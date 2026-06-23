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Meta affirme que plus de 8 millions d’entreprises utilisent ses fonctionnalités de GenAI. Le chiffre est avancé par Séverine Six, présentée comme porte-parole de Meta dans un contenu publié par mntd. fr, avec une comparaison directe, deux fois plus qu’en 2025.

La scène se joue dans une phrase courte, calibrée pour frapper. D’un côté, un volume annoncé, plus de 8 millions. De l’autre, un effet de vitesse, deux fois plus qu’en 2025. Une déclaration qui vise moins à détailler une feuille de route technique qu’à installer un rapport de force, celui d’une adoption revendiquée à grande échelle des outils d’IA générative dans le monde des entreprises.

Plus de 8 millions d’entreprises: ce que Meta met en avant

Dans la citation reprise par mntd. fr, Séverine Six résume l’argument central: Plus de 8 millions d’entreprises utilisent nos fonctionnalités de GenAI . La formulation est importante. Meta ne parle pas d’un produit unique, mais de fonctionnalités , un terme qui suggère un ensemble d’outils intégrés à ses services plutôt qu’une offre monolithique.

Le chiffre, lui, sert de preuve sociale. Il place l’usage en entreprise au cœur du récit, et non la seule fascination pour la prouesse technologique. Dans la communication des grands groupes de la tech, l’IA générative se mesure souvent à la traction, à l’adoption, au nombre d’acteurs embarqués. Ici, Meta choisit une unité simple et valorisante: des entreprises utilisatrices.

La déclaration ne précise pas, dans l’extrait disponible, ce que recouvre exactement utiliser: déploiement à grande échelle, test, usage régulier, activation ponctuelle d’une option. Elle n’énumère pas non plus les secteurs concernés, ni les régions où l’adoption serait la plus forte. Mais l’objectif du message est clair: établir que la GenAI n’est plus un laboratoire, et que Meta prétend déjà la faire tourner dans des usages professionnels massifs.

Deux fois plus qu’en 2025: une comparaison qui installe une dynamique

La seconde partie de la citation, C’est deux fois plus qu’en 2025 , fonctionne comme un accélérateur narratif. Meta ne se contente pas d’un stock d’utilisateurs, le groupe affirme une progression et une croissance rapide sur une période courte.

Dans ce type de message, la comparaison sert plusieurs buts. D’abord, elle répond à une question implicite: est-ce un phénomène durable ou un effet de mode? En mettant en avant un doublement, Meta suggère un mouvement d’adoption qui se poursuit. Ensuite, elle permet de cadrer la concurrence sans la nommer: si l’audience entreprises grossit vite, alors la plate-forme sous-jacente devient un canal de diffusion de l’IA difficile à ignorer.

Ce choix de repère, 2025, ancre aussi la GenAI dans un calendrier récent. Il ne s’agit pas d’un virage étalé sur une décennie, mais d’une métrique placée à portée de mémoire. La promesse implicite: ce qui a doublé peut encore croître, et l’entreprise qui hésite risque d’arriver après les autres.

Pourquoi Meta insiste sur les entreprises, pas sur les utilisateurs grand public

Le mot entreprises n’est pas neutre. Il renvoie à des usages qui peuvent être monétisés, industrialisés, intégrés dans des processus. Dans le discours public sur l’IA générative, le grand public a souvent servi de vitrine, avec des outils spectaculaires et faciles à tester. Meta, via cette déclaration, met la lumière sur l’autre théâtre, celui où l’IA devient un outil de travail.

Le message de Séverine Six joue aussi sur une idée de normalisation: la GenAI ne serait plus seulement un gadget ou un assistant expérimental, mais une brique fonctionnelle dans des environnements professionnels. Le terme fonctionnalités va dans le même sens. Une fonctionnalité, on l’active pour gagner du temps, pour automatiser, pour produire plus vite. On ne la contemple pas, on l’utilise.

Cette mise en avant des entreprises permet aussi de changer la focale sur la responsabilité. Quand des outils d’IA générative sont utilisés dans des organisations, les questions de gouvernance, de conformité et de contrôle deviennent centrales. Même si l’extrait ne les aborde pas, l’angle entreprise appelle ces débats et place Meta dans une posture de fournisseur de solutions, pas seulement de plate-forme sociale.

Une phrase pensée pour la communication, mais qui appelle des précisions

La citation rapportée par mntd. fr est efficace parce qu’elle tient en deux segments mémorisables: plus de 8 millions et deux fois plus qu’en 2025 . C’est une grammaire classique de la communication tech: un volume, un rythme, et l’idée que la traction valide la stratégie.

Mais cette efficacité laisse aussi, mécaniquement, des zones d’ombre. L’extrait ne détaille pas quelles sont les fonctionnalités de GenAI concernées, ni comment Meta compte ces entreprises. Il ne dit pas non plus si l’adoption correspond à un usage intensif ou à un simple accès à des outils. Dans un contexte où l’IA générative se déploie souvent par étapes, test, pilote, industrialisation, une même entreprise peut utiliser sans avoir encore transformé ses pratiques.

Reste que la déclaration, telle qu’elle est formulée, vise un effet précis: installer Meta dans le camp des acteurs dont l’IA générative est déjà en production, et pas seulement en démonstration. Et quand un groupe affirme toucher plus de 8 millions d’entreprises, il ne parle pas seulement de technologie. Il parle de distribution.

FAQ

Meta a-t-il donné un chiffre d’adoption de ses outils de GenAI?

Oui. Selon la citation attribuée à Séverine Six et reprise par mntd. fr, plus de 8 millions d’entreprises utilisent les fonctionnalités de GenAI de Meta.

Quelle comparaison Meta fait-il avec 2025?

Toujours selon cette citation, Meta affirme que ce niveau d’utilisation est deux fois plus qu’en 2025.

De quels outils de GenAI parle-t-on exactement?

L’extrait mentionne des fonctionnalités de GenAI sans préciser, dans le contenu disponible, quels produits ou services sont inclus.

Pourquoi mettre l’accent sur les entreprises plutôt que sur le grand public?

Parce que l’angle entreprise suggère des usages opérationnels et une adoption dans des processus de travail, ce qui renforce l’idée d’une GenAI installée dans des pratiques professionnelles.

Questions fréquentes Meta a-t-il donné un chiffre d’adoption de ses outils de GenAI ? Oui. Selon une citation attribuée à Séverine Six et reprise par mntd.fr, plus de 8 millions d’entreprises utilisent les fonctionnalités de GenAI de Meta. Quelle comparaison Meta fait-il avec 2025 ? La même citation indique que ce volume serait deux fois plus élevé qu’en 2025. De quels outils de GenAI parle-t-on exactement ? L’extrait mentionne des « fonctionnalités de GenAI » sans détailler, dans le contenu disponible, quels produits ou services sont inclus. Pourquoi Meta insiste-t-il sur les entreprises ? Mettre en avant les entreprises permet de présenter la GenAI comme un outil déjà intégré à des usages professionnels, au-delà d’une simple démonstration grand public.