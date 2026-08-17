Canicules, panneaux moins performants, production solaire en nette hausse, le paradoxe expliqué par Météocity surprend

Au 17 août 2026, l’information relayée par Météocity met en avant un paradoxe apparent: la production solaire progresse durant les canicules, alors que la chaleur pénalise le rendement des panneaux. Cette hausse s’explique surtout par un ciel dégagé, une forte luminosité et des journées encore longues en période estivale.

Météocity relie canicules et production solaire accrue

L’observation mise en avant par Météocity correspond à un mécanisme bien connu des énergéticiens. Les épisodes de forte chaleur s’installent souvent sous l’influence d’un anticyclone stable, avec peu de nuages, peu de pluie et un ensoleillement prolongé. Dans ces conditions, les installations photovoltaïques reçoivent davantage de rayonnement direct pendant plusieurs heures consécutives.

Cette abondance de lumière compense une partie du défaut technique lié aux températures élevées. Les panneaux photovoltaïques produisent moins efficacement quand leurs cellules chauffent fortement, car leur rendement baisse au-dessus des conditions de référence utilisées en laboratoire. Mais, lors des canicules, le volume de soleil disponible reste souvent supérieur aux pertes causées par la chaleur des modules.

La différence se voit surtout au cœur de la journée. Entre la fin de matinée et le milieu d’après-midi, les toitures équipées, les ombrières de parking et les centrales au sol peuvent atteindre des niveaux élevés de production. Le phénomène varie selon les régions, l’orientation des panneaux, leur ventilation et la présence de poussières, qui peuvent réduire la performance quand l’air reste sec plusieurs jours.

Le constat ne signifie pas que la chaleur soit favorable aux équipements. Elle accélère les contraintes sur les composants, notamment les onduleurs, les câbles et les surfaces exposées. Les installateurs recommandent une pose laissant circuler l’air sous les modules, afin de limiter les surchauffes. La énergie solaire bénéficie donc d’abord du soleil intense, pas de la température extrême elle-même.

La luminosité abondante compense souvent une partie des pertes de rendement liées à la chaleur.

RTE ajuste l’équilibre réseau face aux pics de midi

Pour RTE, la hausse de production solaire pendant les vagues de chaleur représente un apport utile, mais elle demande une surveillance fine. Le réseau électrique doit rester équilibré à chaque instant entre production et consommation. Or, les centrales photovoltaïques injectent surtout à midi, tandis que les besoins peuvent rester élevés en fin d’après-midi et en soirée.

La climatisation modifie aussi le profil de consommation. Dans les logements, les bureaux, les commerces et les établissements de santé, les appareils de refroidissement tirent davantage d’électricité quand les températures dépassent durablement les seuils de confort. Le solaire couvre une partie de cette demande diurne, notamment dans les zones urbaines et périurbaines équipées de toitures productrices.

Le sujet devient plus sensible quand les productions locales dépassent momentanément les besoins d’un quartier ou d’une zone d’activité. Les gestionnaires doivent alors piloter les flux, ajuster les moyens disponibles et maintenir la tension dans des marges sûres. L’essor de l’autoconsommation réduit une partie de la pression, car l’électricité produite sur place peut alimenter directement un bâtiment sans transiter longuement par le réseau.

La période actuelle confirme l’intérêt du stockage, des batteries domestiques aux équipements raccordés à des sites industriels. Les heures très productives peuvent alimenter des usages différés, comme la recharge de véhicules électriques ou la production d’eau chaude. Les prévisions météo deviennent dans ce contexte un outil opérationnel, car elles permettent d’anticiper les pointes solaires, les pics de demande et les marges disponibles sur le système électrique.

Les gestionnaires de réseau suivent les variations solaires pour équilibrer production et consommation. Questions fréquentes Pourquoi la production solaire augmente-t-elle pendant une canicule ? Les canicules s’accompagnent souvent d’un ciel très dégagé et d’un ensoleillement prolongé. Les panneaux reçoivent donc plus de rayonnement, ce qui peut compenser la baisse de rendement causée par la chaleur. La chaleur améliore-t-elle le rendement des panneaux solaires ? Non. Les cellules photovoltaïques deviennent moins efficaces quand leur température augmente fortement. La hausse observée vient surtout de la quantité de lumière disponible, pas de la chaleur elle-même. Quel rôle joue le réseau électrique lors des pics solaires ? Le réseau doit équilibrer en permanence la production et la consommation. Les gestionnaires surveillent les injections solaires, les besoins liés à la climatisation et les marges disponibles pour éviter les déséquilibres. Autre article : 99 /MWh dimanche, 132 /MWh lundi, la France la moins chère d'Europe ce 4 août, ce que révèle Selectra sur le marché de gros