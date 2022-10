Les entreprises de BTP les plus performantes dans le monde

Très souvent, on imagine le monde du BTP à l’échelon local. Des résidences qui se construisent à tour de bras au cœur des villes moyennes françaises.

Pourtant, le secteur du bâtiment et de la construction dans le monde a des ramifications très internationalisés.

Liste des entreprises de BTP les plus performantes dans le monde qui dominent ce marché juteux où la construction est revue à la hausse.

Des marques de références en France figurent parmi les meilleures du marché. Ce modèle d’exportation et de savoir-faire amène forcément les grands groupes du BTP à entreprendre les grands projets sur de nouveaux marchés à l’étranger.

La Chine et son collège de 51 entreprises BTP à vocation mondiale dominent le marché

Parmi les grands groupes de BRP Chinois, on retrouve le trio suivant :

China Rail Construction

China Railway Group

China State Construction

A travers les différentes appellations de ses multinationales du bâtiment, force est de constater que l’État chinois n’est pas très loin. C’est simple, la population chinoise est la plus nombreuse au monde. L’expansion du territoire qui se fait vers l’intérieur en direction du désert de Gobi et des régions de l’Est constitue le nouveau chantier du pays. La fleuraison de villes nouvelles est l’œuvre principalement de ces entreprises dont la construction de tours domine l’espace.

Une expansion qui se poursuit également en Afrique où la Chine et ses groupes ont réalisé des merveilles ces dernières décennies :

Construction de l’autoroute algérien et du centre d’affaire de la capitale

Stades de football au Cameroun

Routes et ponts au Nigéria…

La France grâces aux groupes Vinci et Bouygues immobilier

On pourrait aussi noter le rôle secondaire du groupe Eiffage. Néanmoins les deux candidats précédents ont un chiffre d’affaires deux fois moins conséquents que la superpuissance chinoise. Cependant, la qualité française est celle qui intéresse particulièrement par les nations qui veulent du high tech et de la qualité.

Bouygues Immobilier observe la conquête de marchés très intéressants là où on n’en entend pas forcément parler. L’Asie centrale dont le Turkménistan constitue des terres intéressantes où les plus gros ouvrages sont l’œuvre de notre multinationale tricolore. Vinci qui se développe à très grandes vitesse en France et à l’international exploite avec succès le marché des liaisons européennes. Le maillage des territoires grâces aux réseaux d’autoroute lui permettent d’obtenir d’excellentes victoires dans la construction des autoroutes. Mais aussi des tunnels, des barrages ou des ponts.

ACS groupe : le géant espagnol de la construction

Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler de ce groupe en France. Pourtant, il réalise d’excellents chiffre d’affaires dans le monde. A sa tête, l’actuel président du Real Madrid (Florentino Perez) pour vous montrer la puissance du groupe. A l’heure actuelle, le groupe est au cœur de l’appel d’offre pour remporter le marché des rénovations d’autoroutes italiennes. Sa force, elle le tire aussi de ses activités économiques récentes en Australie et en Amérique latine où elle réalise des ouvrages monumentaux. Cette valeur sûre est d’ailleurs l’un des gros concurrents directs du groupe Vinci.

L’Allemand Hochtieg avec 150 ans d’existence au compteur

Parmi les grands groupes mondiaux traditionnels européens du BTP, beaucoup ont émergé au début du XXe siècle. L’exploit vient de Hochtieg marqué par une naissance en 1874 qui jouera un rôle dans les conflits prussiens et les périodes d’entre-deux guerres. Aujourd’hui, cette société est aussi promue par l’entrée au capital du géant espagnol ainsi que le français SPIE. Son emprise tentaculaire se mesure par de multiples projets pharaoniques à travers le monde comme l’aéroport d’Athènes, les centrales électriques en Turquie ou les ponts sur le rio Paraná en Argentine. Bref, cette entreprise est elle aussi présente un peu partout et se positionne très bien dans sa sphère d’influence.

L’américain Bechtel clôture le bal des grands groupes du BTP

Bechtel figure comme la principale entreprise de travaux publics des Etats-Unis. Sa perte d’influence et de chiffre, elle la doit forcément par une perte de confiance suite à de nombreux scandales politico-financiers. Elle aurait pu couler de meilleurs jours si les années 2000 avait pu mieux être géré. Considéré comme une arme redoutable de la diplomatie américaine, on lui doit ces sulfureuses relations avec la famille Ben Laden ou les corruptions ayant mené à la guerre de l’eau en Bolivie. Malgré, cela l’entreprise figure tout de même au cœur des grandes sociétés de BTP mondiales. Néanmoins, son chiffre d’affaires reste deux fois moins élevé que nos groupes BTP français.

