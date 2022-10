Notre classement des meilleures néo-banques en 2022

La néo-banque, peut-être n’avez -vous pas encore franchi le cap ?

En effet, la banque mobile, c’est un vrai choix de vie. Une flexibilité pour les globe-trotter ou Nomad Digital.

Mais aussi pour une multitude de personnes qui en ont marre de se faire pigeonner.

Pour les adeptes de cette nouvelle donne économique, la néo-banque est louable dans bien des cas. Notamment lorsque l’on a :

Des facilités à épargner

Aucun crédit que ce soit sur la tête

La volonté d’aller comme Speedy Gonzalez dans le traitement des opérations

Lorsque vous êtes votre propre banque dans votre tête.

Ne soyons pas dupe, la néo-banque, c’est révolutionnaire ! Cependant, ce n’est pas pour tout le monde. En revanche, si vous souhaitez en tirer tous les profits en diminuant les frais de banque.

Listes de 5 excellentes néo-banques en 2022

Voici les meilleurs néo-banques en 2022 pour se lancer dans l’aventure.

Orange Bank : si vous suivez la vague Orange dans votre vie

Si vous vivez pour la fièvre Orange, cette néo-banque est un bon plan. D’ailleurs, l’opérateur mobile a flairé le coup depuis un temps. Pourquoi ne pas offrir des produits financiers mobiles quand on est soit même opérateur mobile. Une façon de tout regrouper au cœur de son compte bancaire quand on possède le forfait mobile, la box et maintenant le produit financier.

Une offre profitable que cette néo-banque saura vous faire profiter avec ces frais de traitement au ras les pâquerettes.

N26 : la néo-banque allemande qui prône l’efficacité

Une immersion en terre tricolore fulgurante a permis en quelques clics d’ouvrir des centaines de milliers de compte à nos profits. Vous êtes amateurs de virement en instantané, votre carte bleue vous coûte cher ou vous souhaitez tout piloter depuis PC ou Mobile. Ce produit financier est fait pour vous. Faites tourner votre compte en l’alimentant assez suivant et vous ne pourrez plus être déçu par le système de la néo-banque.

Le must have, c’est bien entendu la possibilité d’ouvrir sans conditions de revenus.

Ma French Bank : le petit poulain de la Banque Postale

Frenchie et tricolorement mobile, cette néo-banque française est le produit prôné de toute pièce par l’une des banques préférées des Français. Une mutation mobile qui permet de gagner plus de temps au cœur des opérations bancaires. Et surtout de se propulser en toute confiance au cœur d’une application bancaire française créée de toute pièce par une maison-mère de confiance.

En effet, la Poste n’a jamais été une banque sujette aux scandales. Cette identité de marque est donc l’occasion pour vous de faire confiance à sa néo-banque.

Onlyone : un modèle Fintech basé sur l’empreinte carbone

Certaines personnes n’ont qu’une visée pécuniaire. D’autres prévoient des normes éthiques au cœur de leur produit financier. C’est le cas de la néo-banque Onlyone qui se penche sur plusieurs points. Tout d’abord en moralisant le coût de ces produits financiers en évitant de surfacturer les services bancaires comme le ferait une banque traditionnelle.

Puis en donnant une nouvelle dimension écologique. Toutes les néo-banques travaillent aussi à l’investissement. Ainsi, l’argent que vous posez finance aussi des entreprises reconnues pour leur éthique et le respect de l’empreinte carbone. C’est un choix qui séduit de nombreux clients de cette banque qui s’inscrit aussi dans le ballet des meilleurs néo-banques françaises.

Lydia, : la néo-banque du paiement mobile et de l’investissement

Un produit bancaire ostensiblement en hausse et à la conquête de l’Europe. Lydia, c’est plus qu’une solution de paiement mobile. Ce sont aussi des partenariats avec des groupes de financement pour que les clients puissent trouver leur compte en matière d’investissement. Cette néo-banque va bien plus loin qu’une simple application bancaire destinée à loger votre argent ou à faire des transferts.

En effet, elle développe en continu des services qui finalement pourront vous faire oublier le monde du secteur bancaire traditionnel. Les virements en instantané sans commission, c’est déjà un bon chemin pour passer de la banque à la néo-banque.

CanB : quand on veut on peut

Nous avons tout simplement décidé d’appliquer ce slogan efficace à cette néo-banque pour des questions d’utilité. La grande différence de CanB s’appuie sur la gratuité des transferts en devise. Une opportunité qui peut facilement motivée à pousser la porte de cette application mobile. En effet, toutes les néo-banques ont prévu des modalités attrayantes comme les retraits gratuits à l’étranger jusqu’à un certain plafond. Pour les personnes travaillant avec des devises, Can B est certainement l’application bancaire mobile par destination. En fonction de vos objectifs personnels, cette néo-banque est elle aussi efficace. Tout est fait pour que la digitalisation de vos opérations soit la plus simple possible.

