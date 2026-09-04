Tech & Co du 3 septembre sur BFM : François Sorel poursuit le grand live numérique

L’émission Tech & Co du jeudi 3 septembre est disponible sur les plateformes de BFM Business. Animé par François Sorel, ce rendez-vous quotidien poursuit son suivi de l’actualité numérique, entre innovation, start-up, IA, cloud, réseaux sociaux et grandes plateformes technologiques.

BFM Business place François Sorel au centre du décryptage tech

Le numéro du jeudi 3 septembre s’inscrit dans la programmation régulière de Tech & Co, émission diffusée du lundi au jeudi sur BFM Business. La page du programme présente ce rendez-vous comme le grand live du numérique, avec une approche tournée vers l’analyse des tendances, les levées de fonds, les innovations et les coulisses de la French Tech. Le format repose sur un plateau d’experts, de journalistes et d’acteurs du secteur.

La version podcast référencée pour cette édition affiche une durée de 1 h 20 min 45 s. Cette longueur confirme le positionnement éditorial de l’émission, plus proche du magazine d’analyse que du simple flash d’actualité. Les sujets technologiques imposent souvent un temps d’explication, car les annonces des grandes entreprises du numérique produisent des effets sur l’investissement, l’emploi, la régulation et les usages quotidiens.

François Sorel conserve un rôle central dans cette mécanique. Présent depuis de nombreuses années sur les sujets numériques, le journaliste anime les échanges en articulant pédagogie et débat. Le programme revendique un spectre large, des GAFA aux start-up, en passant par l’intelligence artificielle, les objets connectés, le cloud et la donnée. Ce choix éditorial permet de relier les annonces techniques à leurs implications économiques.

Le rendez-vous arrive dans un calendrier dense pour le secteur. Début septembre marque la reprise des conférences professionnelles, des annonces de rentrée et des arbitrages budgétaires pour les entreprises. Pour les auditeurs, ce format offre une lecture structurée d’une actualité fragmentée, souvent dispersée entre communiqués, réseaux sociaux, salons spécialisés et publications financières.

Le format de Tech & Co repose sur des échanges longs avec des spécialistes du numérique. — © Image générée par IA / Ideogram

RMC+ prolonge le replay Tech & Co jusqu’au 16 septembre

La disponibilité en ligne constitue un élément clé de la stratégie de diffusion. Le service RMC+ met en avant les replays de Tech & Co, avec une disponibilité annoncée jusqu’au 16 septembre 2026 pour certains contenus récents du programme. Cette fenêtre de rattrapage répond aux usages actuels, où une partie du public consomme les émissions économiques en différé, depuis un ordinateur, une télévision connectée ou un smartphone.

BFM Business maintient également une présence sur les plateformes audio. Le programme figure sur Apple Podcasts, où la présentation insiste sur une diffusion quotidienne et sur la couverture des grandes tendances technologiques. Le podcast permet de toucher un public mobile, notamment les cadres, entrepreneurs, investisseurs et salariés du numérique qui suivent l’actualité pendant leurs trajets ou entre deux réunions.

Cette double exposition, vidéo et audio, reflète l’évolution des médias économiques. Le replay conserve l’image, les échanges de plateau et les démonstrations éventuelles. Le podcast privilégie la continuité d’écoute et facilite l’archivage des épisodes. Pour une émission comme Tech & Co, cette complémentarité renforce la durée de vie éditoriale d’un contenu dont les sujets restent consultables plusieurs jours après la diffusion initiale.

La concurrence s’est renforcée autour des contenus tech en français. Médias spécialisés, newsletters, chaînes vidéo indépendantes et comptes d’analyse se disputent l’attention du public. Dans ce paysage, le replay gratuit de BFM Business conserve un avantage, celui d’un format identifié, régulier et adossé à une rédaction économique. L’émission du jeudi 3 septembre s’ajoute à cette offre suivie, avec une logique de rendez-vous installée au fil de la semaine.

Le replay et le podcast prolongent la durée de vie des émissions économiques. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Où retrouver Tech & Co du jeudi 3 septembre ? L’émission est accessible via les supports de BFM Business, notamment en podcast et en replay sur les plateformes du groupe RMC BFM. Qui présente Tech & Co sur BFM Business ? Tech & Co est animé par François Sorel, entouré d’invités et d’experts qui analysent l’actualité du numérique, des start-up et des grandes plateformes. Combien dure l'édition du jeudi 3 septembre ? La version podcast référencée pour cette édition affiche une durée de 1 h 20 min 45 s, ce qui correspond au format long habituel de l’émission.