Face aux GAFAM, l’interopérabilité s’impose comme levier de souveraineté numérique en Europe

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Face aux GAFAM, l’Europe remet l’interopérabilité au cœur de la souveraineté numérique. L’idée est simple, mais exigeante: reprendre la main sur les usages en imposant des règles d’échange entre services, plutôt que de subir des écosystèmes fermés.

Le débat ne porte plus seulement sur le choix d’un logiciel ou d’un cloud. Il touche la capacité des administrations, des entreprises et des citoyens à changer de fournisseur sans perdre leurs données, leurs contacts ou leurs habitudes. Dans un entretien publié par La Tribune, la souveraineté numérique est présentée comme un sujet sur lequel l’Europe peut agir, avec l’interopérabilité comme axe central. Le même entretien rappelle que les GAFAM proposent déjà une forme d’interopérabilité, mais dans un cadre qu’ils définissent eux-mêmes.

La Tribune relance le débat: l’interopérabilité comme réponse politique aux plateformes

L’entretien publié par La Tribune pose une ligne claire: la souveraineté numérique ne se gagnera pas seulement avec des alternatives européennes, mais aussi avec des règles d’interopérabilité qui limitent l’enfermement. L’enjeu est de réduire la dépendance à des services devenus structurants pour le travail, l’éducation, la santé ou l’action publique.

Concrètement, l’interopérabilité vise à permettre à des services différents de communiquer. Messageries, agendas, stockage, outils collaboratifs. Si les échanges sont possibles, le coût d’un changement baisse. Et le rapport de force se rééquilibre. Dans l’entretien, un point revient: les GAFAM mettent en avant leur propre interopérabilité, en connectant un service à un grand nombre d’autres produits de leur galaxie. Cette logique facilite l’usage, mais elle renforce aussi l’attraction de l’écosystème principal.

Autre point. Le sujet dépasse la technique. L’interopérabilité devient un instrument de politique industrielle et de régulation. Elle peut soutenir un marché plus ouvert, où des acteurs plus petits peuvent s’insérer sans devoir reconstruire tout un monde fermé autour d’eux.

Cloud et dépendance: la question des données européennes sur des infrastructures américaines

La dépendance se lit d’abord dans le cloud. Le site bluedrop. fr avance un chiffre marquant: plus de 70 % des données européennes dans le cloud seraient hébergées sur les infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google. Cette concentration alimente une inquiétude stratégique: quand l’infrastructure, les outils et les standards appartiennent aux mêmes groupes, la marge de manœuvre se réduit.

Le problème? La souveraineté ne se limite pas à l’emplacement d’un serveur. Elle touche aussi les couches logicielles, les mécanismes d’authentification, les outils d’administration, les formats de fichiers, les API, les conditions contractuelles. Sans interopérabilité solide, sortir d’un écosystème peut devenir long, coûteux, risqué.

Dans cette optique, l’interopérabilité joue un rôle de pare-feu. Elle n’empêche pas d’utiliser des services dominants. Elle évite que leur usage devienne irréversible. Et elle crée un espace pour des solutions européennes, y compris quand elles ne remplacent pas tout, tout de suite.

Open source et interopérabilité: le tandem qui structure les alternatives

Dans l’article de bluedrop. fr, l’open source est présenté comme un levier majeur pour l’indépendance numérique, avec un lien direct vers la sécurité et la maîtrise des systèmes. Le raisonnement est connu: la transparence du code facilite l’audit, l’adaptation et la réversibilité. Mais l’open source ne suffit pas si les services restent enfermés dans des formats propriétaires ou des protocoles opaques.

Concrètement, l’interopérabilité donne à l’open source une portée opérationnelle. Elle permet de brancher des briques différentes, de migrer progressivement, d’éviter les ruptures. C’est souvent la condition pour convaincre une grande organisation, qui ne peut pas basculer tous ses outils en une seule fois.

Reste un détail. L’interopérabilité n’est pas un slogan. Elle se joue dans des choix précis: standards ouverts, formats d’échange, compatibilité des annuaires, fédération d’identités, portabilité des données. Un acteur peut se dire “interopérable” tout en gardant les clés du passage. La différence se voit dans la gouvernance des standards et dans la capacité réelle à sortir.

Signaux publics: Qwant, Nextcloud et les décisions qui font bouger les lignes

Les institutions publiques servent souvent de test grandeur nature. Le podcast Monde Numérique évoque un signal politique: le Parlement européen a adopté Qwant comme moteur par défaut, présenté comme un symbole de souveraineté. Le geste ne règle pas tout, mais il montre une volonté de réduire la dépendance à des services extra-européens dans les usages quotidiens.

Dans le même esprit, le site Boscop cite Nextcloud, une solution open source, comme alternative à des services de stockage et de collaboration dominés par les géants américains. L’article évoque aussi des mouvements politiques aux Pays-Bas, avec des motions visant à interpeller le gouvernement sur la sortie de la dépendance aux solutions américaines et l’idée d’un cloud souverain néerlandais. En France, la ville de Lyon est citée comme annonçant délaisser des logiciels Microsoft au nom de la souveraineté.

Ces exemples ont un point commun: ils mettent la commande publique au centre. C’est un levier direct. Il crée un marché, impose des exigences, pousse les fournisseurs à s’aligner. Et quand ces choix s’accompagnent d’exigences d’interopérabilité, l’effet peut dépasser l’organisation qui décide.

Interopérabilité “à la GAFAM”: ouverture réelle ou dépendance mieux emballée?

L’entretien repris par La Tribune insiste sur une ambiguïté: les GAFAM proposent une interopérabilité, mais elle sert aussi leur logique d’écosystème. Quand un service se connecte facilement à une multitude d’outils d’un même groupe, l’utilisateur gagne en simplicité. Mais la sortie devient plus difficile, car tout le reste est imbriqué.

La question est donc politique: qui définit les règles d’échange? Si l’interopérabilité dépend d’API contrôlées unilatéralement, elle peut être réduite, facturée, ou modifiée sans préavis. À l’inverse, des standards ouverts et gouvernés collectivement réduisent ce risque.

Et après? L’Europe cherche une voie praticable: ne pas interdire par principe, mais exiger des conditions qui rendent la concurrence possible. L’interopérabilité devient alors une obligation de fonctionnement du marché numérique, pas un bonus marketing.

FAQ

Qu’est-ce que l’interopérabilité, concrètement?

C’est la capacité de services différents à échanger des données et à fonctionner ensemble via des formats et des protocoles communs, pour éviter l’enfermement dans un seul écosystème.

Pourquoi l’interopérabilité est liée à la souveraineté numérique?

Parce qu’elle facilite la réversibilité: une organisation peut changer d’outil ou de fournisseur sans perdre l’accès à ses données, à ses échanges et à ses processus.

Les GAFAM ne sont-ils pas déjà interopérables?

Ils proposent des connexions entre de nombreux services, mais souvent dans un cadre qu’ils contrôlent. L’enjeu est de distinguer une ouverture pilotée par un acteur dominant d’une interopérabilité fondée sur des standards ouverts.

Quel rôle joue l’open source dans cette stratégie?

Selon bluedrop. fr, l’open source renforce la maîtrise et l’auditabilité. Combiné à l’interopérabilité, il permet des migrations progressives et réduit la dépendance à des formats propriétaires.

Quels signaux récents montrent une inflexion en Europe?

Monde Numérique cite l’adoption de Qwant par défaut au Parlement européen. Boscop évoque Nextcloud comme alternative, des motions aux Pays-Bas et la décision annoncée de la ville de Lyon de s’éloigner de logiciels Microsoft.

Questions fréquentes Qu’est-ce que l’interopérabilité, concrètement ? C’est la capacité de services différents à échanger des données et à fonctionner ensemble via des formats et protocoles communs, pour réduire l’enfermement dans un seul écosystème. Pourquoi l’interopérabilité est liée à la souveraineté numérique ? Elle facilite la réversibilité : une organisation peut changer de fournisseur ou d’outil sans perdre l’accès à ses données, à ses échanges et à ses processus. Les GAFAM sont-ils déjà interopérables ? Ils proposent des connexions entre de nombreux services, mais souvent dans un cadre qu’ils contrôlent. L’enjeu est de s’appuyer sur des standards ouverts et une gouvernance qui ne dépend pas d’un acteur unique. Quel rôle joue l’open source dans cette stratégie ? Selon bluedrop.fr, l’open source renforce la maîtrise et l’auditabilité. Combiné à l’interopérabilité, il permet des migrations progressives et réduit la dépendance à des formats propriétaires. Quels signaux récents montrent une inflexion en Europe ? Monde Numérique cite l’adoption de Qwant par défaut au Parlement européen. Boscop évoque Nextcloud, des motions aux Pays-Bas et la décision annoncée de la ville de Lyon de s’éloigner de logiciels Microsoft.