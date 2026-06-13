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Face aux GAFAM, l’Europe remet l’interopérabilité au centre de sa stratégie de souveraineté numérique. L’idée: reprendre la main en imposant des règles de connexion entre services, pour éviter l’enfermement technique et commercial. Le débat sort des cercles d’experts et arrive dans les administrations.

Dans un entretien publié par La Tribune, la souveraineté numérique est présentée comme un champ d’action concret, pas un slogan. Le levier mis en avant est clair: rendre les services plus interchangeables, pour que les acteurs publics et privés puissent migrer, combiner, ou remplacer une brique sans perdre leurs données ni leurs usages. Et limiter la dépendance aux grands écosystèmes américains.

La Tribune: l’interopérabilité pour sortir de l’enfermement des écosystèmes

Dans La Tribune, l’argument est frontal: l’interopérabilité devient un outil politique face aux GAFAM. Le point de départ est simple. Les plateformes proposent déjà des formes d’interopérabilité, mais dans un cadre qu’elles contrôlent. Le risque: une “ouverture” qui renforce l’écosystème dominant, au lieu de donner de vrais choix.

Concrètement, l’enjeu porte sur la capacité à connecter des services entre eux sans dépendre d’un acteur unique, et à conserver la portabilité des données et des identités. La question n’est pas seulement technique. Elle touche la capacité d’une organisation à changer d’outil sans coût disproportionné, sans perte d’historique, sans rupture d’activité.

Autre point. L’interopérabilité ne se limite pas aux messageries ou aux agendas. Elle concerne aussi les briques d’infrastructure: cloud, authentification, stockage, suites collaboratives. Plus l’empilement est verrouillé, plus la sortie devient difficile. La Tribune souligne ce mécanisme d’enfermement, au cœur des dépendances actuelles.

Cloud: une dépendance massive, selon bluedrop. fr

Le sujet du cloud concentre les inquiétudes. Selon bluedrop. fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud sont hébergées sur les infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google. Ce chiffre résume un déséquilibre: l’Europe consomme des services critiques, mais ne maîtrise pas toujours les couches techniques, les conditions contractuelles, ni les trajectoires produit.

Le raisonnement est stratégique. Si les infrastructures, les outils d’administration et les mécanismes de sécurité restent largement externes, la marge de manœuvre diminue. La souveraineté numérique, dans ce cadre, ne signifie pas “tout reconstruire”. Elle vise plutôt à réduire les points de dépendance, à diversifier, et à garder des alternatives opérationnelles.

Et après? L’interopérabilité devient un accélérateur. Si les systèmes peuvent communiquer via des standards ouverts, si les données sont exportables et réimportables proprement, la concurrence redevient possible. Le rapport de force change. Les administrations et les entreprises peuvent arbitrer sur des critères de coût, de sécurité, de conformité, sans subir un verrouillage de long terme.

Qwant, Nextcloud, Lyon: des signaux politiques qui sortent du discours

Les symboles comptent, mais les décisions comptent plus. Monde Numérique rapporte que le Parlement européen adopte Qwant comme moteur par défaut. Le choix a une portée politique: afficher une préférence pour une solution européenne, et envoyer un signal sur la place des alternatives dans les institutions.

Dans le même épisode, Monde Numérique décrit une Europe qui “relance la bataille” pour réduire sa dépendance. Le sujet est traité comme une dynamique, pas comme une mesure unique. Les arbitrages se jouent sur des piles entières: recherche, cloud, IA, cybersécurité, outils du quotidien.

Sur le terrain des alternatives, Boscop cite Nextcloud comme solution open source face à Microsoft et Google Drive. L’article évoque aussi un mouvement politique aux Pays-Bas, avec des motions visant à interpeller le gouvernement sur la dépendance aux solutions américaines et l’idée d’un cloud souverain néerlandais. En France, Boscop indique que la ville de Lyon annonce délaisser des logiciels Microsoft au nom de la souveraineté.

Reste un détail. Sortir d’un fournisseur ne suffit pas si l’organisation recrée un verrouillage ailleurs. L’enjeu, c’est la capacité à garder des formats et des protocoles qui permettent la réversibilité. C’est là que l’interopérabilité rejoint l’open source: pas comme dogme, mais comme moyen de contrôle, d’auditabilité et de pérennité.

Interopérabilité: standardisation, réversibilité et pouvoir de négociation

L’interopérabilité se joue sur plusieurs étages. D’abord les standards: formats de fichiers, protocoles d’échange, API documentées. Ensuite la réversibilité: pouvoir récupérer ses données, ses journaux, ses configurations, et les réutiliser ailleurs. Enfin la gouvernance: qui décide des évolutions, qui fixe les conditions d’accès, qui peut couper un service.

Le problème? Beaucoup d’organisations découvrent le verrouillage quand elles veulent partir. Et à ce moment-là, les coûts explosent, les délais s’allongent, les dépendances internes se révèlent. L’interopérabilité, pensée en amont, sert d’assurance. Elle oblige à concevoir des architectures moins fragiles, moins centrées sur un seul fournisseur.

Dans l’entretien de La Tribune, l’idée de “pouvoir agir” face aux GAFAM passe par des règles et des choix concrets. Cela peut prendre la forme d’exigences dans les marchés publics, de clauses de portabilité, de préférence pour des solutions compatibles avec des standards ouverts, ou de stratégies multi-fournisseurs.

Côté chiffres, la domination des hyperscalers citée par bluedrop. fr renforce l’urgence. Le sujet n’est pas la technologie pour la technologie. C’est la continuité de service, la protection des données, la capacité à décider. L’interopérabilité n’est pas un bonus. C’est un rapport de force.

FAQ

Qu’est-ce que l’interopérabilité dans le numérique?

L’interopérabilité désigne la capacité de services et de logiciels à communiquer et fonctionner ensemble via des standards, des formats et des interfaces, sans dépendre d’un acteur unique.

Pourquoi l’interopérabilité est-elle liée à la souveraineté numérique?

Parce qu’elle réduit l’enfermement dans un écosystème. Une organisation peut changer d’outil plus facilement, garder ses données, et remettre de la concurrence dans ses choix.

Quel est l’enjeu spécifique du cloud en Europe?

Selon bluedrop. fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud sont hébergées chez Amazon, Microsoft ou Google, ce qui alimente une dépendance structurelle.

Quels exemples récents illustrent cette dynamique en Europe?

Monde Numérique rapporte l’adoption de Qwant comme moteur par défaut au Parlement européen. Boscop évoque Nextcloud et la décision annoncée de la ville de Lyon de délaisser des logiciels Microsoft.

L’open source suffit-il à garantir la souveraineté?

Non. Il peut aider via l’auditabilité et la réversibilité, mais la souveraineté dépend aussi des standards, de l’hébergement, des contrats et de la gouvernance des services.

Questions fréquentes Qu’est-ce que l’interopérabilité dans le numérique ? C’est la capacité de services et de logiciels à communiquer et fonctionner ensemble via des standards, des formats et des interfaces, sans dépendre d’un acteur unique. Pourquoi l’interopérabilité compte dans le rapport de force avec les GAFAM ? Parce qu’elle limite l’enfermement dans un écosystème. Elle facilite la portabilité des données et la réversibilité, ce qui redonne du pouvoir de négociation aux organisations. Que dit une source sur la dépendance européenne au cloud ? Selon bluedrop.fr, plus de 70 % des données européennes dans le cloud sont hébergées sur les infrastructures d’Amazon, Microsoft ou Google. Quels exemples récents illustrent la recherche d’alternatives ? Monde Numérique rapporte l’adoption de Qwant comme moteur par défaut au Parlement européen. Boscop cite Nextcloud et indique que la ville de Lyon annonce délaisser des logiciels Microsoft.