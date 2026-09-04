100, 1,5 million de grands rouleurs, chèque carburant prolongé jusqu’au 31 août, ce que vous risquez de manquer

Le chèque carburant de 100 euros destiné aux travailleurs « grands rouleurs » a été prolongé jusqu’au 31 août. Selon les données relayées autour du dispositif, près de 1,5 million de bénéficiaires potentiels ne l’avaient pas demandé, alors que le public visé atteignait environ 3 millions de travailleurs modestes.

Impots.gouv.fr a ouvert les demandes jusqu’au 31 août

Le dispositif a été présenté par le Gouvernement comme une réponse ciblée à la hausse des prix à la pompe, dans un contexte de tensions liées au conflit au Moyen-Orient. L’aide a pris la forme d’une indemnité carburant forfaitaire de 100 euros, équivalente à 20 centimes d’euro par litre pour une consommation moyenne sur six mois.

Le guichet de demande a ouvert le 27 mai 2026 sur le site des impôts. La procédure devait d’abord s’arrêter à la fin juillet, avant une prolongation jusqu’au 31 août. Cette rallonge visait à atteindre les travailleurs qui n’avaient pas encore engagé la démarche, souvent par méconnaissance du dispositif ou faute de temps administratif.

La demande devait être réalisée depuis l’espace personnel sur impots.gouv.fr. Le parcours reposait sur un simulateur d’éligibilité, puis sur un formulaire accessible aux personnes remplissant les critères. Les informations attendues portaient notamment sur l’identité du demandeur, son activité professionnelle, le véhicule utilisé et la certification des distances parcourues.

Le versement n’était donc pas automatique. Cette caractéristique explique une partie de l’écart entre le nombre de bénéficiaires théoriques et les demandes déposées. Les aides fiscales ou sociales conditionnées à une démarche en ligne génèrent régulièrement un non-recours important, en particulier lorsque les délais sont courts et que le public visé ne suit pas chaque annonce gouvernementale.

Au 4 septembre 2026, les sources publiques disponibles indiquent une fermeture au 31 août. Les personnes concernées peuvent encore consulter leur espace fiscal pour vérifier une demande déjà déposée, mais aucune nouvelle prolongation au-delà de cette date n’est mentionnée dans les éléments officiels transmis.

La demande devait être effectuée en ligne depuis l’espace personnel fiscal. — © Image générée par IA / Ideogram

Trois millions de travailleurs modestes étaient visés par l’aide

L’aide visait les travailleurs modestes utilisant leur véhicule personnel pour se rendre au travail ou exercer leur activité. Le Gouvernement a retenu une logique ciblée, différente d’une remise générale à la pompe, afin de concentrer la dépense publique sur les actifs les plus exposés au coût des déplacements quotidiens.

Les profils concernés regroupaient des salariés, des indépendants et des personnes habitant loin de leur lieu de travail. Dans les territoires ruraux et périurbains, le recours au véhicule personnel reste souvent indispensable, faute d’offre de transport collectif suffisante. Un trajet quotidien de 40 à 60 kilomètres peut représenter plusieurs pleins par mois, avec un impact direct sur le budget familial.

Le montant de 100 euros correspondait à une compensation partielle, non à une prise en charge complète. Rapportée à l’estimation officielle de 20 centimes par litre pendant six mois, cette somme permettait d’amortir une partie de la hausse, mais elle ne neutralisait pas l’ensemble du surcoût subi par les conducteurs les plus dépendants de leur voiture.

Le chiffre de 1,5 million de bénéficiaires potentiels n’ayant pas réclamé l’aide illustre le problème du non-recours. Plusieurs facteurs peuvent entrer en jeu : absence d’information claire, difficulté à identifier son éligibilité, méfiance face aux formulaires en ligne, ou impression que la somme ne justifie pas la démarche. Pour un foyer contraint, 100 euros restent pourtant significatifs.

Cette séquence pose une question plus large sur l’efficacité des aides ciblées. Elles coûtent moins cher qu’une mesure universelle, mais elles atteignent moins facilement tous les publics concernés. Les prochains arbitrages dépendront des prix des carburants, de la durée des tensions énergétiques et de la capacité des administrations à simplifier l’accès aux dispositifs numériques.

Les trajets domicile-travail longs expliquent l’exposition de nombreux actifs aux prix à la pompe. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Qui pouvait demander le chèque carburant de 100 euros ? Le dispositif visait les travailleurs modestes utilisant un véhicule personnel pour leurs déplacements professionnels ou leurs trajets domicile-travail, sous conditions vérifiées via le simulateur officiel. Comment fallait-il demander l'aide grands rouleurs ? La demande devait être réalisée en ligne depuis l’espace personnel du contribuable sur impots.gouv.fr, avec un simulateur d’éligibilité puis un formulaire à compléter. Le guichet est-il encore ouvert le 4 septembre 2026 ? Les sources officielles disponibles indiquent une ouverture prolongée jusqu’au 31 août 2026. Aucune nouvelle prolongation après cette date n’est mentionnée dans les éléments fournis.