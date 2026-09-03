20 990 €, 5 étoiles Euro NCAP, cette citadine électrique chinoise à petit prix surprend les constructeurs européens

La citadine électrique chinoise lancée par Geely arrive sur le marché européen avec un argument rarement associé aux modèles les moins chers du segment. Affichée à partir de 20 990 euros, la Geely EX2 obtient la note maximale de 5 étoiles au protocole Euro NCAP. Ce résultat renforce la pression sur les constructeurs européens, déjà confrontés à une concurrence tarifaire de plus en plus structurée.

La Geely EX2 obtient 5 étoiles Euro NCAP

Le verdict publié par Euro NCAP donne à Geely un résultat commercialement précieux. Une citadine électrique positionnée sous les 21 000 euros franchit le seuil des 5 étoiles, alors que cette distinction reste un repère majeur pour les familles, les flottes et les acheteurs particuliers attentifs à la sécurité. Le signal est d’autant plus fort que les modèles chinois ont longtemps été observés avec prudence sur ce terrain.

Le protocole Euro NCAP ne mesure pas seulement la résistance de la structure lors d’un choc frontal ou latéral. Il évalue aussi la protection des enfants, les dispositifs d’aide à la conduite, le freinage automatique d’urgence et la détection des usagers vulnérables. Pour une voiture d’entrée de gamme, obtenir un bon équilibre entre ces critères demande un investissement technique réel, notamment sur les capteurs, les calculateurs et la calibration des logiciels embarqués.

La Geely EX2 profite de l’expérience industrielle d’un groupe déjà propriétaire de Volvo, Polestar et Lotus. Cette proximité technologique ne signifie pas que tous les composants sont identiques, mais elle offre un environnement d’ingénierie solide. La présence d’aides actives modernes, comme le maintien dans la voie ou l’alerte anticollision, devient un passage obligé pour atteindre le niveau maximal dans les tests récents.

Ce résultat intervient à un moment sensible pour le marché européen. Les acheteurs cherchent des voitures électriques abordables, mais refusent de renoncer à la sécurité. En décrochant la meilleure note, Geely réduit l’un des principaux freins à l’achat d’un modèle chinois. Le prix bas ne suffit plus à expliquer l’offensive venue de Chine, la qualité perçue et les performances aux tests indépendants pèsent désormais dans la décision.

Les tests Euro NCAP évaluent la structure, les aides actives et la protection des occupants. — © Image générée par IA / Ideogram

Un prix de 20 990 euros sous pression européenne

Avec un tarif annoncé à 20 990 euros, la Geely EX2 se place dans une zone stratégique du marché. Elle vise directement les ménages qui souhaitent passer à l’électrique sans atteindre les budgets demandés par une compacte familiale. À ce niveau de prix, chaque équipement de sécurité inclus de série devient un argument déterminant, car les versions d’appel des modèles concurrents imposent souvent des arbitrages entre autonomie, confort et aides électroniques.

La comparaison avec les citadines européennes est immédiate. La Citroën ë-C3 occupe déjà le terrain du modèle électrique accessible, tandis que la Renault 5 E-Tech mise davantage sur l’image, la fabrication régionale et le style néo-rétro. Geely avance une autre logique, celle d’un rapport prix-équipement très agressif, accompagné d’une validation indépendante sur la sécurité. Cette combinaison rend la concurrence plus lisible pour le grand public.

Le résultat Euro NCAP s’inscrit aussi dans une dynamique plus large. Des constructeurs comme BYD, MG ou Leapmotor ont déjà montré que les véhicules chinois ne se limitaient pas aux prix bas. Les dernières évaluations confirment une montée en gamme rapide sur la sécurité passive et active. Pour les marques européennes, la réponse ne peut plus reposer uniquement sur la proximité historique avec les clients ou sur la réputation industrielle.

Les prochaines immatriculations diront si cette note transforme l’intérêt en commandes. Les particuliers regarderont l’autonomie réelle, le réseau d’entretien, la garantie et la valeur de revente. Les gestionnaires de flottes, eux, examineront le coût total d’usage. Dans les deux cas, les 5 étoiles Euro NCAP offrent à Geely un argument simple, vérifiable et facilement compréhensible dans un segment où la confiance reste décisive.

Le prix et la sécurité deviennent deux critères centraux pour les citadines électriques. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Quelle note la Geely EX2 a-t-elle obtenue au crash-test Euro NCAP ? La Geely EX2 a obtenu 5 étoiles, soit la note maximale du protocole Euro NCAP. Cette évaluation couvre la protection des adultes, des enfants, des usagers vulnérables et les aides à la conduite. Pourquoi ce résultat est-il important pour une citadine électrique à bas prix ? Un tarif bas peut susciter des interrogations sur la sécurité. La note maximale obtenue par Geely apporte un élément de confiance supplémentaire pour les acheteurs européens. Quels modèles européens sont directement concernés par cette concurrence ? La Citroën ë-C3 et la Renault 5 E-Tech figurent parmi les modèles les plus exposés, car elles ciblent aussi les automobilistes cherchant une voiture électrique urbaine abordable.