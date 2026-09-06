BMW X5, le prolongateur d’autonomie de l’i3 revient sous le capot, mais pas partout, ce choix technique intrigue les conducteurs

Le futur BMW X5 pourrait réintroduire une technologie que la marque avait associée à sa première citadine électrique: le prolongateur d’autonomie. Selon les informations relayées par Auto Plus, cette solution ne concernerait pas tous les marchés. Le SUV familial de nouvelle génération s’inscrirait dans une gamme technique très large, avec essence électrifiée, hybride rechargeable, électrique à batterie et hydrogène selon les régions.

BMW X5 teste le prolongateur d’autonomie hérité de l’i3

Le principe du prolongateur d’autonomie repose sur une architecture simple à expliquer, moins simple à rentabiliser. Le véhicule roule grâce à son moteur électrique, tandis qu’un petit moteur thermique sert uniquement de générateur pour recharger la batterie en roulant. Cette approche avait été introduite sur la BMW i3, proposée avec une version REx destinée aux conducteurs inquiets face à l’autonomie limitée des premiers modèles électriques.

Sur le futur BMW X5, cette technologie prendrait une dimension différente. Le SUV pèse nettement plus lourd qu’une i3 et vise des usages longue distance, avec autoroute, remorquage et trajets familiaux chargés. Un générateur embarqué offrirait une marge de sécurité sur les grands parcours, sans imposer une batterie géante. Pour BMW, l’équation consiste à préserver les qualités d’un électrique tout en limitant les contraintes de recharge dans les zones moins équipées.

Contrairement à un hybride rechargeable classique, le moteur thermique ne transmettrait pas directement sa puissance aux roues. Cette distinction compte, car elle modifie la sensation de conduite, la gestion énergétique et le positionnement réglementaire. Le véhicule resterait d’abord électrique dans son usage quotidien, avec une batterie dimensionnée pour les trajets courants. Le générateur interviendrait surtout lorsque la charge baisse sur les longues distances.

Cette piste complète une offre X5 qui devrait rester très diversifiée. Les informations déjà évoquées autour de la cinquième génération mentionnent notamment un X5 40 xDrive essence d’environ 400 ch, associé à une hybridation légère 48 volts. BMW ne cherche donc pas à basculer brutalement vers une seule formule. Le constructeur prépare plutôt plusieurs réponses techniques à des contraintes d’usage, de prix et d’infrastructures encore très différentes selon les pays.

Le prolongateur d’autonomie sert de générateur pour soutenir la batterie. — © Image générée par IA / Ideogram

BMW réserverait cette solution aux marchés hors Europe

Le retour du prolongateur d’autonomie ne signifierait pas un déploiement uniforme. D’après les éléments disponibles, BMW étudierait surtout cette solution pour des marchés où les grandes distances et les infrastructures de recharge inégales pèsent encore sur l’achat électrique. Les États-Unis figurent naturellement parmi les zones concernées, avec de longs trajets interurbains, des vitesses élevées et une clientèle attachée aux grands SUV polyvalents.

La Chine constitue un autre terrain stratégique. Le marché local a déjà donné une forte visibilité aux véhicules électriques à autonomie prolongée, portés par plusieurs constructeurs nationaux. Cette technologie y répond à un besoin précis: rouler électrique au quotidien, tout en rassurant les familles qui traversent des provinces moins denses en bornes rapides. Pour BMW, proposer une variante adaptée à ces habitudes permettrait de défendre le X5 face à des marques locales très offensives.

En Europe, la logique apparaît plus restrictive. Les normes d’émissions, la fiscalité et le calendrier politique favorisent les électriques purs et les hybrides rechargeables aux émissions très encadrées. Un prolongateur thermique risquerait d’être moins lisible commercialement, surtout dans les pays où les zones à faibles émissions se multiplient. BMW dispose déjà d’autres cartes sur le Vieux Continent, dont l’hybride rechargeable, le diesel sur certains usages professionnels et l’électrique complet.

La marque travaille aussi sur une version à hydrogène du nouveau X5, attendue comme vitrine technologique plus que comme modèle de volume immédiat. Cette coexistence de solutions illustre la prudence des constructeurs premium face à une transition encore fragmentée. Le futur X5 devrait donc servir de plateforme mondiale à géométrie variable, capable d’adapter sa motorisation à la réglementation, au réseau énergétique et aux habitudes de conduite de chaque marché.

Les choix de motorisation dépendent fortement des infrastructures locales. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Qu’est-ce qu’un prolongateur d’autonomie sur une BMW ? Il s’agit d’un petit moteur thermique utilisé comme générateur. Il ne propulse pas directement les roues, mais recharge la batterie lorsque le niveau d’énergie baisse. Le futur BMW X5 sera-t-il uniquement électrique ? Non. Les informations disponibles évoquent une gamme large, avec électrique, hybride rechargeable, essence électrifiée, possiblement diesel selon certains marchés, et hydrogène. Pourquoi cette technologie viserait surtout certains pays ? Elle répond davantage aux marchés où les distances sont longues et les bornes rapides moins homogènes. Les États-Unis et la Chine présentent ce profil plus nettement que l’Europe.