Fusion nucléaire, réacteur Iter à Cadarache, l’étape de chantier qui rapproche le rêve du Soleil maîtrisé sur Terre

Le chantier du réacteur expérimental Iter, installé à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône, a franchi une nouvelle étape, selon Les Echos. Ce programme international consacré à la fusion nucléaire reste l’un des projets scientifiques les plus suivis au monde. Son objectif n’est pas de produire de l’électricité à court terme, mais de démontrer qu’une réaction inspirée du Soleil peut être maîtrisée dans une installation terrestre.

Iter avance à Cadarache après une étape de chantier

Sur le site de Saint-Paul-lès-Durance, l’avancement d’Iter se mesure à la progression de milliers d’opérations industrielles, souvent invisibles pour le grand public. Chaque étape validée engage des équipes d’ingénieurs, de chaudronniers, de spécialistes du vide, de roboticiens et de fournisseurs venus de plusieurs continents. Le franchissement signalé par Les Echos s’inscrit dans cette logique de chantier long, complexe et très contrôlé.

L’installation repose sur un tokamak, une machine conçue pour confiner un plasma à très haute température grâce à de puissants champs magnétiques. L’ensemble rassemble des composants hors norme, dont une chambre à vide, des aimants supraconducteurs, des systèmes cryogéniques et des structures métalliques de grande dimension. La moindre erreur d’alignement peut avoir des conséquences sur la suite de l’assemblage, ce qui explique la lenteur apparente du calendrier.

À Cadarache, le chantier prend aussi la forme d’un banc d’essai industriel. Les pièces livrées par les partenaires doivent répondre à des tolérances très strictes, alors même qu’elles proviennent de chaînes de production dispersées. Cette organisation implique des contrôles successifs, des reprises techniques et des ajustements documentés. Le programme avance donc par jalons, avec des validations intermédiaires plutôt qu’une progression linéaire.

Le calendrier reste soumis à une surveillance attentive, car Iter a déjà connu des retards et des révisions budgétaires. Les responsables du projet privilégient désormais une séquence technique progressive, centrée sur la fiabilité des composants et la préparation de la phase de plasma. Cette prudence reflète la nature du calendrier industriel, où la performance scientifique dépend d’abord de la qualité mécanique et de la coordination entre métiers.

L’assemblage d’Iter repose sur des opérations de contrôle très précises. — © Image générée par IA / Ideogram

La fusion nucléaire d’Iter mobilise 35 pays partenaires

Le programme Iter réunit 35 pays partenaires, dont l’Union européenne, les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Japon, la Corée du Sud et la Russie. Cette gouvernance en fait un objet scientifique autant que diplomatique. Chaque partenaire contribue par des financements, des composants ou des compétences spécifiques, ce qui donne au chantier une dimension rare dans le domaine de l’énergie.

La promesse technologique repose sur la fusion nucléaire, différente de la fission utilisée dans les centrales actuelles. Il ne s’agit pas de casser des noyaux lourds, mais de fusionner des noyaux légers, principalement du deutérium et du tritium. Cette réaction libère de l’énergie, mais elle exige des températures extrêmes et un confinement très stable. Iter doit tester ces conditions à une échelle jamais atteinte dans une machine expérimentale de cette catégorie.

Les attentes sont fortes, car la fusion est souvent présentée comme une piste énergétique de long terme, avec peu d’émissions directes de carbone et un risque d’emballement physique très limité. Mais le passage d’une expérience scientifique à une filière électrique reste une étape distincte. Iter n’a pas vocation à alimenter le réseau, son rôle consiste à accumuler des données, à valider des matériaux et à préparer de futurs démonstrateurs.

Dans le contexte de transition énergétique, l’intérêt politique demeure élevé. Les États cherchent à sécuriser leurs approvisionnements tout en réduisant leurs émissions. La fusion ne remplacera pas les moyens existants dans l’immédiat, mais elle conserve un statut stratégique. Le chantier de Cadarache sert de référence mondiale pour les laboratoires publics, les industriels de l’énergie et les start-up qui travaillent sur des concepts concurrents de réacteurs expérimentaux.

Iter réunit des partenaires scientifiques et industriels issus de plusieurs continents. — © Image générée par IA / Ideogram Questions fréquentes Qu'est-ce que le projet Iter à Cadarache ? Iter est un réacteur expérimental international installé à Cadarache, dans les Bouches-du-Rhône. Il doit tester la maîtrise d’un plasma de fusion dans un tokamak de grande taille. Iter produira-t-il de l'électricité pour les foyers ? Non. Iter n’est pas conçu pour alimenter le réseau électrique. Son rôle consiste à produire des données scientifiques et techniques pour préparer de futurs démonstrateurs énergétiques. Pourquoi la fusion nucléaire attire-t-elle autant d'investissements ? La fusion attire les États et les industriels car elle promet une production d’énergie bas carbone avec des risques physiques différents de ceux de la fission. Les verrous techniques restent importants.