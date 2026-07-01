French Tech Alpes conserve le label Capitale French Tech pour 2026-2028, selon la Mission French Tech

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La French Tech Alpes conserve le label Capitale French Tech pour trois ans, sur la période 2026-2028. La décision vient de la Mission French Tech, qui a dévoilé la nouvelle liste des territoires labellisés pour ce cycle.

Pour l’écosystème du sillon alpin, l’enjeu est clair: garder une place visible dans le réseau national, continuer à fédérer startups, grands groupes, recherche et acteurs publics, et sécuriser l’accès aux programmes d’accompagnement portés par la French Tech. Cette reconduction intervient dans un cadre plus large: la Mission French Tech annonce un réseau composé de 19 Capitales et 106 Communautés en France et à l’étranger pour 2026-2028, selon Le Dauphiné Libéré.

La Mission French Tech labellise 19 Capitales et 106 Communautés pour 2026-2028

Le renouvellement de la French Tech Alpes s’inscrit dans une annonce nationale. La Mission French Tech a présenté en mai 2026 la liste des territoires retenus pour la période 2026-2028, d’après La Gazette France. Le même mouvement est observé dans plusieurs régions, avec des renouvellements de label sur trois ans.

Le label Capitale n’est pas un trophée décoratif. Il sert de point d’ancrage territorial pour déployer des actions, coordonner un écosystème, et porter une feuille de route. Dans les communications locales, la reconduction est présentée comme un marqueur de continuité et de capacité à faire réseau, tout en répondant aux priorités fixées au niveau national.

Autre point. La Mission French Tech structure ce cycle 2026-2028 autour d’une feuille de route et de priorités communes. La logique est la même partout: harmoniser les orientations, tout en laissant aux capitales une marge pour adapter les actions aux réalités locales.

French Tech Alpes: Grenoble, Annecy, Chambéry, Valence-Romans dans une même alliance

La French Tech Alpes s’appuie sur une organisation en alliance territoriale. D’après le site de la French Tech Alpes Grenoble, le périmètre regroupe Grenoble avec Annecy, Chambéry et Valence-Romans. Objectif affiché: fédérer les agglomérations et territoires du sillon alpin autour de la dynamique French Tech.

Concrètement, cette alliance vise plusieurs cibles. La structure met en avant l’émergence de startups, leur passage à l’échelle vers des statuts de PME, ETI et Tech Champions, et la croissance des entreprises et des emplois par ou pour le numérique, selon la présentation officielle de French Tech Alpes Grenoble.

Reste un détail qui compte pour le pilotage: la French Tech Alpes Grenoble est portée par une SCIC et présentée comme une SAS régie selon le droit coopératif, toujours selon son site. Ce type de montage traduit une volonté de gouvernance multi-acteurs, souvent recherchée dans les écosystèmes où se croisent collectivités, entreprises, universités et structures d’accompagnement.

Dans le discours public, l’ambition est aussi géographique: positionner le sillon alpin comme un territoire numérique majeur en France et en Europe, et accroître la visibilité de Grenoble numérique via le label, selon French Tech Alpes Grenoble. La reconduction Capitale est donc un levier de lisibilité, autant qu’un outil d’animation.

La feuille de route 2026-2028: projets tech, financements, marchés, accès aux services publics

Le cycle 2026-2028 est associé à des priorités. La Gazette France décrit une feuille de route articulée autour de quatre axes: favoriser l’émergence de nouveaux projets tech au niveau du territoire, accélérer l’accès aux financements, développer les marchés, et simplifier l’accès aux dispositifs d’accompagnement et aux services publics.

Ces axes donnent une grille de lecture utile pour comprendre ce que la reconduction du label peut changer sur le terrain. D’abord, l’émergence: cela renvoie à la capacité à faire naître des projets, à les structurer, à les connecter à des mentors, des clients, des laboratoires, des incubateurs. Ensuite, les financements: même sans détail local chiffré dans les sources disponibles, la priorité nationale vise à fluidifier l’accès aux investisseurs et aux dispositifs existants.

Et après? Le troisième axe, les marchés, est souvent le nerf de la guerre. Une startup peut lever, recruter, développer un produit, mais elle doit signer des contrats. La logique French Tech pousse donc les écosystèmes à organiser des mises en relation, des rendez-vous business, et à aider les jeunes entreprises à vendre à des acteurs publics et privés.

Dernier axe, l’accès aux services publics et aux dispositifs d’accompagnement. L’objectif affiché est de réduire la friction administrative et d’aider les entreprises à trouver le bon guichet. Pour un territoire labellisé Capitale, la crédibilité et la capacité de coordination deviennent des arguments centraux.

Programmes cités: French Tech Tremplin, Meet Your VC, French Tech Central, Je Choisis La French Tech

La feuille de route s’appuie sur des programmes. La Gazette France cite plusieurs dispositifs mobilisés dans la mise en œuvre: French Tech Tremplin, Meet Your VC, French Tech Central, et Je Choisis La French Tech. L’idée est de couvrir différentes étapes de développement, de l’amorçage au passage à l’échelle, avec des formats adaptés.

Ces programmes donnent aussi un signal politique: la Mission French Tech ne se limite pas à labelliser, elle cherche à industrialiser des outils communs. Pour les capitales, l’enjeu est de faire circuler l’information, d’orienter les entreprises, et d’organiser localement les conditions pour que ces dispositifs aient un impact réel.

Côté comparaison, la dynamique de reconduction ne concerne pas que les Alpes. La Gazette France indique que la Mission French Tech a dévoilé en mai 2026 la liste des capitales et communautés pour 2026-2028, et plusieurs territoires communiquent sur un renouvellement sur trois ans. La Côte d’Azur a aussi vu sa labellisation Capitale renouvelée pour 2023-2025, selon une publication dédiée à la French Tech Côte d’Azur. La séquence 2026-2028 marque donc un nouveau cycle, avec ses propres priorités.

Pour la French Tech Alpes, le label reconduit pose une question simple: comment transformer une reconnaissance nationale en résultats locaux, en créations d’entreprises, en croissance, en emplois qualifiés, et en ancrage de champions technologiques sur le territoire? Le Dauphiné Libéré souligne la continuité sur trois ans, le terrain dira ce que cette stabilité produit à l’échelle du sillon alpin.

FAQ

La French Tech Alpes garde-t-elle bien le label Capitale French Tech?

Oui. Le Dauphiné Libéré indique que la French Tech Alpes conserve son label Capitale French Tech pour trois ans, sur le cycle 2026-2028.

Quelle période couvre ce renouvellement?

La période mentionnée est 2026-2028, selon Le Dauphiné Libéré et La Gazette France.

Quel est le périmètre de la French Tech Alpes?

Selon le site de la French Tech Alpes Grenoble, l’alliance regroupe Grenoble, Annecy, Chambéry et Valence-Romans.

Quelles priorités sont mises en avant pour 2026-2028?

La Gazette France cite quatre priorités: émergence de projets tech, accès aux financements, développement des marchés, simplification de l’accès aux dispositifs d’accompagnement et aux services publics.

Quels programmes nationaux sont associés à cette feuille de route?

La Gazette France cite French Tech Tremplin, Meet Your VC, French Tech Central et Je Choisis La French Tech.

Questions fréquentes La French Tech Alpes garde-t-elle bien le label « Capitale French Tech » ? Oui. Le Dauphiné Libéré indique que la French Tech Alpes conserve son label « Capitale French Tech » pour trois ans, sur le cycle 2026-2028. Quelle période couvre ce renouvellement ? La période mentionnée est 2026-2028, selon Le Dauphiné Libéré et La Gazette France. Quel est le périmètre de la French Tech Alpes ? Selon le site de la French Tech Alpes Grenoble, l’alliance regroupe Grenoble, Annecy, Chambéry et Valence-Romans. Quelles priorités sont mises en avant pour 2026-2028 ? La Gazette France cite quatre priorités : émergence de projets tech, accès aux financements, développement des marchés, simplification de l’accès aux dispositifs d’accompagnement et aux services publics. Quels programmes nationaux sont associés à cette feuille de route ? La Gazette France cite French Tech Tremplin, Meet Your VC, French Tech Central et Je Choisis La French Tech.