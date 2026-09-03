Tech & Co du 2 septembre, replay BFM Business, François Sorel installe le numérique du soir avant le 3 septembre 2026

L’édition du mercredi 2 septembre de Tech & Co, la quotidienne est proposée en replay par BFM. Le programme animé par François Sorel s’inscrit dans la grille de BFM Business comme un rendez-vous du soir consacré au numérique, disponible aussi via les plateformes de podcast. À la veille du 3 septembre 2026, sa mise en ligne confirme la place prise par le replay dans la consommation des émissions spécialisées.

BFM Business mise sur François Sorel et le direct numérique

Le positionnement de BFM Business repose sur une promesse claire: traiter l’économie numérique comme un sujet de premier plan, au même titre que les marchés, l’industrie ou la consommation. Avec Tech & Co, la chaîne installe un format de décryptage quotidien destiné aux professionnels, mais aussi à un public plus large qui suit les usages technologiques dans son quotidien.

La présence de François Sorel donne à l’émission une identité reconnaissable. L’animateur, associé depuis plusieurs années aux sujets high-tech, reçoit des experts, entrepreneurs, investisseurs et acteurs du secteur. Le dispositif privilégie l’échange en plateau, avec un rythme plus long que celui des journaux télévisés classiques. Cette durée permet d’aborder les annonces, les tendances d’usage et les conséquences économiques sans se limiter à un simple résumé.

Les pages de programme consultées présentent l’émission comme un rendez-vous diffusé du lundi au jeudi dans une tranche de soirée. Une fiche mentionne notamment 19h-20h30, tandis que des références podcast indiquent 20h-21h30. Cette différence traduit surtout la circulation du programme entre antenne, replay et audio à la demande, selon les canaux de diffusion de BFM.

Le choix du direct conserve un intérêt particulier dans la tech. Les annonces de groupes, les levées de fonds, les débats sur l’intelligence artificielle ou la cybersécurité évoluent vite. Un plateau quotidien permet de réagir rapidement, tout en donnant la parole à des profils différents. Pour une chaîne économique, cette régularité renforce la relation avec les auditeurs qui cherchent une lecture structurée de l’actualité numérique.

Le direct reste au cœur du format, avec une production adaptée aux sujets numériques. — © Image générée par IA / Ideogram

Replay et podcast prolongent Tech & Co après le direct

La mise en ligne de l’intégrale du mercredi 2 septembre répond à une évolution durable des usages. Le replay n’est plus seulement un service de rattrapage: il devient un mode de diffusion central pour les programmes spécialisés. Dans le cas de Tech & Co, il permet de revoir les séquences après leur passage à l’antenne, sans dépendre de l’horaire de diffusion initial.

Le podcast joue un rôle complémentaire. Les fiches disponibles indiquent une présence sur les plateformes d’écoute, dont Spotify, avec une présentation axée sur le grand live du numérique. Ce format audio correspond aux habitudes de nombreux auditeurs, qui consomment les émissions pendant les trajets, au bureau ou en mobilité. Pour les sujets techniques, cette souplesse d’accès prolonge la durée de vie éditoriale du programme.

Les contenus référencés autour du mercredi 2 septembre mentionnent des intégrales et des formats longs, dont un débrief affiché à 55 minutes. Ce type de durée distingue l’émission des capsules courtes diffusées sur les réseaux sociaux. La chaîne peut découper certains extraits, mais l’intégrale conserve une valeur pour les auditeurs qui veulent suivre le raisonnement complet des intervenants et replacer chaque échange dans son contexte.

Cette stratégie de diffusion multiplateforme répond aussi à la concurrence des créateurs indépendants, newsletters spécialisées et chaînes vidéo consacrées à la tech. BFM Business conserve l’avantage d’une marque installée, d’un cadre éditorial identifié et d’un accès régulier à des invités professionnels. La valeur du programme dépend désormais autant de sa diffusion en direct que de sa capacité à rester accessible, indexé et partageable après l’antenne, sur le streaming comme en audio.

Le podcast prolonge l’accès aux émissions spécialisées après leur diffusion à l’antenne. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Où revoir Tech & Co, la quotidienne du mercredi 2 septembre ? L’émission est référencée en replay sur les espaces numériques de BFM Business consacrés à Tech & Co. Elle est aussi disponible via des formats audio sur les plateformes de podcast. Qui présente Tech & Co, la quotidienne ? Le programme est associé à François Sorel, qui anime ce rendez-vous consacré à l’actualité numérique avec des experts, entrepreneurs, investisseurs et invités du secteur. Pourquoi le replay est-il important pour cette émission ? Le replay permet de consulter l’intégrale après sa diffusion, à un horaire choisi par l’utilisateur. Pour une émission spécialisée, il prolonge la visibilité des analyses et facilite le partage des séquences.