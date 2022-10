Les raisons sont nombreuses et variées d’utiliser le SMS, comme canal de communication, mais nous mettrons en avant que c’est probablement le meilleur moyen de renforcer la confiance et les échanges avec vos prospects et clients, et ce à moindre coût.

Guide du SMS, Utiliser le SMS, 10 raisons de bon sens pour mettre et profiter de ce canal privilégié. Le service de messagerie SMS est un canal de communication client efficace qui connait depuis quelques années une croissance fulgurante. Les marques et les entreprises l’utilisent dans diverses applications de communication client, notamment les messages marketing, le support client, les messages transactionnels et plus encore.

Selon une étude faite par l’association AF2M, les SMS à destination des consommateurs a atteint 11 milliards en 2021, en hausse de 18.18 % par rapport à 2020, preuve de la taille immense qu’occupe les SMS dans le monde des affaires. Même si le SMS paraît aujourd’hui au premier abord comme rétrograde en comparaison à d’autres outils de messagerie instantanée plus modernes comme Apple Message, WhatsApp ou encore Messenger, au contraire il présente de très solides atouts que ces outils ne possèdent pas.

Pour beaucoup d’experts en marketing, communiquer par SMS avec ses clients et ses prospects, est devenu le must du marketing 2.0. Et dans cet article vous allez comprendre pourquoi !

Sans plus tarder, découvrez dans ce Guide, Utiliser le SMS, 10 raisons de bon sens pour mettre et profiter de ce canal privilégié.

Les voici, mais la liste n’est pas exhaustive et nous pourrions en proposer bien d’autres :

Guide du SMS : Vous êtes plus autonome avec votre communication

D’habitude, une campagne marketing mobilise toute une équipe de professionnels pluridisciplinaires, notamment des graphistes, des copywriters et parfois même des codeurs. Et quand les entreprises n’ont pas ces compétences requises, elles se voient obligés de faire appel à une agence de communication.

Heureusement, avec le SMS marketing, les choses sont plus simples. Vous n’aurez besoin de l’aide d’aucun professionnel tellement une campagne SMS est simple à mettre en place. Un SMS a pour information une longueur maximum de 160 caractères. Du moment que vous savez rédiger un message texte de 160 caractères percutant et que vous avez choisi une plateforme d’envoi de sms possédant toutes les fonctionnalités nécessaires, ça passe !

Guide du SMS : Une couverture de la population excellente et une disponibilité totale

Selon l’INSEE, en 2021, 95 % des Français âgés de 15 ans ou plus ont déclaré être équipés d’un téléphone mobile. Le mobile est donc définitivement devenu un accessoire qui domine le quotidien. Tout comme avec nos montres ou nos bijoux, on ne se sépare jamais de notre téléphone portable pour ne pas manquer d’appels ou de messages importants, l’idée de base étant de pouvoir être joint partout et à toute heure, en moyenne, le téléphone est regardé 200 fois par jour.

L’un des avantages majeurs avec l’envoi de SMS est que par rapport aux e-mails et aux applications de messagerie instantané telles que Message d’Apple ou Messenger de Facebook, il offre par défaut la possibilité de pouvoir recevoir et envoyer des SMS. Autrement dit, on n’a pas besoin de créer ou d’accéder à un compte pour pouvoir envoyer et recevoir un message. Cette accessibilité et disponibilité par défaut des SMS contribuent énormément à leur efficacité.

Une campagne SMS, c’est rapide et facile à mettre en place

Une campagne marketing se définit comme la transmission d’un message, qui va de la marque vers les clients ou prospects dans le cas d’une campagne de prospection. En sms marketing, une campagne, aussi importante soit-elle, se met généralement en place en seulement quelques clics !

Vous commencez par rédiger un texte de 160 caractères, (ou plus si vous le souhaitez, beaucoup de platesformes permettent, les SMS dits longs), puis intégrer votre liste de contacts et enfin programmer l’envoi et c’est à peu près tout. Et contrairement à l’emailing, la création graphique et la maîtrise de langage technique HTML n’est pas nécessaire.

Le SMS, adapté aux communications en temps réel

Les attentes des consommateurs sont de plus en plus exigeantes. Ils veulent des informations très rapides et aussi moins d’efforts pour communiquer avec les marques qu’ils préfèrent. Si vous souhaitez communiquer en temps réel avec vos clients, et ou vos prospects votre meilleur choix reste d’utiliser des SMS.

Plusieurs études avancent que le SMS marketing a un taux d’ouverture exceptionnel de 98%, dont 90% seraient lus 3 minutes après leur réception. Cela signifie que 9 SMS sur 10 envoyés par les marques sont lus par les destinataires dans les trois premières minutes qui suivent l’envoi. Voilà pourquoi l’envoi de SMS peut être un canal pertinent si vous voulez communiquer en temps réel avec vos clients.

Les consommateurs ont une perception positive des SMS

Le SMS est un canal de communication très apprécié des consommateurs. Selon une étude, en France environ 70% des consommateurs auraient une perception positive des entreprises qui proposent des SMS.

En outre, près de la moitié des Français souhaiteraient recevoir de SMS publicitaires de marques qu’ils ne connaissent pas particulièrement.

Enfin, plus de 50 % des consommateurs de moins de 44 ans ont admis qu’ils sont frustrés lorsqu’ils sont incapables de se connecter avec une entreprise par SMS, selon une étude faite par Small Business Trends.

Les SMS sont clairs et concis, ils vont droit au but.

Des phrases courtes et concises sont la clé du succès d’une campagne marketing, et l’information doit être précieuse pour ceux qui la lisent. De manière générale, les consommateurs n’aiment pas les textes trop longs. Même en e-mail marketing, plusieurs études avancent que les courriers de 50 à 125 mots qui sont les plus susceptibles d’être répondus, alors que la plupart des mails envoyés par les marques font plus de 500 mots.

Avec le SMS marketing, vous ne risquez pas de proposer du contenu trop long. La longueur d’un SMS étant réduite à 160 caractères, vous serez obligé de rédiger des messages concis, directs et clairs.

Le faible coût, pour ne dire le coût dérisoire.

Dans le marketing, le coût est un facteur à prendre en compte quand on choisit ses canaux de communication. L’utilisation du SMS a l’avantage d’être abordable. Selon une étude, elle serait entre 8 et 12 fois moins cher que La post, entre 2 et 4 fois moins cher que Facebook Ads et enfin entre 2 et 3 fois moins cher qu’une campagne d’e-mailing.

Plusieurs raisons expliquent le faible coût des campagnes SMS. D’abord, acheter en très grand nombre, un SMS ne coûte presque moins. Comptez une dépense de quelques centimes seulement l’envoi d’un message texte à un contact. Par ailleurs, en optant pour l’utilisation de SMS, vous ne serez pas amené à engager des graphistes, faire des impressions, acheter des timbres et des enveloppes… Et vous profiterez d’un excellent RoI, parmi les meilleurs qui puissent exister.

Gain de temps considérable

Le temps c’est de l’argent. En plus de donner des résultats très rapidement, les campagnes SMS ont aussi l’avantage d’être simples et rapides à mettre en place, ce qui vous permettra de vous concentrer sur d’autres domaines de l’entreprise.

Avec des fonctionnalités comme l’envoi de SMS de masse, la planification d’envoi de SMS pour des envois à une date ultérieure dont sont équipées certaines plateformes d’envoi de SMS, la mise en place, l’organisation et la gestion de vos campagnes de marketing SMS ne vous prendront qu’une infime partie de votre temps.

Des performances enfin mesurables !

Avant, les SMS à destination des consommateurs étaient envoyés essentiellement avec de simples téléphones portables ou des solutions en ligne assez basiques qui n’offraient pas vraiment la possibilité de mesurer les performances. Puis, les plateformes d’envoi de sms marketing et professionnels sont arrivées ! Elles ont l’avantage d’offrir aux utilisateurs l’accès à quelques indicateurs clés de performance qui permettent de mesurer l’efficacité des campagnes SMS tels que le taux de délivrabilité, le taux d’ouverture, le taux de clics, le taux de conversion, le taux de rebond, le taux de désabonnés, le taux de croissance de la liste d’abonnés…

Facile à combiner avec d’autres outils marketing

Assurez-vous que votre plateforme d’envoi de SMS s’intègre facilement à d’autres outils marketing si vous voulez un usage plus poussé des SMS, comme envoyer des SMS de panier abandonné depuis votre plateforme e-commerce, synchroniser les calendriers avec des rappels de texte, ajouter de nouveaux abonnés aux e-mails directement à partir des soumissions de SMS…

Enfin l’une des options parmi les plus utilisées est celle de préparer les SMS à l’avance, pour les envoyer en différé, et cela permet non seulement de s’organiser, mais surtout du gagner du temps, car les SMS peuvent être directement adressés à vos destinataires, et de plus en entête vous pourrez préciser, votre nom de marque commerciale, ou le nom de votre entreprise.

Auteur Antonio Rodriguez Mota, Editeur et Directeur de Clever Technologies