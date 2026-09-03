611 km d’autonomie, 2,8 tonnes, 161 500, ce Range Rover Electric 2026 surprend par son confort à bord malgré sa masse

Le Range Rover Electric entre dans la gamme de JLR après une longue attente. Présenté comme la première déclinaison 100 % électrique du grand SUV britannique, le modèle revendique 611 km d’autonomie WLTP, une batterie de 118,5 kWh net et un tarif français fixé à 161 500. Les premières impressions à bord confirment une approche centrée sur le confort, malgré une masse de 2,8 tonnes.

JLR confirme 611 km WLTP et 161 500

Le lancement du Range Rover Electric intervient après deux ans de retard par rapport au calendrier initial. JLR conserve la base technique MLA-Flex, déjà utilisée par les versions thermiques et hybrides rechargeables. Ce choix limite la rupture industrielle, tout en permettant d’intégrer une chaîne de traction électrique complète sans modifier en profondeur la silhouette du véhicule.

La batterie constitue le cœur du projet. Avec 118,5 kWh net, elle se situe parmi les plus grosses capacités disponibles sur un SUV de luxe électrique. JLR annonce jusqu’à 611 km WLTP, un chiffre cohérent avec le positionnement routier du modèle. Dans la pratique, la consommation dépendra fortement de la vitesse, de la température et du recours aux équipements de confort, nombreux sur ce type de véhicule.

La recharge rapide atteint 350 kW en pic selon les données communiquées. Cette valeur place le Range Rover Electric dans le haut du marché, même si la puissance maximale ne reflète qu’une partie de l’expérience réelle. La courbe de charge, la gestion thermique et la disponibilité des bornes adaptées pèseront davantage lors des longs trajets. Sur autoroute, le véhicule devra concilier autonomie, masse élevée et attentes d’une clientèle habituée aux gros moteurs essence ou diesel.

En France, la fiche technique retient 450 ch et 677 Nm, alors que la version internationale peut monter jusqu’à 550 ch et 850 Nm. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 5,6 s, avec une vitesse maximale de 200 km/h dans la configuration française. Le prix de 161 500 place ce Range Rover dans une zone très premium, où l’achat répond autant à une recherche d’image qu’à une logique d’usage quotidien.

La base MLA-Flex accueille la batterie de 118,5 kWh net du Range Rover Electric. — © Image générée par IA / Ideogram

Le Range Rover Electric cible BMW iX et Mercedes EQS SUV

Les premières impressions à bord, rapportées par L’Automobile Magazine, insistent sur la continuité avec l’univers Range Rover. Le véhicule ne cherche pas à se transformer en vitrine technologique agressive. Il mise sur l’insonorisation, la position de conduite dominante et la douceur des commandes, des marqueurs attendus par les clients de la marque. La difficulté consiste à faire oublier 2 810 kg à vide.

Cette masse impose des choix techniques lourds. Les suspensions pilotées, la gestion de la motricité et le freinage régénératif doivent maintenir un comportement stable sans dégrader le confort. Avec 450 ch, la version française dispose d’une puissance suffisante pour déplacer le grand SUV avec aisance, mais l’enjeu principal ne se limite pas aux accélérations. Sur route, la maîtrise du roulis et la progressivité des réactions compteront davantage pour convaincre.

Face au BMW iX, le Range Rover Electric avance une proposition plus statutaire, fondée sur l’héritage du 4 x 4 de luxe. Face au Mercedes EQS SUV, il revendique une image plus classique et des capacités tout-terrain préservées. JLR affirme que cette version électrique conserve les aptitudes de franchissement de la gamme, point sensible pour une marque qui a bâti sa réputation sur les terrains difficiles, même si beaucoup d’exemplaires circulent surtout en ville.

Le calendrier joue un rôle important. Le marché du SUV électrique haut de gamme s’est densifié, avec des clients plus attentifs à l’efficience, au réseau de recharge et à la valeur de revente. Le Range Rover Electric arrive tard, mais avec une identité claire: offrir une transition électrique sans rupture brutale pour les habitués de la marque. Les prochaines prises en main permettront de mesurer l’écart entre les chiffres annoncés et l’usage réel sur grands axes, routes secondaires et pistes dégradées.

JLR met en avant la continuité des capacités tout-terrain malgré le passage à l’électrique. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Quelle est l’autonomie du Range Rover Electric 2026 ? JLR annonce jusqu’à 611 km selon le cycle WLTP. Cette valeur dépendra de l’usage réel, notamment de la vitesse, de la température extérieure, du relief et de l’utilisation des équipements de confort. Quel est le prix du Range Rover Electric en France ? Le tarif français débute à 161 500 €. Ce positionnement place le modèle parmi les SUV électriques de luxe, en concurrence directe avec le BMW iX et le Mercedes EQS SUV. Quelle puissance développe la version française ? La configuration française annonce 450 ch et 677 Nm. JLR communique aussi sur une version internationale pouvant atteindre 550 ch et 850 Nm selon les marchés.