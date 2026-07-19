580 MW, en 2026, Noor Ouarzazate fait du désert marocain un géant solaire propre, ce que Rabat doit encore affronter

Le désert marocain s’impose comme l’un des terrains les plus suivis de la transition énergétique africaine. Après la publication d’un sujet de L’Écho Républicain consacré à cette ressource solaire, le cas marocain illustre une stratégie nationale fondée sur l’ensoleillement, les grands équipements et la réduction de la dépendance aux importations d’énergie. En 2026, Rabat met en avant une production plus propre, mais aussi des contraintes techniques encore fortes.

Noor Ouarzazate concentre 580 MW au Sahara marocain

Le complexe Noor Ouarzazate, installé aux portes du Sahara, reste la vitrine la plus connue de la politique solaire marocaine. Sa puissance annoncée atteint environ 580 MW, ce qui en fait l’un des plus vastes ensembles solaires du continent africain. Le site associe plusieurs technologies, dont le solaire thermodynamique à concentration et le photovoltaïque, dans une zone où le rayonnement solaire offre un avantage naturel déterminant.

Le principe des centrales à concentration repose sur des miroirs qui orientent la lumière vers un fluide chauffé à très haute température. Cette chaleur permet ensuite de produire de l’électricité via une turbine. L’intérêt de cette technologie tient au stockage thermique, capable de prolonger la production après le coucher du soleil. Cette capacité répond à l’un des problèmes récurrents du solaire classique, dont la production chute dès que l’ensoleillement baisse.

Le site de Ouarzazate n’efface pas toutes les difficultés. Les centrales situées dans des zones désertiques exigent des opérations de maintenance régulières, notamment pour limiter l’impact de la poussière sur les miroirs et les panneaux. La question de l’eau reste également sensible dans une région aride, même si les technologies récentes cherchent à réduire les besoins liés au nettoyage et au refroidissement.

Pour le Maroc, l’intérêt dépasse la seule production d’électricité. Noor sert de démonstrateur industriel, de référence pour les investisseurs et d’outil diplomatique dans les discussions sur le climat. Le pays met en avant une énergie solaire abondante, locale et bas carbone, tout en cherchant à sécuriser des compétences nationales dans l’ingénierie, l’exploitation et la maintenance de grands sites énergétiques.

Les installations solaires du sud marocain nécessitent maintenance, nettoyage et pilotage technique réguliers.

Rabat vise 52 % de capacité renouvelable en 2030

La stratégie marocaine ne se limite pas à Ouarzazate. Rabat affiche un objectif de 52 % de capacité électrique installée issue des renouvelables à l’horizon 2030. Ce chiffre porte sur la capacité disponible, pas sur la production réelle annuelle, qui dépend du vent, du soleil, des barrages et de la demande. Cette distinction compte, car elle mesure l’équipement du pays plus que le volume exact livré au réseau.

Le développement du solaire s’inscrit dans un bouquet plus large, associant éolien, hydraulique et modernisation du transport d’électricité. L’Office national de l’électricité et de l’eau potable doit renforcer les lignes capables d’acheminer l’électricité depuis les zones désertiques vers les grands centres urbains et industriels. Sans réseaux adaptés, une partie de la production peut perdre en efficacité économique, surtout lors des pics d’ensoleillement.

Le Maroc regarde aussi vers l’exportation. Les interconnexions électriques avec l’Europe, notamment via l’Espagne, donnent au pays une position géographique particulière entre Afrique et marché européen. Cette situation nourrit des projets autour de l’électricité bas carbone et de l’hydrogène vert, produit par électrolyse à partir d’électricité renouvelable. Le potentiel existe, mais il dépendra des coûts, des infrastructures portuaires, de l’accès à l’eau et des contrats industriels.

La transition solaire marocaine avance donc sur deux plans. Elle réduit l’exposition aux combustibles importés et renforce l’image d’un pays engagé dans les technologies propres. Elle oblige aussi à arbitrer entre production électrique, usages de l’eau, protection des territoires désertiques et prix payé par les consommateurs. En 2026, le désert marocain n’est pas une source magique d’électricité illimitée, mais un actif énergétique majeur dont la valeur dépendra de la gestion technique et économique du système.

Le développement solaire impose aussi des investissements dans les réseaux et le pilotage électrique. Questions fréquentes Pourquoi le désert marocain intéresse-t-il autant le secteur solaire ? Le désert marocain bénéficie d’un ensoleillement élevé et de vastes surfaces disponibles. Ces conditions facilitent l’installation de centrales solaires de grande taille, à condition de gérer la poussière, l’eau et le raccordement au réseau. Noor Ouarzazate produit-il de l’électricité la nuit ? Une partie du complexe utilise du stockage thermique. Cette technologie conserve de la chaleur accumulée pendant la journée et permet de prolonger la production après le coucher du soleil, selon les capacités disponibles. Le Maroc peut-il exporter son énergie solaire vers l’Europe ? Le pays dispose d’une position favorable grâce aux interconnexions avec l’Espagne. Les exportations dépendront néanmoins des capacités de réseau, des coûts de production, des contrats commerciaux et des besoins du marché européen.