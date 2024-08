Pourquoi choisir le compte pro en ligne pour une SASU ?

Le compte bancaire c’est l’outil indispensable de tout professionnel en société.

Paiement des fournisseurs, gestion des dépenses, versement du salaire de l’associé unique… les besoins sont nombreux.

Au-delà des besoins auxquels il répond, toutes les sociétés, y compris les SASU, doivent obligatoirement ouvrir un compte bancaire professionnel pour leur activité.

Quel type de compte ouvrir en SASU ? Qu’est-ce qu’un compte en ligne ? Nous allons explorer toutes ces questions dans cet article.

Ce que vous devez retenir du compte pro en ligne des SASU :

Le compte bancaire professionnel est obligatoire pour toutes les SASU dès la création de la société.

Il est possible pour une SASU d’ouvrir un compte bancaire professionnel auprès d’une banque traditionnelle, d’une banque en ligne ou encore d’une néobanque.

Le compte pro en ligne SASU est particulièrement apprécié en raison de son tarif attractif, des nombreuses offres proposées, de l’autonomie qu’il procure et de sa facilité de mise en place.

Le compte bancaire professionnel pour une SASU

En France, toutes les sociétés sont dans l’obligation d’ouvrir un compte bancaire professionnel pour gérer les dépenses de leur activité. Cette obligation vaut dès la création de la société. Lorsque vous procédez à la demande d’immatriculation de votre SASU nous vous conseillons fortement d’avoir effectué en amont vos démarches d’ouverture de compte bancaire. De plus, vous aurez besoin du compte bancaire professionnel pour pouvoir déposer le capital social de la société.

Il n’est pas possible en SASU (voir plus de détails sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_par_actions_simplifi%C3%A9e_unipersonnelle#:~:text=Une%20soci%C3%A9t%C3%A9%20par%20actions%20simplifi%C3%A9e%20unipersonnelle%20(SASU)%20est%20l’,des%20actions%20d’une%20SAS .) , comme c’est le cas des micro-entrepreneurs, d’ouvrir un compte personnel au nom du gérant dédié aux opérations de la société. Un compte professionnel est nécessaire.

Souscrire à un compte pro en ligne

Plusieurs acteurs en France proposent aujourd’hui aux sociétés d’ouvrir un compte bancaire professionnel :

Les banques traditionnelles qui peuvent proposer l’ouverture d’un compte bancaire avec l’accès à une agence, ou bien des offres en ligne

qui peuvent proposer l’ouverture d’un compte bancaire avec l’accès à une agence, ou bien des offres en ligne Les banques en ligne qui proposent l’accès à un compte bancaire professionnel en ligne

qui proposent l’accès à un compte bancaire professionnel en ligne Les néobanques qui proposent également des comptes pro 100% en ligne.

Le compte pro en ligne, proposé par de plus en plus d’établissements, séduit de plus en plus d’entreprises chaque année. De nombreuses banques classiques ont ouvert des offres en ligne. À leurs côtés, les nouveaux acteurs proposent des offres complètes, aux fonctionnalités variées et aux tarifs attractifs.

Retrouver ci après tous les informations pour l’ouverture d’un compte : https://www.indy.fr/guide/sasu/comptabilite/obligations-comptables/compte-bancaire-professionnel/

Les avantages d’un compte pro en ligne pour une SASU

Un tarif attractif

Souscrire à un compte pro en ligne à de nombreux avantages pour une SASU. Le premier est le tarif de ce dernier. Les offres en ligne sont bien moins chères qu’un compte professionnel classique : entre 0€ et 10€ HT par mois pour les offres les plus compétitives, contre 15€ à 50€ HT en moyenne pour un compte pro traditionnel.

Un gain de temps

Le compte pro en ligne SASU à l’avantage de pouvoir être ouvert rapidement, sans avoir besoin de vous déplacer. Vous pouvez, en effet, souscrire à une offre directement depuis votre ordinateur en transmettant de manière dématérialisée tous les documents requis à votre inscription : pièce d’identité, numéro SIRET, justificatif de domicile, bail de votre local professionnel…etc. Il n’y a donc pas de limite géographique : choisissez l’offre que vous souhaitez !

Une grande autonomie

Avec un compte pro en ligne, toutes les fonctionnalités sont pensées pour pouvoir être gérées en autonomie, sans accompagnement quotidien. Ce sont donc le plus souvent des applications intuitives et faciles d’utilisation qui vous sont proposées. Vous avez donc une grande liberté quant à la gestion des finances de votre SASU.

Un large choix d’offres

Enfin, le compte pro en ligne à l’avantage de posséder de nombreuses fonctionnalités qui sortent parfois de la sphère bancaire :

Tableau de bord de vos dépenses

Outil de facturation intégré

Assurances professionnelles

… etc

Les offres étant très nombreuses sur le marché français et européen, vous disposez d’un large choix de compte pro en ligne pour gérer efficacement les finances de votre SASU.