En 2026, panneaux solaires, kits domestiques et financeurs privés, ce boom africain échappe en partie aux États selon RFI

L’énergie solaire progresse à grande vitesse sur le continent africain, mais cette dynamique ne passe pas toujours par les circuits publics classiques. RFI signale un phénomène devenu central en 2026: une part croissante des installations dépend d’acteurs privés, d’importateurs, de distributeurs de kits domestiques et de financeurs locaux, dans un secteur où les administrations cherchent encore à suivre le rythme.

RFI décrit un solaire africain piloté hors des États

Le constat mis en avant par RFI tient à un décalage de plus en plus visible. Les grands choix énergétiques africains étaient longtemps associés aux ministères, aux sociétés nationales d’électricité, aux barrages, aux centrales thermiques et aux interconnexions régionales. Le solaire décentralisé modifie cette logique. Des entreprises locales, des importateurs et des installateurs décident désormais où vendre des panneaux, en fonction de la demande réelle des ménages, des commerçants ou des exploitations agricoles.

Cette évolution ne signifie pas que les États africains sont absents. Ils fixent encore les droits de douane, les normes techniques, les règles d’exploitation et les programmes d’électrification rurale. Mais une installation posée sur le toit d’une maison, d’une boutique ou d’un centre de santé peut rester hors des bases de données publiques. Le suivi devient plus difficile quand des milliers de petits systèmes apparaissent sans raccordement permanent au réseau national.

Pour les utilisateurs, l’intérêt est immédiat. Un panneau, une batterie et quelques équipements suffisent à alimenter l’éclairage, la recharge de téléphones, une télévision, un réfrigérateur ou une pompe de faible puissance. Dans les zones touchées par les coupures, l’énergie solaire représente une solution concrète, sans attendre une extension de réseau parfois longue et coûteuse. Les commerçants y voient un moyen de préserver leur activité, notamment lorsque le froid, la communication ou le paiement numérique sont essentiels.

Cette autonomie crée aussi de nouvelles tensions financières. Une société nationale d’électricité peut perdre des clients solvables, tout en conservant la charge d’entretenir les lignes et de répondre aux pics de consommation. Les régulateurs doivent donc mieux connaître le parc installé, encadrer la sécurité électrique, contrôler la qualité des équipements et préparer la fin de vie des panneaux. Sans registre fiable, les opérateurs privés prennent une place croissante dans un secteur considéré comme stratégique.

Les kits domestiques se diffusent par des réseaux commerciaux très proches des consommateurs. — © Image générée par IA / Ideogram

Kits solaires et batteries chinoises bousculent les réseaux publics

La rapidité du mouvement tient beaucoup aux chaînes d’approvisionnement internationales. Les panneaux fabriqués à grande échelle, principalement en Asie, arrivent par conteneurs dans les ports africains avant d’être redistribués par des grossistes, des boutiques spécialisées ou des installateurs indépendants. Cette baisse des prix rend les kits solaires accessibles à des publics plus larges, mais elle expose aussi les marchés à des produits de qualité inégale, difficiles à contrôler aux frontières.

Les batteries lithium jouent un rôle central dans cette progression. Elles permettent d’utiliser l’électricité après le coucher du soleil et de réduire la dépendance aux groupes électrogènes. Leur diffusion pose néanmoins des questions de sécurité, de maintenance et de recyclage. Dans plusieurs pays, les autorités cherchent à imposer des certifications, mais les circuits informels conservent une avance commerciale grâce à des prix plus bas et à une distribution très proche des consommateurs.

Les mini-réseaux ajoutent un autre niveau de complexité. Ces petites infrastructures alimentent un village, un marché, une école ou une zone d’activité, souvent avec le soutien de bailleurs, d’ONG ou de start-up spécialisées. Leur modèle repose sur des tarifs locaux et sur une gestion numérique des paiements. Lorsque le réseau public arrive ensuite dans la même zone, la question devient sensible: faut-il intégrer l’installation, indemniser l’opérateur ou imposer une nouvelle tarification aux usagers déjà raccordés?

Les États disposent encore de leviers importants: appels d’offres, normes d’importation, incitations à l’assemblage local, formation des techniciens et obligations de collecte des batteries usagées. Le défi consiste à intégrer cette expansion rapide sans ralentir l’accès à l’électricité. Pour les gouvernements, la priorité devient moins de freiner le solaire que d’organiser sa croissance, afin que les réseaux publics, les opérateurs privés et les besoins sociaux avancent dans un cadre commun.

Les mini-réseaux posent de nouvelles questions de régulation et de tarification locale. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi l’essor solaire échappe-t-il en partie aux États africains ? Une grande partie des installations dépend de circuits privés : importateurs, revendeurs, installateurs, start-up et financeurs locaux. Ces équipements sont souvent posés hors réseau, ce qui complique leur recensement et leur intégration dans la planification publique. Les États africains perdent-ils tout contrôle sur le secteur solaire ? Non. Ils conservent des leviers réglementaires importants, notamment les normes techniques, les droits de douane, les autorisations d’exploitation et les programmes publics d’électrification. Leur difficulté principale consiste à suivre une croissance très décentralisée. Quels risques accompagnent la diffusion rapide des kits solaires ? Les principaux risques concernent la qualité des équipements, la sécurité électrique, la durée de vie des batteries et le recyclage. Des produits bon marché peuvent accélérer l’accès à l’électricité, mais un encadrement insuffisant peut créer des coûts futurs.