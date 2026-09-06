137 par mois, 46 pour l’électrique, 91 d’écart, ce qui change avec la flambée des carburants pour les Français

La hausse rapide des prix à la pompe modifie le calcul des automobilistes. Selon les données relayées par L’Indépendant, une voiture à essence représente désormais un budget énergie moyen de 137 € par mois, contre 46 € pour un véhicule électrique. L’écart atteint 91 € mensuels, soit près de trois fois plus pour rouler avec un moteur thermique. Cette différence intervient dans un contexte de tensions pétrolières liées au détroit d’Ormuz, zone stratégique du commerce mondial de brut.

Le coût essence atteint 137 euros contre 46 euros

Le premier semestre 2026 a marqué une rupture nette dans le budget automobile. Le coût mensuel moyen des voitures essence est passé de 112 € à 137 euros, soit une hausse de 25 € en quelques mois. Pour un ménage utilisant son véhicule au quotidien, cette progression pèse directement sur les dépenses contraintes, au même titre que le logement ou l’alimentation.

Dans le même temps, le budget énergie des véhicules électriques est resté proche de 46 euros par mois. Cette stabilité tient à une exposition plus faible aux variations du pétrole. Les conducteurs qui rechargent à domicile bénéficient généralement d’un prix du kilowattheure moins volatil que celui du litre de carburant. Le gain varie selon le contrat d’électricité, le type de recharge et le kilométrage, mais l’ordre de grandeur reste favorable à l’électrique.

La flambée des carburants trouve une partie de son origine dans les tensions géopolitiques autour du détroit d’Ormuz. Ce passage maritime concentre une part majeure des flux pétroliers mondiaux. À chaque épisode de tension, les marchés anticipent un risque d’approvisionnement, ce qui renchérit le brut, puis se répercute progressivement sur les stations-service. Les automobilistes thermiques subissent cette mécanique sans marge de manœuvre immédiate.

Sur le terrain, l’écart de 91 € par mois modifie les arbitrages. Pour un foyer roulant 12 mois, la différence approche 1 100 € sur une année pleine. Ce montant ne couvre pas tous les paramètres de possession d’une voiture, mais il rend plus visible l’avantage à l’usage de l’électrique. Les gros rouleurs, notamment les trajets domicile-travail en périphérie des villes, sont les premiers concernés par ce basculement budgétaire.

Le budget moyen d’une voiture essence atteint 137 € par mois. — © Image générée par IA / Ideogram

Le prix d’achat freine encore les ménages français

L’avantage mensuel de l’électrique ne règle pas la question du ticket d’entrée. Le prix d’achat d’un modèle neuf reste souvent supérieur à celui d’une voiture essence comparable. Les aides publiques, les offres de location longue durée et les remises des constructeurs réduisent l’écart, mais elles ne suffisent pas toujours pour les ménages modestes. Le calcul dépend fortement de l’apport initial, du crédit et de la durée de détention.

Le marché de l’occasion ajoute une autre nuance. Certaines voitures essence conservent une valeur solide, surtout lorsqu’elles sont récentes, sobres et bien entretenues. À l’inverse, des électriques d’occasion peuvent décoter plus rapidement, en raison des inquiétudes sur l’état de la batterie ou l’arrivée de nouveaux modèles plus performants. Cette perception évolue, mais elle influence encore les décisions d’achat.

Les conditions de recharge constituent aussi un critère déterminant. Un conducteur disposant d’une place privée et d’une borne domestique profite pleinement du coût réduit de l’électricité. Celui qui dépend des bornes publiques, parfois plus chères, voit l’avantage diminuer. Les copropriétés, les zones rurales et les centres-villes sans stationnement attitré restent des terrains plus complexes pour l’adoption massive de l’électrique.

Les constructeurs et distributeurs observent désormais un signal clair : la hausse des carburants accélère l’intérêt pour les motorisations électriques, mais la décision d’achat reste rationnelle. Les ménages comparent le coût total, incluant assurance, entretien, recharge, revente et financement. Dans ce contexte, le coût d’usage devient un argument plus puissant qu’une promesse environnementale seule. La prochaine étape se jouera sur l’accès aux modèles abordables et sur la fiabilité du réseau de recharge.

L’accès à une recharge privée conditionne une partie des économies réalisées. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Pourquoi une voiture essence coûte-t-elle trois fois plus cher chaque mois ? Le coût mensuel moyen du carburant atteint 137 € pour une voiture essence, contre environ 46 € pour la recharge d’un véhicule électrique. La hausse du pétrole, liée notamment aux tensions autour du détroit d’Ormuz, explique une grande partie de cet écart. L'électrique est-il toujours moins cher que l'essence ? À l’usage, l’électrique est généralement moins cher pour l’énergie, surtout avec une recharge à domicile. Le bilan complet dépend néanmoins du prix d’achat, du financement, de l’assurance, de l’entretien, du kilométrage et de la valeur de revente. Quel profil d'automobiliste bénéficie le plus de cet écart ? Les conducteurs qui roulent régulièrement et peuvent recharger chez eux sont les plus avantagés. Les économies deviennent plus visibles lorsque les trajets domicile-travail sont fréquents et que le véhicule est conservé plusieurs années. Autre article : 2024, 4 ans, les levées de fonds des fintechs au plus haut, la consolidation s'accélère, pourquoi?