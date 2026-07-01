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L’AIVP North America s’est illustrée à GreenTech 2026, la conférence annuelle de Green Marine organisée à Québec. L’événement s’est tenu du 9 au 11 juin 2026 au Quebec City Convention Centre, avec un fil rouge, technologies vertes et innovation pour un transport maritime plus durable.

Concrètement, la présence de l’AIVP NA s’inscrit dans une dynamique déjà visible lors de l’édition précédente. Selon AIVP, l’organisation a participé à la conférence GreenTech 2025 de Green Marine, organisée du 9 au 11 juin à La Nouvelle-Orléans. Même logique, porter la voix des territoires portuaires dans un rendez-vous centré sur la performance environnementale du maritime.

GreenTech 2026, 19e conférence annuelle de Green Marine, retour à Québec

GreenTech 2026 marque un retour à ses racines. Selon SNAME, après une édition organisée sur la côte du Golfe pour sa 19e édition, la conférence Green Marine revient à Québec. Les dates sont posées, du mardi 9 juin au jeudi 11 juin 2026, au Quebec City Convention Centre.

Dans l’agenda des acteurs maritimes, GreenTech est présenté comme un rendez-vous annuel majeur pour celles et ceux qui s’intéressent aux technologies vertes, à l’innovation et au transport maritime durable. D’après la Great Lakes Commission, GreenTech 2026 est la 19e conférence annuelle de Green Marine, et l’événement vise un public large du secteur maritime, avec une promesse claire, mettre en commun solutions et retours d’expérience autour de la transition environnementale.

Reste un détail qui compte dans le modèle économique. Selon la Great Lakes Commission et SNAME, les profits générés par la conférence sont entièrement réinvestis dans l’amélioration du programme de certification environnementale de Green Marine. Un mécanisme qui transforme la conférence en outil de financement de la démarche, pas seulement en vitrine.

Green Marine, une certification environnementale volontaire au-delà des règles

GreenTech n’existe pas sans Green Marine. D’après la Great Lakes Commission, Green Marine est un programme de certification environnementale pour l’industrie maritime. Sa logique est volontaire, et il vise à aider les participants à améliorer leur performance environnementale au-delà des réglementations.

Les thèmes couverts donnent une idée des priorités. Selon la Great Lakes Commission, Green Marine cible des enjeux clés liés à la protection de la biodiversité, à la qualité de l’air, de l’eau et des sols, ainsi qu’aux relations avec les communautés. Ce dernier point pèse de plus en plus dans les villes portuaires, où les attentes locales portent autant sur la santé, le bruit ou les usages du littoral que sur les émissions.

Et après? La conférence sert aussi de caisse de résonance à des sujets très concrets, parfois moins visibles que le carbone. Selon Maritime Magazine, l’édition de Québec s’est achevée le 11 juin après deux jours et demi de discussions sur des thèmes allant de l’extension des efforts de décarbonation à la réduction du bruit sous-marin, avec des cas d’usage portuaires et des arbitrages d’investissement dans un contexte géopolitique décrit comme plus heurté.

AIVP North America, porter la relation ville-port dans un événement “green tech”

La participation de l’AIVP à GreenTech s’inscrit dans une logique simple, rappeler que la transition maritime se joue aussi à quai. Selon AIVP, l’organisation a participé à Green Marine GreenTech 2025, tenue du 9 au 11 juin à La Nouvelle-Orléans. La présence de l’AIVP NA à GreenTech 2026 s’inscrit dans ce prolongement, avec un objectif implicite, faire le lien entre les solutions techniques et leur acceptabilité territoriale.

Dans ce type de conférence, les discussions sur carburants, électrification, digitalisation ou nouvelles chaînes logistiques finissent toujours par retomber sur le même terrain, l’interface ville-port. Ce terrain concentre des tensions, mais aussi des leviers. Qualité de l’air, bruit, biodiversité, accès aux berges, emplois, cohabitation des usages. Les sujets recoupent directement les axes cités par Green Marine sur la biodiversité, l’air, l’eau, les sols et les communautés, selon la Great Lakes Commission.

Concrètement, la valeur ajoutée d’un acteur comme l’AIVP NA tient à sa capacité à traduire des objectifs environnementaux en méthodes de gouvernance locale, concertation, planification, trajectoires de transformation et projets acceptés. Dans un événement structuré autour des technologies et de l’innovation, cette couche “territoire” fait souvent la différence entre une solution présentée et une solution déployée.

Du bruit sous-marin aux besoins énergétiques, les ports face à des choix d’investissement

La durabilité maritime ne se limite pas aux émissions. Selon Maritime Magazine, les échanges à Québec ont abordé la réduction du bruit sous-marin et la manière dont des ports peuvent mobiliser leurs ressources pour aller plus loin. Le papier cite aussi un exemple de voisinage immédiat avec des riverains, avec un travail mené avec Soft dB et d’autres entreprises pour limiter les nuisances sonores pour les citoyens.

Autre point, l’infrastructure. Maritime Magazine rapporte que le Port of Matane travaille avec Norda Stelco sur des plans de renouvellement du port, avec un élément d’horizon, un poste à quai unique en fin de cycle de vie en 2033. Ce type de calendrier rappelle que la transition se joue sur des actifs lourds et des décisions prises longtemps à l’avance.

Côté chiffres, la question énergétique monte. Maritime Magazine relaie une enquête de l’American Association of Port Authorities indiquant que 48% des ports interrogés s’attendent à une augmentation par cinq de la demande d’énergie d’ici 2035, sous l’effet de l’automatisation, de la numérisation et de nouveaux services. Le même article indique qu’une enquête sur les besoins énergétiques du système portuaire du Saint-Laurent est déjà significative. Pour les ports, cela signifie des arbitrages, capacité électrique, planification réseau, équipements, mais aussi acceptabilité locale des chantiers et des usages.

Dans ce contexte, un événement comme GreenTech sert de place de marché d’idées, mais aussi de comparaison entre ports, grands et plus petits. Le sujet est moins “qui a la meilleure solution” que “qui peut investir et déployer sans casser la relation avec son territoire”. C’est précisément là que la présence d’acteurs orientés villes-ports prend du poids.

Exposants et partenaires, SLR annonce un stand à Québec

GreenTech attire aussi des entreprises qui vendent des solutions et du conseil. Selon SLR, le groupe annonce exposer à GreenTech 2026 à Québec, et présente l’événement comme une vitrine des technologies vertes et de l’innovation en transport maritime durable, organisée par Green Marine.

SLR indique être partenaire Green Marine depuis 2021 et invite les participants à passer au stand 16 pour échanger avec des experts en acoustique et écologie. Le signal est clair, les sujets de bruit, de biodiversité et d’impacts locaux ne sont plus des thèmes périphériques. Ils deviennent des lignes de service, donc des marchés, donc des priorités opérationnelles.

Cette présence d’exposants complète l’écosystème de la conférence, certification, ports, armateurs, technologie, conseil. Et elle renforce l’intérêt pour des organisations qui travaillent à l’interface des acteurs, dont l’AIVP NA, quand il s’agit de faire dialoguer performance environnementale, contraintes industrielles et attentes des communautés.

FAQ

Quand et où a eu lieu GreenTech 2026?

Selon SNAME, la conférence s’est tenue du 9 au 11 juin 2026 au Quebec City Convention Centre, à Québec.

Qu’est-ce que Green Marine?

D’après la Great Lakes Commission, Green Marine est un programme de certification environnementale volontaire pour l’industrie maritime, visant des performances au-delà des réglementations.

À quoi servent les profits de la conférence GreenTech?

Selon la Great Lakes Commission et SNAME, les profits générés par l’événement sont entièrement réinvestis dans l’amélioration du programme de certification environnementale de Green Marine.

Quels sujets ont été discutés à GreenTech à Québec?

Selon Maritime Magazine, les discussions ont porté sur l’extension des efforts de décarbonation et sur la réduction du bruit sous-marin, entre autres thèmes liés aux investissements de durabilité.

Qui a annoncé exposer à GreenTech 2026?

Selon SLR, l’entreprise a annoncé sa présence en tant qu’exposant à GreenTech 2026 à Québec, avec un point de rencontre au stand 16.

Questions fréquentes Quand et où a eu lieu GreenTech 2026 ? Selon SNAME, la conférence s’est tenue du 9 au 11 juin 2026 au Quebec City Convention Centre, à Québec. Quel est le principe de la certification Green Marine ? D’après la Great Lakes Commission, Green Marine est une initiative volontaire qui vise à améliorer la performance environnementale des participants au-delà des réglementations. Que deviennent les profits de la conférence GreenTech ? Selon la Great Lakes Commission et SNAME, les profits générés par l’événement sont entièrement réinvestis dans l’amélioration du programme de certification environnementale. Quels thèmes concrets ont été mis en avant à Québec ? Selon Maritime Magazine, les échanges ont abordé la décarbonation et la réduction du bruit sous-marin, avec des exemples de situations portuaires et de voisinage. Quelle entreprise a communiqué sur sa présence en tant qu’exposant ? Selon SLR, l’entreprise a annoncé exposer à GreenTech 2026 à Québec et a communiqué sur un point de rencontre au stand 16.