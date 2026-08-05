Apple attaque OpenAI en justice, secrets d’affaires menacés, deux ex-salariés visés, ce que le juge doit trancher

Apple a demandé lundi à un juge américain de prononcer une mesure d’urgence contre OpenAI, dans un dossier de secrets d’affaires impliquant deux anciens employés. La démarche intervient après une plainte déposée vendredi, selon plusieurs sources spécialisées, et marque une nette montée de tension entre le fabricant de l’iPhone et l’entreprise à l’origine de ChatGPT.

Apple réclame une injonction provisoire contre OpenAI

La demande déposée par Apple vise une injonction provisoire, un outil juridique destiné à bloquer rapidement certains comportements avant l’examen complet du fond du dossier. Dans ce cas, le groupe californien demande au tribunal d’interdire à OpenAI et à deux ex-salariés d’accéder, d’utiliser ou de transmettre des informations que la société considère comme stratégiques.

Le cœur de l’affaire porte sur des secrets d’affaires, catégorie juridique qui protège des informations internes ayant une valeur économique dès lors qu’elles ne sont pas publiques. Dans l’industrie technologique, cette notion peut couvrir des architectures logicielles, des méthodes de recherche, des documents de développement, des prototypes, des plans de déploiement ou des données liées à l’organisation de produits encore non annoncés.

La procédure d’urgence traduit la volonté d’Apple d’obtenir une réponse rapide. Une injonction provisoire n’établit pas la responsabilité définitive des personnes visées, mais elle peut limiter leurs actions pendant la durée de la procédure. Pour un groupe qui investit massivement dans les puces, les services, les assistants numériques et les usages liés à l’intelligence artificielle, le contrôle des informations internes représente un enjeu commercial direct.

OpenAI se retrouve, de son côté, confrontée à une accusation lourde dans un contexte de concurrence intense autour de l’IA. Les grandes entreprises du secteur cherchent à recruter des ingénieurs spécialisés, à sécuriser leurs modèles et à accélérer la mise sur le marché de nouveaux services. Cette bataille judiciaire dépasse le seul différend entre deux entreprises, car elle interroge les limites entre mobilité professionnelle, transfert de compétences et protection des données confidentielles.

Apple demande une mesure d’urgence afin de protéger des informations jugées confidentielles.

Deux ex-salariés visés dans le dossier américain

La plainte mentionne deux anciens employés d’Apple désormais au centre de l’enquête judiciaire. Le groupe leur reproche d’avoir participé à une circulation d’informations confidentielles au bénéfice présumé d’OpenAI. À ce stade, il s’agit d’allégations portées devant un tribunal, et les parties visées disposent de moyens de défense dans le cadre de la procédure américaine.

Le dossier s’inscrit dans un mouvement plus large de recrutement entre entreprises technologiques. Apple affirme qu’OpenAI aurait attiré de nombreux anciens salariés du groupe afin d’accélérer son développement. Le passage d’ingénieurs d’une société à une autre reste courant dans la Silicon Valley, mais il devient sensible lorsque ces profils ont travaillé sur des projets confidentiels ou sur des technologies proches de celles développées par leur nouvel employeur.

La montée en puissance de l’IA générative renforce cette sensibilité. Les compétences en apprentissage automatique, conception de modèles, optimisation de puces et intégration logicielle sont très recherchées. Les entreprises multiplient les clauses de confidentialité, les contrôles d’accès et les audits internes pour éviter que des documents de recherche ou des feuilles de route produit ne quittent leurs serveurs. Les litiges de ce type deviennent plus fréquents à mesure que les investissements se chiffrent en milliards de dollars.

La justice américaine devra déterminer si Apple apporte des éléments suffisants pour justifier une restriction immédiate. Le juge examinera notamment l’existence d’un préjudice possible, la nature des informations concernées et le risque de diffusion. Pour OpenAI, l’enjeu porte aussi sur sa réputation auprès des partenaires industriels et des régulateurs, au moment où ses outils sont intégrés dans de nombreux services professionnels et grand public. Le calendrier judiciaire dépend désormais des prochaines décisions du tribunal.

Le dossier met en cause deux ex-salariés dans un contexte de forte concurrence pour les talents de l’IA. Questions fréquentes Que demande Apple au tribunal américain ? Apple demande une injonction provisoire destinée à empêcher OpenAI et deux anciens employés d’accéder, d’utiliser ou de diffuser des informations que le groupe présente comme confidentielles. OpenAI est-elle déjà reconnue responsable ? Non. La procédure porte à ce stade sur des accusations et une demande de mesure d’urgence. Le tribunal devra examiner les arguments des parties avant toute décision sur le fond. Pourquoi cette affaire dépasse le cas d’Apple et OpenAI ? Elle touche à la mobilité des ingénieurs, à la protection des informations internes et à la concurrence entre grands groupes dans l’IA générative, un secteur où les compétences spécialisées sont très recherchées. Autre article : 2027, vignette obligatoire en Belgique, voitures électriques avantagées, ce qui change pour les automobilistes