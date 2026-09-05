Mondial de l’Auto 2026, du 12 au 18 octobre, Air et Gravity à Paris, ce que Lucid doit affronter face à Tesla en France

Lucid Motors prépare sa première apparition publique en France lors du Mondial de l’Auto 2026, organisé du 12 au 18 octobre au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Le constructeur américain accueillera les visiteurs dans le Hall 7.1, stand C13, avec deux modèles électriques haut de gamme, la berline Air et le SUV Gravity. Cette arrivée s’accompagne d’un partenariat opérationnel avec Emil Frey pour structurer la distribution française.

Lucid Motors expose à Paris du 12 au 18 octobre

Le choix du salon parisien donne une visibilité immédiate à Lucid Motors sur un marché français où la voiture électrique haut de gamme reste dominée par Tesla, Mercedes, BMW, Audi et Porsche. Pour sa première présence officielle dans l’Hexagone, la marque californienne privilégie un événement grand public, fréquenté par des acheteurs particuliers, des professionnels et des gestionnaires de flottes.

Le stand installé au Hall 7.1, emplacement C13, doit permettre aux visiteurs d’approcher les véhicules dans un cadre comparable à celui des autres constructeurs premium. Le Mondial de l’Auto 2026 représente un rendez-vous commercial autant qu’un test d’image. Lucid y présentera son design, son niveau de finition et ses arguments techniques face à des marques déjà implantées.

La présence en France s’inscrit dans une phase de déploiement européen plus large. Lucid considère le pays comme un marché stratégique, notamment grâce au poids des véhicules électriques dans les immatriculations neuves et à la progression des infrastructures de recharge rapide. Le constructeur arrive néanmoins dans un environnement sélectif, marqué par des clients attentifs au prix, à l’autonomie réelle et à la qualité du service après-vente.

Pour accompagner cette entrée, Lucid annonce un partenariat opérationnel avec Emil Frey. Le groupe français intervient comme prestataire pour les services logistiques et le support technique, tandis que Lucid conserve la maîtrise de sa stratégie commerciale et de la relation client. Ce montage limite les investissements initiaux tout en donnant accès à une expertise locale, point sensible pour une marque encore peu connue du public français.

Le Mondial de l’Auto 2026 offrira à Lucid une première exposition publique française. — © Image générée par IA / Ideogram

Lucid Air et Gravity ciblent Tesla sur le premium

La vitrine parisienne reposera d’abord sur la Lucid Air, berline électrique positionnée sur le segment premium. Dans sa version la plus performante, le modèle revendique jusqu’à 1 251 ch et une autonomie pouvant atteindre 960 km WLTP. Ces chiffres placent la voiture parmi les références du marché en matière d’efficience annoncée, un argument déterminant pour rassurer les clients habitués aux longs trajets.

Le second modèle exposé sera le Lucid Gravity, SUV 100 % électrique capable d’accueillir jusqu’à sept personnes. Son autonomie annoncée atteint 739 km, selon les données communiquées par la marque. Ce véhicule vise les familles aisées et les entreprises recherchant un grand modèle électrique sans renoncer au confort, à l’espace intérieur et aux prestations de haut niveau attendues sur ce segment.

Face à Tesla, l’enjeu ne se limite pas aux performances. Le prix, les délais de livraison, la disponibilité des pièces et l’accès à un réseau d’entretien pèseront lourd dans la décision d’achat. Les clients français du premium comparent aussi la valeur résiduelle, la qualité perçue de l’habitacle et la simplicité d’usage lors des trajets longue distance. Lucid devra démontrer sa capacité à répondre à ces attentes au-delà de la fiche technique.

Le Mondial servira donc de premier contact à grande échelle avec le public français. Les visiteurs pourront mesurer l’espace à bord du Gravity, examiner la finition de l’Air et interroger les représentants de la marque sur la distribution, la garantie et le calendrier commercial. Dans un marché électrique devenu plus concurrentiel, cette prise de parole parisienne permettra à Lucid de tester son attractivité auprès d’une clientèle exigeante.

La berline Air et le SUV Gravity porteront l’offensive premium de Lucid. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Quand Lucid sera-t-il présent au Mondial de l’Auto 2026 ? Lucid Motors participera au Mondial de l’Auto 2026 du 12 au 18 octobre, au Parc des Expositions de la Porte de Versailles à Paris. Quels modèles Lucid seront exposés à Paris ? La marque présentera la berline électrique Lucid Air et le SUV électrique Lucid Gravity, deux modèles premium destinés à installer son image en France. Quel sera le rôle d’Emil Frey pour Lucid en France ? Emil Frey interviendra comme prestataire pour les services logistiques et le support technique, tandis que Lucid conservera la relation client et sa stratégie commerciale.