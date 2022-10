Qu’est-ce qu’un bon profil de liens ? : Améliorer son référencement avec le netlinking

Les liens sont la base du web. Sans les liens, l’internet ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.

Les sites s’appuient sur les liens pour diriger les utilisateurs vers d’autres pages et sites Web connexes.

Pour qu’un site internet soit mieux classé dans les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP), il doit avoir un profil de liens de haute qualité.

Qu’est-ce que l’analyse de profil de liens ?

L’analyse du profil de liens consiste à évaluer les liens qui pointent vers un site internet.

Le but de cette analyse qui doit être réalisée par une agence de netlinking ou un Freelance SEO afin de déterminer la qualité de ces liens et de voir s’il existe des liens qui pourraient entraîner une pénalité de la part de Google et donc une diminution de votre référencement naturel.

Autres articles sur le référencement avec le netlinking:

Quels sont les facteurs à analyser dans un profil de liens ?

Le nombre de liens,

la qualité des liens,

le type de liens,

le texte d’ancrage utilisé pour les liens,

l’emplacement des liens dans les contenus,

l’autorité des liens,

le nombre d’IP liens vers votre site,

le nombre de domaines qui renvoient à votre site,

le nombre de liens provenant de sites internet de faible qualité,

le nombre de liens provenant de sites spammy,

le rapport entre les liens dofollow et les liens nofollow,

les thématiques et la pertinence des liens,

les types de sites (forum, articles de blog, annuaire, etc.),

le nombre de liens sortants des sites,

la relation entre les liens et les signaux sociaux (comme les réseaux sociaux).

Il existe plusieurs façons d’améliorer votre profil de liens

Publier du contenu de qualité qui sera naturellement lié par d’autres sites internet.

Identifiez et supprimez les liens des sites de faible qualité.

Ajoutez des liens provenant de sites de haute qualité.

Améliorer le texte d’ancrage.

Ajoutez des liens provenant de sites Web pertinents.

Augmentez le nombre de liens provenant d’une variété d’adresses IP.

Ajoutez des liens depuis des profils de médias sociaux.

Quel effet et risque d’avoir un mauvais profil de liens ?

Un mauvais profil de liens peut entraîner plusieurs pénalités de la part de Google, notamment :

Pénalité pour action manuelle : Google examine manuellement votre site et détermine que vos liens ne sont pas conformes à ses normes. Si vous recevez cette pénalité, vous devrez supprimer tous les liens à l’origine du problème.

Pénalité algorithmique : l’algorithme de Google détermine que vos liens ne sont pas conformes à ses normes. Cela peut se produire si vous avez trop de liens provenant de sites Web de mauvaise qualité ou si votre texte d’ancrage n’est pas pertinent pour votre site. Si vous recevez cette pénalité, vous devrez améliorer votre profil de liens afin d’être réintégré dans les résultats de recherche de Google.

Ancre de lien : définition

Le texte d’ancrage est utilisé pour établir un lien hypertexte avec un mot ou une phrase sur une page Web. Le texte d’ancrage est généralement affiché en bleu et souligné lorsque vous le survolez.

Les ancres sont importantes dans un profil de liens, car elles constituent l’un des facteurs utilisés par Google pour évaluer la qualité des liens. Afin d’améliorer votre profil de liens et votre trafic SEO, vous devez utiliser un texte d’ancrage pertinent et de qualité.

Quelles sont les différents types d’ancres à utiliser pour une campagne de netlinking ?

Exacte : l’ancre correspond exactement au mot-clé ciblé.

Partielle : l’ancre ne correspond pas précisément au mot-clé ciblé, mais il contient certains des mêmes mots-clés.

Marque : l’ancre est le nom de votre entreprise ou de votre site Web.

Générique : l’ancre est un terme général, tel que « cliquez ici ».

Lien nu : l’ancre est simplement l’URL du site Web auquel le lien renvoie.

Quels sont les outils à utiliser pour analyser son profil de lien ?

Il existe un certain nombre d’outils que vous pouvez utiliser pour analyser votre profil de liens entrants, notamment :

Majestic SEO : cet outil fournit un rapport détaillé sur la qualité et la quantité de vos liens. Il inclut également des informations sur le texte d’ancrage utilisé pour les liens.

Ahrefs : Cet outil fournit est un peu plus complet de Majestic, il fournit des données et des informations sur le texte d’ancrage utilisé, des backlinks, mais aussi sur le trafic des concurrents.

Google Search Console : cet outil fournit un rapport détaillé de vos liens, y compris le texte d’ancrage utilisé. Vous pouvez aussi désavouer un backlink toxique avec la Google Search Console.

