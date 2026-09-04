À Lailly-en-Val, l’enquête publique sur la centrale solaire des Gaschetières approche

La commune de Lailly-en-Val, dans le Loiret, s’apprête à ouvrir une nouvelle étape administrative autour d’un projet de centrale solaire hybride dans la plaine des Gaschetières. D’après les services de l’État, la société Fransol 66 a déposé une demande de permis de construire pour une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit Pâturage des Petites Gachetie. L’enquête publique est annoncée comme à venir, sans calendrier publié au 4 septembre 2026.

Fransol 66 dépose un permis pour Lailly-en-Val

Le dossier concerne une centrale photovoltaïque au sol portée par Fransol 66, société qui sollicite un permis de construire sur le territoire de Lailly-en-Val. La localisation indiquée par les services de l’État renvoie au lieu-dit Pâturage des Petites Gachetie, dans un secteur que les habitants associent plus largement à la plaine des Gaschetières. Cette précision géographique compte, car elle déterminera le périmètre d’analyse environnementale et les riverains concernés par la consultation.

La qualification de centrale solaire hybride, mentionnée dans les éléments locaux, suggère un projet ne se limitant pas à la seule production d’électricité. Les modalités exactes devront être examinées dans les pièces du dossier, notamment pour vérifier la place laissée aux usages agricoles, au pâturage ou à la gestion des sols. Dans ce type de projet, la compatibilité entre production énergétique et maintien d’une vocation rurale constitue souvent un point central du débat public.

À l’échelle communale, l’implantation d’une installation au sol modifie durablement la perception d’un paysage, même lorsque les panneaux restent à faible hauteur. Lailly-en-Val se situe dans un environnement de plaine, avec des voies locales, des espaces agricoles et des hébergements touristiques répertoriés dans le secteur des Gaschetières. Les questions de visibilité depuis les routes, d’accès au chantier, de circulation des engins et de raccordement au réseau électrique figureront probablement parmi les sujets étudiés.

Pour le porteur de projet, la séquence administrative conditionne la suite du calendrier. Le permis est indiqué comme en cours d’instruction par les services de l’État dans le Loiret. Avant toute autorisation, l’administration doit vérifier la conformité du projet aux règles d’urbanisme, aux servitudes éventuelles et aux exigences environnementales. Cette phase ne préjuge pas de la décision finale, mais elle ouvre un espace de contrôle technique et citoyen.

Le permis de construire porte sur une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit indiqué par l’État. — © Image générée par IA / Ideogram

Le Loiret prépare la consultation sur l’étude d’impact

L’enquête publique doit permettre aux habitants, associations et collectivités de consulter les pièces du dossier, puis de formuler des observations. Les services de l’État mentionnent des publications préalables liées à l’étude d’impact, en application du code de l’environnement et du code de l’urbanisme. Cette étape vise à mettre à disposition les informations sur le projet avant que le public ne soit invité à se prononcer.

Le dossier d’étude d’impact est un document déterminant. Il doit décrire l’état initial du site, mesurer les effets possibles sur la biodiversité, les sols, l’eau, le paysage, le voisinage et les activités humaines. Pour une centrale au sol, les points sensibles portent souvent sur l’artificialisation perçue des terres, la continuité écologique, la gestion des eaux de pluie, les clôtures et la remise en état du site à la fin de l’exploitation.

La procédure prévoit également les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements. Ces prises de position permettent de replacer le projet dans les politiques locales d’aménagement, d’énergie et de protection des espaces agricoles. Un conseil municipal peut soutenir une installation de production renouvelable tout en demandant des garanties sur l’intégration paysagère, les accès routiers, la sécurité incendie ou le suivi environnemental après mise en service.

Une fois l’enquête ouverte, un commissaire enquêteur recueillera les contributions du public avant de rendre un rapport et des conclusions motivées. Ces éléments n’ont pas valeur de décision automatique, mais ils pèsent dans l’appréciation de l’autorité compétente. L’issue dépendra du contenu du dossier, des avis recueillis et des réponses apportées par Fransol 66 aux remarques techniques ou citoyennes. Les prochains documents publiés par la préfecture préciseront les dates, les permanences et les modalités de consultation.

L’enquête publique permettra aux habitants et collectivités de formuler leurs observations. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Où se situe le projet de centrale solaire à Lailly-en-Val ? Les services de l’État localisent le projet au lieu-dit Pâturage des Petites Gachetie, dans un secteur associé à la plaine des Gaschetières sur la commune de Lailly-en-Val, dans le Loiret. Quand débutera l’enquête publique ? La consultation est annoncée comme à venir. Au 4 septembre 2026, les éléments accessibles ne donnent pas encore de date précise pour l’ouverture de l’enquête. À quoi sert l’étude d’impact ? L’étude d’impact doit présenter les effets possibles du projet sur les sols, l’eau, la biodiversité, le paysage, les activités locales et le voisinage. Elle aide l’administration et le public à évaluer le dossier.