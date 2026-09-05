500 000 batteries analysées, plus de 90 % de capacité, Audi Q8 e-tron et BMW i4 surprennent dans le classement 2026

La batterie reste le poste le plus surveillé lors de l’achat d’une voiture électrique neuve ou d’occasion. Une analyse portant sur 500 000 batteries, relayée par Automobile Propre, met en avant des modèles capables de conserver plus de 90 % de leur capacité après plusieurs années d’usage, avec des écarts notables selon les marques, les cellules et la gestion thermique.

Audi Q8 e-tron et BMW i4 dépassent 95 % de santé

Dans le classement cité, les modèles les mieux placés affichent des niveaux de santé élevés. L’Audi Q8 e-tron atteint 95,71 % sur l’un des indicateurs publiés, avec un second relevé à 93,13 %. La BMW i4 suit de près, à 95,60 % et 94,34 %. Le Volkswagen ID.4 figure aussi parmi les références solides, avec 95,24 % et 92,54 %. Ces valeurs placent ces véhicules dans la partie haute du marché.

L’écart entre les modèles ne se limite pas à la taille de la batterie. La chimie des cellules, le logiciel de supervision et le refroidissement jouent un rôle majeur. Une batterie bien régulée évite les températures extrêmes, limite les charges trop rapides répétées et protège la capacité disponible. Les constructeurs allemands présents dans ce haut de tableau profitent de plateformes récentes et de systèmes de gestion plus fins.

Ces chiffres doivent être lus comme des tendances, pas comme une garantie individuelle. Deux voitures identiques peuvent vieillir différemment selon les trajets, le climat, la fréquence des charges rapides et le stationnement prolongé à 100 %. Une voiture utilisée surtout sur autoroute, avec de nombreuses sessions à forte puissance, subit davantage de contraintes qu’un véhicule rechargé lentement à domicile.

Pour l’acheteur d’occasion, un niveau supérieur à 95,71 % reste un signal favorable. Il indique que la perte d’autonomie demeure contenue, souvent difficile à percevoir dans les usages quotidiens. Sur une voiture donnée pour 500 kilomètres neuve, une santé de batterie proche de 95 % correspond encore à une autonomie théorique élevée, sous réserve de pneus, de température extérieure et de style de conduite comparables.

Les modèles premium récents profitent de logiciels de supervision plus précis. — © Image générée par IA / Ideogram

Kia e-Niro et Hyundai Kona rassurent les acheteurs d’occasion

Le même corpus de données confirme aussi la bonne tenue de modèles plus diffusés, notamment le Kia e-Niro et le Hyundai Kona. Ces deux véhicules, très présents sur le marché de seconde main, sont régulièrement cités parmi les électriques dont la batterie s’use peu. Leur intérêt tient à un compromis connu des automobilistes, autonomie confortable, consommation maîtrisée et coûts d’usage contenus.

La présence de modèles coréens dans les classements n’a rien d’anecdotique. Hyundai et Kia ont très tôt travaillé sur la gestion thermique et sur des marges de sécurité dans les packs. Cette approche réduit la capacité accessible au conducteur dans certaines conditions, mais protège la batterie sur la durée. Des véhicules plus récents, comme le Kia EV6, bénéficient aussi de cette expérience industrielle.

D’autres modèles affichent des résultats solides dans les données disponibles. La Polestar 2 est mentionnée à 93,53 % avec une batterie LG Chem de 78 kWh, tandis que la Tesla Model 3 équipée de cellules LFP CATL apparaît à 93,34 %. Les batteries LFP, moins denses que certaines chimies nickel-manganèse-cobalt, sont réputées pour leur robustesse et leur meilleure tolérance aux cycles de charge répétés.

Cette hiérarchie pèse directement sur les prix d’occasion. Un certificat de santé batterie devient un document presque aussi important que le carnet d’entretien. Les professionnels l’utilisent pour justifier une cote, les particuliers pour négocier. Le classement rappelle surtout qu’une voiture électrique ne se résume pas à son kilométrage. L’état du pack, les habitudes de recharge et le logiciel embarqué déterminent une part croissante de sa valeur réelle.

Le certificat de santé batterie devient un élément clé lors d’un achat d’occasion. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Que signifie la santé d’une batterie de voiture électrique ? La santé d’une batterie indique la capacité restante par rapport à sa capacité initiale. Une valeur de 95 % signifie que la batterie a perdu environ 5 % de sa capacité utile. Une batterie à 90 % est-elle encore utilisable au quotidien ? Oui. Une batterie à 90 % conserve une large partie de son autonomie d’origine. La perte se ressent surtout sur les longs trajets ou par temps froid. Quels usages accélèrent la dégradation d’une batterie ? Les charges rapides répétées, les stationnements prolongés à 100 %, les fortes chaleurs et les décharges profondes fréquentes peuvent accélérer l’usure du pack.