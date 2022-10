Depuis le mois de février 2022, l’utilisation de Google Analytics n’emballe plus les éditeurs de sites web. Et pour cause, son usage est jugé illégal par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

Cet outil de Google est déclaré non conforme au RGPD. Tous les éditeurs et propriétaires de sites web cherchent alors des alternatives.

Liste des alternatives à Google Analytics conformes au RGPD et validées par la CNIL en 2022

Voici quelques-unes des alternatives à Google Analytics conformes au RGPD et validées par la CNIL en 2022

Analytics Suite Delta de Piano (ex AT Internet)

Une des premières alternatives à Google Analytics, l’outil Analytics Suite Delta fut racheté en 2021 par Piano, une structure américaine qui lui donna le nom de Piano Analytics. En ce qui concerne sa légitimité, cet outil continue d’avoir des avis positifs puisqu’il remplit tous les paramètres en termes de protection des données.

Avec Piano Analytics vous aurez bien évidemment droit aux mêmes fonctions de base que toutes les solutions de mesure d’audience. Cela prend en compte :

l’analyse des canaux d’acquisition ;

la consommation des contenus ;

le module d’attribution ;

les tunnels de conversion ;

l’e-commerce ;

les objectifs ;

les évènements et la segmentation.

De nombreuses fonctionnalités font cependant la différence entre piano analytics et les autres solutions de mesure d’audience.

En premier lieu, l’outil offre une forte possibilité de personnalisation (avec le nouveau Data model il est possible d’avoir 1000 dimensions de personnalisation et autant de métriques voulues). En deuxième lieu, la capacité d’exploration de Piano Analytics est très avancée. Et ce, à cause du module Data Query et du Sunburst d’analyse des parcours utilisateurs.

De plus, les insights sont assez puissants pour permettre d’anticiper les anomalies bien avant les dimensions et les métriques qui sont à la source de ces anomalies. En complément, le cross-devices est une des fonctions intégrées qui permettent d’étudier toutes les interactions entre une personne qui se sert de l’outil et les points de contact d’une marque.

Matamo Analytics

Autrefois appelé Piwik, Matamo Analytics est une solution open source très proche de Google Universal Analytics. Deux grandes formules conformes au RGPD sont disponibles : Matamo cloud et Matamo auto hébergé. La première a pour mission de vous aider à configurer vos analyses tout en confiant l’hébergement des données à l’éditeur. La seconde permet à l’utilisateur de conserver ses données sur son propre serveur.

Le tag management system intégré

Au rang des fonctionnalités additionnelles de Matamo Analytics, nous avons le TMS intégré. C’est une fonction qui permet d’introduire assez facilement les codes de suivi tiers d’un site web.

Enregistrement des sessions et cartes de chaleur

Il s’agit d’enregistrer toutes les activités des visiteurs d’une page. Ces actions peuvent ensuite être visionnées en mode carte de chaleur ou vidéo. Cet outil est très utile pour les besoins d’une analyse basique et pour avoir une propriété de la donnée à 100 %.

Les prix de Matamo Analytics

Si vous souhaitez utiliser la version Cloud, il va falloir prévoir un budget qui démarre à partir de 19 euros. Notez que les prix sont assez abordables lorsqu’il est question de sites à faible audience. En ce qui concerne la version auto hébergée, elle est gratuite même s’il existe des modules payants.

Piwik Pro

En septembre 2013, Piwik Pro commence son aventure en prodiguant des conseils en plus des services proposés par sa plateforme open source Piwik. Au fil des années, en 2016 précisément, la plateforme Piwik PRO analytics Suite a été créée. À l’instar des solutions mentionnées ci-dessus, Piwik pro permet une analyse complète pour web et sur mobile.

Une fonctionnalité qui lui est propre concerne son module spécialement réservé à l’analyse de Microsoft Sharepoint et à celle d’Office 365. Un Tag Manager est également prévu sans oublier les nombreuses fonctions, compléments de sa suite Analytics.

Les tarifs pour leur part se fixent à la demande, mais en moyenne il faudrait 1200 euros pour 5 000 000 de hits par mois. Cela peut paraître onéreux, mais vous devez aussi tenir compte du gain que vous ferez sur les modules qui ne concernent pas les analytics.

e-Tracker Analytics, une belle alternative pour les e-commerçants

D’origine allemande, e-tracker est une solution utile à plus de 100 000 utilisateurs. Bien évidemment, c’est l’un des outils recommandés par la CNIL. Puisque e-Tracker n’admet pas de cookies, il est possible de s’en servir sans demander aux internautes de consentir.

E-Tracker existe en versions gratuite et payante selon les formules Basic, Pro et entreprise. C’est l’un des outils conçus pour mener des analyses e-commerce, des évènements ou campagnes. La version payante est disponible à partir de 19 euros à 199 euros par mois.

Les points forts de e-Tracker

En dehors du fait que la tarification est raisonnable, e-Tracker est compatible avec de nombreuses plateformes marketing telles que PrestaShop, Magento et Shopify. De plus, les données Google analytics peuvent être importées. Un grand nombre de fonctionnalités réservées aux e-commerçants, un traitement de données uniquement dans l’Union européenne et surtout une bonne protection de ces dernières.

Les points faibles de e-Tracker

e-Tracker est une bonne solution, mais malheureusement, ce n’est disponible que dans deux langues : l’anglais et l’allemand. De plus, vous ne pouvez pas créer de segments individuels avec cet outil. Dernier bémol, il n’est possible d’avoir toutes les fonctionnalités que lorsque vous possédez les abonnements Pro ou Entreprise.

Abla Analytics d’ Astra Porta

Créé par Astra Porta, Abla Analytics est un outil simple, mais très efficace. Agrée par la CNIL et conforme au RGPD, cette solution marche avec des données anonymisées et ne propose pas de cookies.

Au regard des fonctions qu’il propose, on peut dire sans risquer de se tromper que Abla Analytics est fait pour les équipes marketing. En effet, en temps réel il est possible de voir les taux de conversion des campagnes tout en définissant un objectif individuel. Pour l’avoir en mode payant, prévoyez 6 euros par mois.

C’est un outil d’analyse utilisable avec tous les systèmes de gestion et les plateformes de publication. De plus, l’entreprise ne traite les données qu’en France, l’interface est ergonomique, et vous ne serez pas bloqué par AdBlock pour les publicités.

Le seul bémol qu’on lui trouve concerne le fait que Abla Analytics ne soit disponible qu’en français.

Beyable analytics et Retency Web Audience

La configuration avec Beyable analytics est personnalisable. Elle est également globale et optimisante. Le service est automatique avec le concours d’un spécialiste qui a pour but de vous faire atteindre la rentabilité.

Retency Web Audience pour sa part est une solution conçue en France dotée d’une configuration très sécurisée. De plus, Retency Web Audience est compatible avec un grand nombre de plateformes puisqu’il est interopérable.

Eulerian

Certifié par la CNIL et conforme au RGPD, Eulerian permet de collecter des données grâce à des tableaux de bord et des mécanismes en temps réel. Sa spécialité est d’optimiser le mix média. Un excellent moyen pour pouvoir suivre vos campagnes sur tous les réseaux disponibles. Cerise sur le gâteau, l’outil fonctionne sans que les internautes n’aient à répondre à une demande de consentement. Au nombre des fonctionnalités principales, nous avons :

la collecte first-party ;

les recommandations ;

les rapports ;

le respect de la vie privée ;

la segmentation ;

Tout comme de nombreuses autres solutions, Eulerian est accessible en mode payant selon plusieurs formules. Il existe aussi une version gratuite même si elle demeure limitée.

Thank You Marketing Analytics

Cet outil a été créé en 2021 précisément pour répondre à la problématique de la vie privée. C’est une nouvelle façon d’analyser les performances des campagnes d’acquisition conforme au RGPD. De plus, les données sont uniquement conservées en Europe.

Smart Profile de Net Solution Partner

Si votre objectif est d’envoyer le bon message à vos clients et sur le bon support sans porter atteinte à leurs vies privées, Smart Profile de Net Solution Partner est l’une des solutions adaptées. Tout ceci est possible parce que l’outil permet de connaître ses clients grâce à ses nombreuses fonctionnalités.

Nonli Analytics

Nonli Analytics est une solution de mesure d’audience proposée par l’entreprise Nonli. Cette alternative fonctionne en mode exempté et pour avoir cette fonctionnalité, vous n’avez pas besoin de faire des configurations spécifiques. Il n’y a que les données first-party qui sont prises en compte, mais en tout anonymat.

Contentsquare

Contentsquare est un logiciel qui a la propriété de suivre les mouvements d’une souris, les clics ainsi que les différentes interactions mobiles. Précisons que toutes les données collectées sont ensuite envoyées en toute sécurité au serveur de Contentsquare. Ce n’est qu’après cela que les données sont transformées en insights et en toute sorte de recommandations utilisables.

Pour utiliser le logiciel, il vous suffit d’avoir un navigateur, car, Contentsquare est un logiciel SaaS. Rendez-vous sur le site officiel de l’outil pour vous connecter grâce à vos identifiants.

Il faut noter que l’outil ne collecte que les adresses IP et les identifiants des cookies. Aucune autre information personnelle n’est visible, car, Contentsquare les masque toutes.

En outre, si les visiteurs ont envie un jour de désactiver le logiciel, c’est possible. Ils recevront un lien qui leur permettra de le faire. En effet, en actionnant le lien de désactivation, un cookie est immédiatement généré et envoyé à Contentsquare. Les administrateurs cesseront alors de faire le suivi.

Google Analytics peut-il être mis en conformité ?

En 2022, plus précisément au mois de juin, la CNIL a émis l’idée de la proxification pour une potentielle mise en conformité de Google Analytics. Il faut préciser que selon la CNIL, modifier les paramètres de l’outil ne suffit pas pour continuer à l’utiliser et en même temps respecter la vie privée.

Pour en revenir au principe de la proxification, elle vise à se servir d’un serveur mandataire nommé proxy. Le proxy a pour mission de couper tout contact direct entre les serveurs de Google aux États-Unis et le terminal de l’internaute. Toutefois, pour arriver à un tel résultat, le serveur doit être paramétré de sorte qu’on ne puisse procéder à aucune identification.

Une solution qui comporte un grand bémol : une mise en place complexe et par ricochet un coût élevé. De plus, sur le plan analytique, cette mise en conformité ne suscite que très peu d’intérêt. Car, il n’est point possible de transférer les adresses IP (donc pas de localisation géographique), plus possible de connaître l’origine des visites SEO, SEA, etc.

Pourquoi les solutions Analytics CNIL sont-elles exemptées du recueil de consentement ?

Pour bénéficier d’une exemption du consentement, il y a deux conditions à remplir. Dans un premier temps, l’objectif de traitement doit se limiter à la mesure de l’audience du site ou de l’application concernée. Dans un second temps, votre solution analytics doit tenir compte des principes généraux du RGPD.

En somme, il existe de nombreuses solutions alternatives à Google analytics. Pour preuve, cette liste n’est pas exhaustive. Toutefois, avant de choisir, prenez le temps de trouver des informations récentes sur l’outil visé. Vous savez à présent tout sur les alternatives à Google Analytics conformes au RGPD.