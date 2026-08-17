80 000 kilomètres, test SOH, voiture électrique d’occasion, ce contrôle de batterie évite les mauvaises surprises

Le marché de la voiture électrique d’occasion entre dans une phase plus technique. Le sujet relayé par Virgule. lu met en avant un point devenu central pour les acheteurs, mesurer l’état de santé de la batterie avant de signer. Ce contrôle, souvent désigné par l’indicateur SOH, permet d’évaluer la capacité restante du véhicule et de réduire les mauvaises surprises après l’achat.

Aviloo et Moba mesurent la batterie avant la vente

La batterie représente la pièce la plus coûteuse d’une voiture électrique. Son usure dépend du kilométrage, du nombre de cycles de charge, du climat, du stationnement et des habitudes de recharge. Un véhicule affichant 80 000 kilomètres peut conserver une bonne capacité si les charges rapides ont été limitées. À l’inverse, un modèle moins kilométré peut présenter une dégradation notable si la batterie a souvent été sollicitée à forte puissance.

Des acteurs spécialisés comme Aviloo ou Moba proposent des contrôles destinés aux particuliers, aux professionnels de l’occasion et aux plateformes de revente. Le principe repose sur la collecte de données du véhicule, parfois via une prise diagnostic, puis sur une analyse des performances réelles. Le résultat donne généralement un pourcentage de SOH, qui correspond à la capacité utile restante par rapport à l’état d’origine.

Ce chiffre ne dit pas tout, mais il apporte un repère commun à l’acheteur et au vendeur. Une batterie affichée à 92 % n’a pas le même poids commercial qu’un pack tombé à 76 %. Dans une annonce, cette donnée peut compléter le kilométrage, l’âge du véhicule et l’historique d’entretien. Pour un vendeur sérieux, le test sert aussi à justifier un prix plus élevé lorsque l’accumulateur reste en bon état.

Le coût d’un contrôle varie selon la méthode, le niveau de détail et le pays. Pour un particulier, la dépense peut paraître supplémentaire, mais elle reste modeste au regard du prix d’un remplacement complet. Certaines garanties constructeur couvrent encore la batterie pendant plusieurs années ou jusqu’à un seuil kilométrique précis. Le test permet donc de savoir si le véhicule se situe au-dessus du seuil contractuel, souvent fixé autour de 70 % de capacité.

Le test SOH fournit un repère chiffré sur la capacité restante de la batterie.

Les acheteurs vérifient autonomie, garantie et recharge

Pour l’acheteur, le premier enjeu reste l’autonomie réelle. Les chiffres homologués ne reflètent pas toujours l’usage quotidien, surtout en hiver, sur autoroute ou avec un véhicule chargé. Un test de batterie aide à estimer l’écart entre l’autonomie annoncée et l’autonomie disponible. Cette information devient utile pour un trajet domicile-travail, un usage périurbain ou des déplacements réguliers sur longue distance.

La garantie constructeur doit être vérifiée avec soin. Plusieurs marques couvrent la batterie sur une durée longue, mais les conditions diffèrent selon les modèles. Le contrat peut exiger un entretien suivi, un seuil précis de capacité ou un kilométrage maximal. Un certificat récent donne un argument lors de la discussion avec un vendeur professionnel, surtout si la date de fin de garantie approche.

La recharge rapide constitue un autre indicateur à surveiller. Les véhicules utilisés principalement sur bornes très puissantes peuvent connaître une usure plus marquée, même si les systèmes de gestion thermique ont progressé. L’historique de recharge n’est pas toujours accessible, mais les données de diagnostic peuvent révéler certains signaux. Un essai routier reste utile pour observer la vitesse de charge, la stabilité de l’autonomie affichée et les alertes éventuelles au tableau de bord.

Le prix de vente devrait intégrer ces éléments de manière plus transparente. Un modèle affichant un bon état de batterie, un carnet complet et des pneus adaptés garde une valeur plus solide. À l’inverse, une absence de certificat peut justifier une négociation. Les professionnels de l’occasion ont intérêt à standardiser ces contrôles, car la confiance reste l’un des freins majeurs à l’achat d’un véhicule électrique déjà utilisé.

Autonomie, garantie et historique de recharge pèsent désormais dans la négociation. Questions fréquentes Qu’est-ce que le SOH d’une batterie de voiture électrique ? Le SOH, pour State of Health, indique la capacité restante d’une batterie par rapport à son état d’origine. Un score élevé signale une meilleure conservation de l’autonomie disponible. Un test batterie est-il indispensable avant un achat d’occasion ? Il n’est pas obligatoire, mais il réduit le risque financier. La batterie étant l’élément le plus coûteux, un contrôle indépendant aide à comparer les annonces et à négocier le prix. La garantie constructeur couvre-t-elle toujours la batterie ? La couverture dépend de la marque, de l’âge du véhicule, du kilométrage et du seuil minimal de capacité prévu au contrat. Il faut consulter les conditions exactes avant l’achat. Un bon état de batterie augmente-t-il la valeur de revente ? Oui, un certificat récent peut rassurer l’acheteur et soutenir le prix demandé. Il complète le kilométrage, l’entretien et l’état général du véhicule.