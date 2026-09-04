L’analyse publiée par Canopea place le débat énergétique belge sur un terrain très concret. Selon l’organisation environnementale, l’électricité renouvelable atteint désormais une part de 55-60% en 2026, alors que le pays partait presque de zéro il y a une génération. Cette donnée nourrit une critique directe de la priorité accordée au nucléaire par le Gouvernement De Wever et son ministre Mathieu Bihet.

Canopea chiffre la progression renouvelable à 55-60%

La thèse centrale de Canopea tient en une comparaison simple: la Belgique dispose en 2026 d’un niveau de production électrique renouvelable que beaucoup jugeaient inaccessible. L’organisation avance une fourchette de 55-60% pour la part d’électricité issue du vent, du soleil, de la biomasse durable et d’autres sources non fossiles. Le point de départ, décrit comme presque nul, donne du poids à cette progression.

Cette lecture bouscule le discours politique centré sur l’atome. Canopea vise explicitement le Gouvernement De Wever et le ministre Mathieu Bihet, présenté dans ses publications comme très favorable au nucléaire. L’association ne nie pas le rôle historique des centrales, mais estime que le débat public sous-évalue la vitesse de déploiement des capacités renouvelables. Pour ses responsables, l’enjeu n’est plus seulement de prolonger des réacteurs, mais de piloter un système électrique plus flexible.

Le chiffre avancé ne signifie pas que la Belgique fonctionne déjà sans centrales pilotables. Une part élevée d’électricité renouvelable impose des solutions de stockage, des interconnexions solides avec les pays voisins et une gestion plus fine de la demande. Les pics de production solaire en journée, les variations de vent et la consommation hivernale obligent les gestionnaires de réseau à revoir leurs outils de planification.

La controverse porte donc sur l’allocation des moyens publics. Les partisans du nucléaire mettent en avant la stabilité de production et la sécurité d’approvisionnement. Canopea répond que chaque euro engagé dans une filière longue, coûteuse et centralisée peut ralentir les investissements dans l’efficacité énergétique, les batteries, les réseaux et les installations renouvelables locales. Le débat prend une dimension budgétaire, car les décisions énergétiques engagent les ménages et les entreprises sur plusieurs décennies.

La part croissante des renouvelables modifie le pilotage quotidien du système électrique. — © Image générée par IA / Ideogram

Belgique: chaleur et transports concentrent les retards

L’analyse de Canopea nuance son propre constat sur l’électricité. L’organisation reconnaît que le chemin reste long dans la chaleur et les transports, deux secteurs encore très dépendants du gaz, du mazout, de l’essence et du diesel. Cette distinction est essentielle, car une forte part renouvelable dans le courant électrique ne suffit pas à transformer l’ensemble du système énergétique belge.

Le chauffage des logements constitue un chantier particulièrement sensible. Les pompes à chaleur, les réseaux de chaleur renouvelable, l’isolation des bâtiments et la sortie progressive des chaudières fossiles exigent des investissements élevés. Pour les ménages aux revenus modestes, la bascule ne peut pas reposer uniquement sur des injonctions individuelles. Les aides publiques, les prêts à taux réduit et la rénovation groupée par quartier deviennent des outils centraux si le pays veut réduire durablement sa consommation de combustibles fossiles.

Dans les déplacements, la situation n’est pas moins complexe. Les voitures électriques progressent, mais le renouvellement du parc automobile demande du temps. Les camions, les utilitaires, les bus régionaux et la logistique urbaine nécessitent des infrastructures de recharge plus nombreuses. Le transfert vers le rail, le vélo et les transports publics suppose aussi une qualité de service régulière. Canopea insiste sur ce point: une politique climatique crédible doit combiner technologie, sobriété et aménagement du territoire.

Le rôle des réseaux électriques devient central dans cette trajectoire. Plus la Belgique électrifie le chauffage et la mobilité, plus elle doit renforcer ses lignes, ses cabines de quartier et ses outils numériques de pilotage. Les batteries, le stockage thermique et les tarifs flexibles peuvent aider à absorber les pointes de consommation. Cette transformation ne dépend pas d’un seul choix industriel, mais d’une série de décisions coordonnées entre État fédéral, Régions, communes, gestionnaires de réseau et acteurs privés.

La chaleur et les transports demandent des investissements plus visibles dans le quotidien. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Que dit Canopea sur l’électricité renouvelable en Belgique en 2026 ? Canopea affirme que la Belgique atteint une part de 55-60% d’électricité renouvelable en 2026, après un point de départ très faible. L’organisation utilise cette progression pour contester une politique énergétique trop centrée sur le nucléaire. Pourquoi Canopea critique-t-elle le choix nucléaire du Gouvernement De Wever ? L’organisation estime que la priorité donnée au nucléaire mobilise des moyens financiers et politiques qui pourraient accélérer les renouvelables, les réseaux, le stockage et l’efficacité énergétique. Elle plaide pour une planification plus diversifiée du système énergétique. Quels secteurs belges accusent encore le plus de retard ? La chaleur et les transports restent les principaux points faibles. Les logements chauffés aux combustibles fossiles, la mobilité routière et les infrastructures de recharge demandent des investissements importants pour réduire la dépendance au gaz, au mazout, à l’essence et au diesel.