne pour les produits électroniques reconditionnés

Back Market compte parmi ses clients la Fnac, Cdiscount et Amazon. La société prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française ces dernières années, qui souligne l’engagement de la société dans la croissance et l’innovation dans le domaine de l’électronique de seconde main .

Levées de fonds de startups Qonto ?

Qonto est une startup française qui a levé 40 millions d’euros lors d’un tour de financement de série B mené par Tencent et Valar Ventures. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 77 millions d’euros.

Fondée en 2016 par Alexandre Prot, Laurent Grégoire et Johann Pierre Mondon, la société a développé une plateforme bancaire en ligne pour les petites entreprises

Qonto compte notamment OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo parmi ses clients. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française, ce qui souligne l’engagement de la société en faveur de la croissance et de l’innovation dans le secteur de la banque en ligne .

Levées de fonds de startups Seyna ?

Seyna est une startup française qui a levé 3 millions d’euros lors d’un tour de financement d’amorçage mené par Idinvest Partners. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 4 millions d’euros.

Fondée en 2018 par Antoine Dumurgier et Jérémie Leroyer, la société a développé une plateforme en ligne qui aide les entreprises à trouver et à réserver des salles de réunion..

Seyna compte notamment parmi ses clients OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds pour une startup française ces dernières années dans le domaine de la réservation de salles de réunion, et souligne la volonté de l’entreprisee se développer et innover dans ce secteur.

Levées de fonds de startups Snapshift ?

Snapshift est une startup française qui a levé 1,5 million d’euros lors d’un tour de financement d’amorçage mené par SeedX. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 2 millions d’euros.

Fondée en 2018 par Clément Delangue et Jules Coleman, l’entreprise a développé une plateforme en ligne qui aide les entreprises à trouver et réserver du personnel temporaire

Parmi les clients de Snapshift figurent OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française dans le domaine du travail temporaire, soulignant la volonté de croissance de l’entreprise et l’innovation dans cet espace.

Levées de fonds de startups Padoa ?

Padoa est une startup française qui a levé 1 million d’euros lors d’un tour de financement d’amorçage mené par Kima Ventures. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 1,5 million d’euros.

Fondée en 2017 par Adrien Cohen et Nicolas Dessaigne, Padoa a développé une plateforme en ligne qui aide les entreprises à trouver et réserver des places de parking

Padoa compte parmi ses clients OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo. L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française dans le secteur des places de parking, ce qui souligne l’engagement de la société en faveur de la croissance et de l’innovation dans cet espace.

Levées de fonds de startups InterCloud ?

InterCloud est une startup française qui a levé 1,5 million d’euros lors d’un tour de financement d’amorçage mené par Idinvest Partners. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 3 millions d’euros.

Fondée en 2016 par Antoine Dumurgier et Jérémie Leroyer, InterCloud a développé une plateforme en ligne qui aide les entreprises à trouver et réserver des fournisseurs de services cloud…

InterCloud compte notamment parmi ses clients OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo. La société prévoit d’utiliser le nouveau financement pour élargir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française dans le secteur des services en nuage, ce qui souligne l’engagement de la société en faveur de l’innovation et la croissance dans cet espace.

Levées de fonds de startups Alma ?

Alma est une startup française qui a levé 2 millions d’euros lors d’un tour de table mené par Partech Ventures. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 3 millions d’euros.

Fondée en 2016 par Adrien Cohen et Nicolas Dessaigne, Alma a développé une plateforme en ligne qui aide les entreprises à trouver et réserver des espaces de bureaux partagés…

Alma compte notamment parmi ses clients OuiGo, BlaBlaCar et Deliveroo. L’entreprise prévoit d’utiliser le nouveau financement pour élargir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française dans le secteur des espaces de bureaux partagés, soulignant l’engagement d’Alma en faveur de la croissance et de l’innovation dans ce domaine .

Levées de fonds de startups OuiGo ?

OuiGo est une startup française qui a levé 3 millions d’euros dans un tour de table mené par Idinvest Partners. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 4,5 millions d’euros.

Fondée en 2017 par Adrien Cohen et Nicolas Dessaigne, OuiGo a développé une plateforme en ligne qui permet d’aider les entreprises trouvent et réservent des espaces de bureaux temporaires.

OuiGo compte parmi ses clients BlaBlaCar et Deliveroo. La société prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour élargir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française dans le secteur des espaces de bureaux temporaires, ce qui démontre l’engagement de OuiGo en faveur de la croissance et de l’innovation dans ce domaine.

Levées de fonds de startups BlaBlaCar ?

BlaBlaCar est une startup française qui a levé 4 millions d’euros lors d’un tour de table mené par Idinvest Partners.

Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 5,5 millions d’euros.

Fondée en 2009 par Frédéric Mazzella, BlaBlaCar est une plateforme en ligne qui aide les gens à partager des trajets longue distance et à économiser sur les frais de voyage

La société prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française dans le secteur du voyage, soulignant l’engagement de BlaBlaCar dans la croissance et l’innovation.

Levées de fonds de startups Delivero ?

Deliveroo est une startup française qui a levé 6 millions d’euros lors d’un tour de financement de série A mené par Accel Partners. Cela porte le montant total des fonds levés par la société à 8 millions d’euros.

Fondée en 2012 par William Shu et Greg Orlowski, Deliveroo est une plateforme en ligne qui permet aux restaurants de livrer des plats au domicile des clients

L’entreprise prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour agrandir son équipe et continuer à développer sa technologie.

Il s’agit de l’une des plus importantes levées de fonds de ces dernières années pour une startup française de livraison de nourriture, soulignant l’engagement de Deliveroo en faveur de la croissance et de l’innovation dans cet espace.