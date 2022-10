Le classement des meilleurs banques classiques en France en 2022

Les banques classiques françaises ou à capitaux étranger dans notre pays n’ont fait que reculer ces dernières années.

L’émergence des banques en ligne et des néo-banques n’ont fait que voir de nouveaux adhérents déçus par la hausse des frais bancaires au cœur du système traditionnel.

Cependant, certaines banques traditionnelles ont à leur tour décider d’ouvrir des filiales en ligne :

Comme Boursorama pour la Société Générale

Hello Bank pour BNP Paribas

B for Bank pour le Crédit Agricole.

Cette technique est la meilleure façon de poursuivre sa conversion au cœur du système économique.

Liste des meilleurs banques classiques en France en 2022

Néanmoins, par habitude, nombreux sont les sociétaires qui continuent à utiliser les banques traditionnelles. Voyons ce que nous proposent le classement 2022 des banques en France

Le crédit Mutuel : une banque où les clients élisent leurs représentants

C’est une importance majeure au cœur des banques classiques. Le Crédit Mutuel a su conquérir le cœur de beaucoup de clients par une stratégie politico-économique satisfaisante en interne.

Là où la banque est vu depuis des années comme le fruit de votre travail utilisé pour des investissements financiers sur lequel on demande des garanties, le Crédit Mutuel se distingue. Il fait appel à une possible action de ses clients dans les choix décisionnaires par ses élus. Une nouvelle façon de moraliser le produit financier tout en sachant que les frais bancaires ne sont pas non plus excessifs.

Le CIC : dans la même logique que le Crédit Mutuel

Le CIC est aussi une alliance faite avec le crédit mutuel. La stratégie est aussi la même que son associé. Essayez de répondre à la demande client en étant un peu plus en dessous de ces concurrents traditionnels.

D’ailleurs, l’ouverture de compte est souvent au cœur d’une économie préoccupante ce qui pousse à changer de banque. Le CIC l’a compris en n’exigeant pas de dépôt à l’ouverture d’un compte. Rien n’est acquis dans la guerre économique entre les groupes bancaires traditionnelles. D’ailleurs, la clientèle n’a jamais été aussi volatile. Et le CIC l’a bien compris.

La Banque Postale : la banque confiante pour les prolétaires de la République

Le titre est certes audacieux. Pourtant, la Banque Postale continue de se distinguer parmi les banques classiques les moins chères en France. Notamment quand il s’agit de regrouper les frais financiers. Ainsi, les mutuelles, les assurances voire le forfait mobile figurent parmi les moins chers.

Alors pourquoi ne pas tout regrouper et continuer à profiter de prix bas. La banque postale est d’ailleurs la banque classique qui a su toujours prendre les virages à temps pour suivre les évolutions du marché numérique.

Le seul bémol consiste pour ces sociétaires à ne pas être un expert des guichets. Qui du pas cher, dit grosse file d’attente !

Société Générale et BNP Paribas : attirer les jeunes pour continuer à se développer

Par essence, les deux groupes sont chers à l’année pour leurs sociétaires. Leur stratégie commune consiste très tôt à séduire les jeunes pour en faire des clients permanents. En effet, les nouveaux produits financiers développés par ces deux groupes bancaires s’adressent en premier lieu aux jeunes.

On remarque que cette stratégie est payante grâce aux services à bas coût développés dans cette niche. Le but de ces deux banques classiques consiste donc à fidéliser les jeunes adultes. En revanche, bien des années après, le revers de médaille se fait ressentir. Les clients sont de plus en plus nombreux à proclamer leur mécontentement et à claquer la porte. Peut-être se dirigent-ils vers les banques en ligne développer par ces groupes.

Le Crédit Agricole : une banque qui revoit son offre à la baisse

La transformation du système bancaire et de son paysage a beaucoup fait de mal à tous les groupes traditionnels. Le Crédit Agricole ne fait pas d’exception à la règle. Il faut dire que l’émergence de la banque en ligne a affecté tout un secteur.

En traversant une période de crise de plus d’une décennie, le Crédit Agricole ressort fort de son combat. En ajustant le prix de ses services sur les banques les mieux côtés, le groupe reste dans la course. Une certaine façon de garder ces sociétaires et de séduire à nouveau.

La Caisse d’Épargne : un groupe bancaire toujours aussi compétitif

La Caisse d’Épargne dans la gestion et la tenue de compte figure parmi les groupes les moins chers pour tout service confondu. Cette banque séduit autant les jeunes que les actifs. D’ailleurs, son application Banxo démontre que sa stratégie digitale est amplement réussie. Une façon de rester dans la course et de perdurer au cœur du groupe des banques traditionnelles françaises.