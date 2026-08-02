35 %, 44 378 voitures électriques, Renault 5 devant Scénic et Twingo, ce que juillet 2026 révèle vraiment en France

Le marché automobile français a franchi un seuil en juillet 2026. Selon les données AAA Data reprises par Numerama, le 100 % électrique représente 35 % des immatriculations de voitures neuves, avec 44 378 véhicules enregistrés sur le mois.

Renault place la R5, le Scénic et la Twingo en tête

Le podium de juillet donne une photographie nette du rapport de force. La Renault 5 arrive en première position avec 3 794 immatriculations, devant le Scénic électrique, crédité de 2 910 unités, et la Twingo, à 2 564 unités. Cette triple présence en tête traduit l’efficacité d’une gamme construite autour de formats complémentaires, de la citadine au véhicule familial.

La domination de Renault ne repose donc pas sur un seul modèle vedette. Le constructeur français capte 25,28 % des immatriculations électriques du mois, soit plus d’un véhicule électrique neuf sur quatre. Cette avance tient à la fois au renouvellement du catalogue, à la visibilité commerciale de la R5 et à l’élargissement de l’offre sur des segments où les acheteurs français restent sensibles au prix et à l’usage quotidien.

Face à cette poussée, Tesla conserve une présence notable mais plus concentrée. Le Model Y atteint 2 401 immatriculations et se place au quatrième rang, mais la marque américaine dépend fortement de ce SUV. Cette situation contraste avec Renault, qui occupe plusieurs catégories et bénéficie d’un réseau de distribution dense, capable de soutenir les commandes, les essais et la livraison sur l’ensemble du territoire.

Le reste du classement montre une concurrence plus fragmentée. La Peugeot 208 électrique totalise 1 941 unités, devant le Skoda Elroq, la Citroën ë-C3 et le Volkswagen ID.4. Ces volumes confirment que le marché ne se limite plus aux modèles premium. Les citadines, les compactes et les SUV familiaux alimentent désormais la croissance, avec des écarts de prix, d’autonomie et d’équipement qui deviennent déterminants au moment de l’achat.

Renault a placé trois modèles aux trois premières positions du marché électrique en juillet 2026.

AAA Data mesure 44 378 électriques en juillet

Le chiffre central du mois reste celui des 44 378 immatriculations électriques, en hausse de 127 % par rapport à juillet 2025. Cette progression permet au 100 % électrique d’atteindre 35 % du marché français des voitures neuves. Les hybrides gardent un volume supérieur si toutes les formes d’hybridation sont additionnées, avec 48 %, mais aucune catégorie prise seule ne dépasse l’électrique.

Depuis le début de 2026, les électriques représentent 29 % du marché, contre 50,5 % pour les hybrides. La bascule reste progressive, mais le mois de juillet marque une accélération visible. Le marché automobile neuf progresse aussi de 9 %, même s’il demeure éloigné de ses niveaux d’avant la crise sanitaire. Dans ce contexte, l’électrique capte une part importante de la reprise plutôt que de constituer un simple segment de niche.

Le lancement de la troisième édition du leasing social, intervenu le 16 juillet, a renforcé l’environnement commercial. Ce dispositif vise les ménages modestes et agit aussi sur les offres des constructeurs, poussés à rendre certains modèles plus accessibles. Marie-Laure Nivot, analyste chez AAA Data, décrit un effet d’entraînement qui accélère la transition vers l’électrique, dans la continuité de la dynamique observée depuis janvier.

Les constructeurs chinois avancent avec moins de visibilité médiatique, mais leurs chiffres deviennent significatifs. MG, XPeng et BYD pèsent près de 6,5 % du marché électrique français. Leur progression intervient dans un contexte de guerre des prix, de pression réglementaire européenne et de marges plus serrées pour les groupes historiques. Les prochains relevés diront si cette progression s’installe face aux marques françaises, allemandes et américaines déjà fortement implantées.

Les immatriculations électriques ont atteint 44 378 unités en France en juillet 2026. Questions fréquentes Quelle est la part de marché des voitures électriques en juillet 2026 ? Les voitures 100 % électriques représentent 35 % des immatriculations de voitures neuves en France en juillet 2026, avec 44 378 véhicules enregistrés selon AAA Data. Quels modèles électriques dominent le classement français ? Renault occupe les trois premières places avec la Renault 5, le Scénic électrique et la Twingo. Le Tesla Model Y arrive ensuite, devant la Peugeot 208 électrique. Pourquoi les ventes électriques progressent-elles si fortement ? La hausse tient à l’élargissement des gammes, à la baisse relative de certains prix, au leasing social lancé le 16 juillet et aux offres commerciales renforcées des constructeurs. Autre article : 90 % d'électricité renouvelable, 363 millions de kg recyclés, Lenovo revendique ses progrès, ce que la tech surveille