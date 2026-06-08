2 acquisitions, 1 plateforme CRO en Europe, Oxurion mise sur Exagis, ce virage logiciel surprend le marché

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Oxurion annonce un virage stratégique vers un modèle de croissance axé sur la vente de logiciels, avec Exagis comme produit central. Le groupe, coté sur Euronext Brussels, met en avant une logique de plateforme autour de la donnée clinique et des services CRO en Europe.

Le mouvement est présenté comme un changement de méthode plus que comme un simple produit de plus au catalogue. Dans ses communications, Oxurion insiste sur une commercialisation plus complète, structurée autour du logiciel, et sur l’amélioration continue d’Exagis, développé en interne. En toile de fond, Axiodis CRO, filiale française, sert de base opérationnelle et de vitrine technologique, selon la présentation institutionnelle du groupe et plusieurs annonces relayées dans la presse financière.

Un virage stratégique vers un modèle centré sur la vente de logiciels

Le communiqué de presse d’Oxurion pose le cadre, un virage stratégique vers un modèle de commercialisation plus complet, axé sur la vente de logiciels. Le message est clair, l’entreprise veut capter davantage de valeur dans la chaîne des essais cliniques en s’appuyant sur une solution propriétaire plutôt qu’en restant cantonnée à une logique de prestations.

Ce positionnement répond à une réalité du secteur. Les sponsors d’essais cliniques et les CRO cherchent des outils capables de standardiser et sécuriser la collecte de données, de faciliter le pilotage et d’améliorer la traçabilité. Dans ce contexte, un éditeur qui contrôle sa technologie peut itérer plus vite et proposer des fonctionnalités adaptées à ses propres équipes, puis les diffuser à des clients externes.

Concrètement, Oxurion met en avant Exagis comme point d’ancrage de ce pivot. La communication officielle parle d’une solution propriétaire, portée par une stratégie de commercialisation renforcée. Le choix des mots compte, l’entreprise ne se limite pas à dire qu’elle utilise un outil, elle dit qu’elle veut le vendre et le faire évoluer comme un actif stratégique.

Autre point. La logique affichée est aussi organisationnelle. En se présentant comme une plateforme, Oxurion cherche à articuler des briques, biométrie, data management, biostatistiques, et technologie, plutôt que de juxtaposer des activités. Cette approche est explicitée sur la page institutionnelle du groupe, qui décrit une stratégie de consolidation ciblée en Europe et une ambition de clinical data platform.

Exagis, une eCRF propriétaire au cœur des flux de biométrie et de data management

Exagis est présentée comme une plateforme eCRF propriétaire, purpose-built pour les flux de biometrics et de clinical data management, selon la présentation d’Oxurion. Le groupe insiste sur son usage dans des études complexes et sur le fait qu’elle est opérée dans le cadre des activités d’Axiodis.

Ce point est central, Oxurion ne vend pas une promesse abstraite. Il met en avant un logiciel déjà utilisé dans son périmètre, ce qui renforce le discours sur la maturité et la capacité à industrialiser. Dans l’écosystème des essais cliniques, l’eCRF est un outil structurant, c’est le réceptacle des données collectées pendant l’étude. Le fait d’en maîtriser un en interne permet aussi d’aligner le produit avec les exigences opérationnelles d’une CRO.

D’après un article consacré à Oxurion et Axiodis CRO, la stratégie s’inscrit dans une logique d’amélioration continue d’Exagis, solution développée en interne et annoncée comme interopérable. Le terme a un sens précis, cela renvoie à la capacité d’un outil à s’intégrer à d’autres systèmes, un sujet clé pour des acteurs qui jonglent entre plateformes de capture, bases de données, outils de monitoring et environnements statistiques.

Reste un détail. Oxurion présente Exagis comme une brique d’une plateforme plus large dédiée à la donnée clinique, à la biométrie et à des services AI-driven. Ce n’est pas une simple couche logicielle isolée, c’est un outil censé s’inscrire dans un ensemble de services et d’expertises. Le pari est de créer un continuum entre la technologie et l’exécution opérationnelle des essais.

Axiodis CRO, cornerstone français et accélération commerciale annoncée

La communication institutionnelle d’Oxurion place Axiodis au centre du dispositif. Axiodis est décrite comme le spécialiste français en biométrie et data management clinique, et comme la cornerstone de la plateforme Oxurion. Le groupe souligne aussi que cette entité fait tourner la plateforme Exagis sur des études complexes.

Ce rôle de socle est cohérent avec l’objectif de construire un groupe de CRO et de technologies cliniques en Europe, selon la page de présentation Building Europe’s Leading CRO Group. L’idée est de consolider des capacités à forte valeur ajoutée, puis de les intégrer dans une offre structurée autour de la donnée clinique.

Côté exécution, une communication d’Oxurion sur Axiodis évoque une accélération de la stratégie commerciale et marketing, sous l’impulsion du groupe. Le choix d’insister sur ces fonctions signale une étape, passer d’une logique d’expertise et de delivery à une logique de mise en marché plus offensive. Dans un virage logiciel, le go-to-market devient un facteur critique, segmentation, cycles de vente, démonstrations produit, partenariats, et support.

La même séquence de communication mentionne Toulouse comme localisation, ce qui ancre aussi l’activité en France. Pour Oxurion, l’enjeu est de transformer un actif technologique interne et une expertise biométrie en un moteur de croissance structuré, avec une discipline commerciale plus visible.

IA, jumeaux numériques et patients virtuels, Exagis comme base technologique

Axiodis CRO a aussi communiqué sur des initiatives autour de l’IA, avec des jumeaux numériques et des patients virtuels pour optimiser des essais cliniques. Dans cette annonce, Exagis est présenté comme renforcé par l’IA, ce qui inscrit le produit dans une trajectoire d’enrichissement fonctionnel.

Le sujet est sensible. Les promesses d’IA sont nombreuses dans la recherche clinique, mais la valeur se joue souvent sur des cas d’usage très concrets, qualité des données, cohérence des saisies, détection d’anomalies, accélération de certaines tâches de data management, ou aide au pilotage. En liant ces thèmes à Exagis, Axiodis et Oxurion cherchent à crédibiliser une feuille de route où le logiciel sert de support à des services plus avancés.

Autre point. En parlant de jumeaux numériques et de patients virtuels, Axiodis se place sur un terrain où la modélisation et la simulation deviennent des outils potentiels d’aide à la décision. Pour un groupe qui se présente comme une plateforme de clinical data, l’intérêt est évident, plus les données sont structurées et exploitables, plus il devient possible de proposer des services analytiques différenciants.

Ce positionnement peut aussi servir un objectif de différenciation dans un marché CRO concurrentiel. Une CRO qui combine expertise biométrie, outils propriétaires et briques IA peut viser des projets plus complexes, ou mieux défendre ses marges. La condition est de prouver, au fil des projets, que ces outils améliorent l’exécution, la qualité et les délais opérationnels.

Une stratégie buy-and-build pour consolider des capacités CRO et technologiques

Oxurion décrit une stratégie de buy-and-build destinée à consolider des organisations de recherche clinique et des capacités technologiques en Europe. Le groupe se présente comme une entreprise belge cotée sur Euronext Brussels, avec une ambition de bâtir une plateforme européenne dédiée à la donnée clinique, à la biométrie et à des services intégrant l’IA.

Le choix du buy-and-build dit beaucoup de la méthode. Plutôt que de tout développer organiquement, l’entreprise cherche à agréger des expertises existantes, puis à les intégrer autour d’une colonne vertébrale technologique. Dans ce schéma, Exagis joue un rôle de standard interne possible, une plateforme commune qui peut structurer les process, harmoniser les flux de données et faciliter l’industrialisation.

Et après? Le défi n’est pas seulement d’annoncer une plateforme, c’est de réussir l’intégration opérationnelle, la standardisation des pratiques, et la cohérence produit. Dans les CRO, les outils et les méthodes varient selon les équipes et les historiques. Une stratégie de consolidation ne fonctionne que si l’outillage et la gouvernance suivent.

Pour Oxurion, la séquence actuelle met surtout en lumière une volonté de sortir d’un discours purement financier pour détailler un plan industriel, un logiciel propriétaire, une accélération commerciale, et des briques IA. La prochaine étape se jouera sur la capacité à transformer Exagis en produit de marché, tout en continuant à l’utiliser comme outil d’exécution interne.

FAQ

Oxurion est-il un éditeur de logiciels ou une CRO?

Oxurion se présente comme un groupe qui construit une plateforme européenne mêlant activités de CRO et technologie, avec un virage stratégique vers un modèle plus axé sur la vente de logiciels, selon ses communications.

Qu’est-ce qu’Exagis selon Oxurion?

Exagis est décrite par Oxurion comme une solution eCRF propriétaire, conçue pour les flux de biométrie et de gestion de données cliniques, et utilisée dans des études complexes au sein d’Axiodis.

Quel rôle joue Axiodis CRO dans la stratégie du groupe?

Oxurion présente Axiodis CRO comme le spécialiste français en biométrie et data management clinique, et comme une entité centrale de sa plateforme, opérant la solution Exagis.

Pourquoi l’interopérabilité d’Exagis est-elle mise en avant?

Une communication sur la double initiative stratégique autour d’Axiodis souligne qu’Exagis est développée en interne et annoncée comme interopérable, un point clé pour s’intégrer à l’écosystème d’outils utilisés dans les essais cliniques.

Que recouvrent les annonces autour de l’IA chez Axiodis?

Axiodis a communiqué sur des initiatives autour de l’IA, avec des jumeaux numériques et des patients virtuels pour optimiser des essais cliniques, et sur un renforcement d’Exagis par l’IA.

Questions fréquentes Oxurion est-il un éditeur de logiciels ou une CRO ? Oxurion se présente comme un groupe construisant une plateforme européenne mêlant activités de CRO et technologie, avec un virage stratégique vers un modèle plus axé sur la vente de logiciels, selon ses communications. Qu’est-ce qu’Exagis selon Oxurion ? Exagis est décrite comme une solution eCRF propriétaire, conçue pour les flux de biométrie et de gestion de données cliniques, et utilisée dans des études complexes au sein d’Axiodis. Quel rôle joue Axiodis CRO dans la stratégie d’Oxurion ? Oxurion présente Axiodis CRO comme le spécialiste français en biométrie et data management clinique, et comme une entité centrale de sa plateforme, opérant la solution Exagis. Que recouvrent les annonces autour de l’IA chez Axiodis ? Axiodis a communiqué sur des initiatives autour de l’IA, avec jumeaux numériques et patients virtuels pour optimiser des essais cliniques, et sur un renforcement d’Exagis par l’IA.