Souveraineté numérique: comment l’Europe peut réduire sa dépendance aux GAFAM, étape par étape

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La souveraineté numérique européenne se joue dans des choix très concrets, du cloud aux logiciels métiers, en passant par les messageries et les plateformes RH. Le risque n’est pas seulement économique: il touche la résilience et la capacité à garantir la confidentialité des données. Dans plusieurs analyses, la dépendance aux géants américains est décrite comme une prison technologique, mais aussi mentale.

Le débat a changé de nature. Longtemps, il s’agissait surtout d’industrialiser des alternatives européennes. Maintenant, l’angle est aussi géopolitique: que se passe-t-il si la fourniture d’un service numérique devient un levier de pression? France 24 rappelle que des entreprises européennes s’interrogent sur leur exposition à des tensions transatlantiques, avec l’idée d’être prises en otage par des décisions politiques. L’IREDIC va plus loin en décrivant un scénario où Washington ferme le robinet numérique via un décret interdisant aux GAFAM de servir certains clients, et en soulignant l’effet systémique qu’un tel geste aurait appliqué à l’Europe.

La dépendance psychologique: reprendre le choix des outils et des règles

Un point revient dans l’analyse publiée sous le titre La dépendance des entreprises européennes aux Gafam est avant tout psychologique: la dépendance ne se limite pas au code ou aux infrastructures, elle tient aussi à une forme d’habitude collective. Traduction: les organisations finissent par considérer comme naturel d’externaliser des briques critiques (hébergement, messageries, plateformes RH, logiciels métiers) vers quelques acteurs, et d’accepter leurs règles du jeu.

Cette lecture est utile parce qu’elle replace la souveraineté dans une mécanique de décision. Étape par étape, reprendre le contrôle signifie d’abord retrouver la capacité de choisir les outils et d’en maîtriser l’accès, puis de garantir la confidentialité des données, selon cette même source. Ce n’est pas une posture: c’est un ensemble de propriétés techniques et contractuelles. Dans un système d’information, c’est comme passer d’une voiture en leasing avec boîtier télématique imposé, à un véhicule dont l’organisation maîtrise la maintenance, les pièces et les conditions d’usage.

La même source insiste aussi sur l’enjeu de résilience: dans un monde instable, dépendre d’un petit nombre de fournisseurs, d’API et de consoles d’administration, c’est accepter un point de défaillance unique. Et sur le plan politique, le numérique devient un levier d’influence. L’idée centrale: donner le choix à l’utilisateur plutôt que l’enfermer dans un fonctionnement qu’il ne comprend pas. Sur le papier, c’est un slogan; en pratique, cela renvoie à l’interopérabilité, à la réversibilité et à la gouvernance des accès.

Le scénario du robinet numérique: quand la géopolitique rencontre le cloud

Le texte de l’IREDIC évoque un mécanisme simple: un décret peut interdire à des entreprises de servir, ce qui revient à couper l’accès à des services numériques. En clair, la dépendance n’est pas seulement une question de parts de marché, c’est une question de juridiction et de capacité d’action à distance. Le cloud rend ce type de levier plus direct: quand l’authentification, l’administration et la facturation passent par des plateformes centralisées, l’arrêt d’un service n’est plus un événement rare, c’est une fonctionnalité du modèle.

France 24 décrit une inquiétude similaire côté entreprises: la crainte d’être des victimes collatérales des tensions entre l’Europe et les États-Unis. Le média cite Martin Hullin, directeur du Réseau européen pour la résilience et la souveraineté technologique à la Fondation Bertelsmann, qui avance qu’environ 96 % des entreprises allemandes ne survivraient pas plus de deux ans si les États-Unis coupaient leurs exportations de technologies et services numériques vers l’Europe. Cette affirmation, présentée comme un marqueur du débat en Allemagne, sert surtout à illustrer le niveau d’angoisse stratégique: même si les situations varient selon les secteurs, la question n’est plus théorique.

Techniquement, ce risque se matérialise là où les dépendances sont les plus collantes: identités (SSO), annuaires, gestion des terminaux, suites collaboratives, sauvegardes, outils de sécurité managés. C’est le cœur du système nerveux de l’entreprise. Comme dans un datacenter, la panne la plus grave n’est pas celle d’un serveur, c’est celle de l’orchestrateur qui pilote tout le reste. Or, dans le cloud, l’orchestrateur est souvent chez le fournisseur.

Commission européenne: le levier réglementaire pour reprendre le contrôle des données

Une autre source résume le moment politique: Il est temps pour l’Europe de reprendre le contrôle de ses données, en indiquant que la Commission européenne propose une importante mise à jour du règlement (la source ne détaille pas ici le texte ni ses articles). Ce point compte parce que l’Union européenne a un avantage structurel: elle peut transformer un objectif de souveraineté en obligations de marché, via des règles de conformité, des exigences de transparence, ou des mécanismes de contrôle.

Le meilleur usage de la norme, ce n’est pas d’interdire un fournisseur par principe. C’est d’imposer des propriétés vérifiables: portabilité, auditabilité, localisation ou conditions de traitement, et surtout réversibilité. La réversibilité, c’est la capacité à sortir d’un service sans coût disproportionné ni perte fonctionnelle majeure. Sur le papier, beaucoup de contrats la promettent; en pratique, elle se teste comme un plan de reprise d’activité: par des exercices, des migrations pilotes et des critères de succès mesurables (latence acceptable, intégrité des données, continuité des identités, compatibilité applicative).

Le texte sur la dépendance psychologique insiste sur la capacité à contrôler l’accès et à garantir la confidentialité. Juridiquement, cela pousse vers des clauses strictes sur la gestion des clés, les sous-traitants, les demandes d’accès et les notifications. Techniquement, cela pousse vers le chiffrement, la segmentation réseau, la gestion d’identités maîtrisée et des journaux d’audit exploitables. Le droit fixe le cadre, mais la sécurité se vérifie dans les configurations.

HiPEAC (25 février 2026): autonomie politique, économique et choix industriels

La source L’Europe face à sa dépendance numérique: un enjeu de souveraineté renvoie à un texte d’origine publié par HiPEAC le 25 février 2026, qui pose une question centrale sur ce qu’il reste de l’autonomie politique et économique. Ce rappel est important: la souveraineté numérique n’est pas un projet monolithique, c’est un empilement de couches, comme un système informatique.

Couche 1, l’infrastructure (datacenters, réseaux, virtualisation). Couche 2, les plateformes (cloud, bases de données managées, IA, observabilité). Couche 3, les applications (messagerie, bureautique, CRM, RH). Couche 4, la gouvernance (identités, droits, conformité, contrats). Si une couche reste dépendante, elle peut recontaminer les autres. C’est le même phénomène qu’un logiciel propriétaire au milieu d’une chaîne open source: il suffit d’un composant non substituable pour casser la promesse d’indépendance.

À ce stade, sortir de la dépendance aux GAFAM se lit moins comme un découplage instantané que comme une stratégie d’architecture: réduire les points de verrouillage, multiplier les options, standardiser ce qui peut l’être, et réserver les dépendances assumées à des zones où le risque est acceptable. La source sur la dépendance psychologique insiste sur les cartes dont nous disposons déjà et la nécessité de les faire passer à l’échelle. Autrement dit: l’Europe n’a pas besoin d’attendre un grand soir technologique pour commencer, elle peut industrialiser des choix pragmatiques.

Une méthode de sortie crédible: cartographier, découpler, tester la réversibilité

Les sources convergent sur un point: l’enjeu est le contrôle. Pour y arriver, il faut une méthode, pas une incantation. Première étape, cartographier les dépendances réelles: où sont les données, qui gère les identités, quels services sont indispensables à l’exploitation quotidienne, quelles API sont propriétaires. C’est comme dresser la liste des pièces non standard d’une machine-outil: tant qu’elles ne sont pas identifiées, aucun plan de maintenance n’est sérieux.

Deuxième étape, découpler ce qui verrouille le plus. Dans beaucoup d’organisations, le verrouillage vient de la couche identité et collaboration, parce qu’elle traverse tous les métiers. France 24 met en avant la peur d’un choc externe; opérationnellement, la réponse consiste à réduire les dépendances systémiques, celles qui peuvent arrêter toute l’entreprise en une décision. L’IREDIC décrit le risque d’une coupure; la meilleure parade est de rendre la coupure techniquement moins destructrice, en évitant qu’un seul fournisseur concentre l’authentification, l’administration et la donnée.

Troisième étape, tester la réversibilité comme un exercice de sécurité. On ne croit pas à la réversibilité, on la prouve: export de données, reconstruction des permissions, reprise des journaux, bascule d’applications, validation par les métiers. La source sur la dépendance psychologique parle de retrouver le choix des outils; en clair, le choix n’existe que si la sortie est possible sans traumatisme opérationnel.

Quatrième étape, passer à l’échelle. Beaucoup d’alternatives existent à petite échelle, mais l’enjeu est l’industrialisation: compétences, support, intégration, achats publics, mutualisation. Le texte sur la dépendance psychologique insiste sur la mise à l’échelle des cartes déjà disponibles. C’est souvent là que le débat se durcit: la souveraineté coûte moins cher quand elle est pensée comme une plateforme partagée, et plus cher quand chaque acteur réinvente sa pile dans son coin.

FAQ

Pourquoi la dépendance aux GAFAM est-elle décrite comme psychologique?

La source La dépendance des entreprises européennes aux Gafam est avant tout psychologique explique que l’enfermement ne vient pas seulement de la technologie, mais aussi de l’idée qu’il n’y aurait pas d’alternative crédible. Reprendre la main commence par retrouver le choix des outils, des règles d’accès et la capacité à garantir la confidentialité.

Quel est le risque d’un robinet numérique coupé?

L’IREDIC décrit un scénario où un décret interdirait à des acteurs de servir, ce qui revient à couper des services numériques. France 24 rapporte que des entreprises européennes craignent d’être prises en otage de tensions politiques, et cite une estimation avancée en Allemagne sur l’impact d’une coupure d’exportations de technologies et services numériques.

La souveraineté numérique, c’est seulement une question de cloud?

Non. Les sources évoquent aussi des briques comme les messageries, les logiciels métiers et les plateformes RH. La souveraineté se joue sur plusieurs couches: infrastructure, plateformes, applications et gouvernance des accès.

Quel rôle peut jouer la Commission européenne?

Une source indique que la Commission européenne propose une importante mise à jour du règlement pour reprendre le contrôle des données. Le levier européen consiste à transformer un objectif politique en exigences de marché, par la norme et la conformité.

Quelle est la première action concrète pour réduire la dépendance?

Cartographier les dépendances et tester la réversibilité. La capacité à choisir n’existe que si la sortie d’un service est faisable et répétable, avec des procédures et des tests, comme un plan de reprise d’activité.

Questions fréquentes Pourquoi la dépendance aux GAFAM est-elle décrite comme « psychologique » ? Selon la source « La dépendance des entreprises européennes aux Gafam est avant tout psychologique », l’enfermement vient aussi d’une habitude collective qui fait croire qu’il n’y a pas d’alternative. Reprendre la main passe par le choix des outils, la maîtrise des règles d’accès et la confidentialité des données. Que recouvre l’idée d’un « robinet numérique » que Washington pourrait fermer ? L’IREDIC décrit un scénario où un décret interdirait à des GAFAM de servir, ce qui reviendrait à couper des services numériques. France 24 rapporte que des entreprises européennes craignent d’être prises en otage de tensions politiques liées à leur dépendance à la technologie américaine. Quels domaines sont concernés au-delà du cloud ? La source sur la dépendance aux GAFAM cite des briques comme l’hébergement, les logiciels métiers, les services de messagerie et les plateformes RH. La souveraineté numérique touche aussi la gouvernance des identités et des accès. Quel peut être le rôle de la Commission européenne ? Une source indique que la Commission européenne propose une importante mise à jour du règlement pour reprendre le contrôle des données. Le cadre européen peut imposer des exigences de conformité, de transparence et de réversibilité qui structurent le marché.