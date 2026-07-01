2026, 2 temps forts à Québec, l’AIVP NA en vitrine à GreenTech, ce qui surprend les experts Green Marine

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L’AIVP NA a mis en avant son travail lors de la conférence GreenTech de Green Marine, un rendez-vous centré sur les technologies vertes et l’innovation dans le maritime. L’édition 2026 est annoncée à Québec, du 9 au 11 juin, au Centre des congrès de Québec.

Le format est connu: une conférence annuelle, des échanges entre acteurs du maritime, et un fil rouge, la performance environnementale au-delà des exigences réglementaires. Pour l’AIVP, réseau international dédié aux relations villes-ports, la séquence sert de caisse de résonance nord-américaine. Pour Green Marine, elle sert aussi de levier financier, puisque les profits de l’événement sont réinvestis dans l’amélioration de son programme de certification, selon la Great Lakes Commission et SNAME.

GreenTech 2026: retour à Québec du 9 au 11 juin au Centre des congrès

GreenTech 2026 se tiendra à Québec, du mardi 9 au jeudi 11 juin, au Quebec City Convention Centre, selon SNAME. L’événement est présenté comme la 19e conférence annuelle de Green Marine par la Great Lakes Commission, avec une promesse claire: réunir les professionnels intéressés par l’industrie maritime, les technologies vertes et l’innovation en transport maritime durable.

Le retour à Québec a une valeur symbolique. SNAME souligne que, pour cette 19e édition, GreenTech revient à ses racines après une première incursion sur la côte du Golfe. Cette localisation n’est pas un détail logistique: elle replace la conférence dans un environnement où l’écosystème maritime, portuaire et fluvial du Saint-Laurent pèse dans les discussions sur la décarbonation, le bruit sous-marin ou les relations avec les communautés riveraines.

Autre point. La Great Lakes Commission rappelle la nature du dispositif Green Marine: un programme de certification environnementale volontaire pour l’industrie maritime, visant des améliorations au-delà des réglementations. Les thématiques citées couvrent la biodiversité, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, et les relations avec les communautés. Dans ce cadre, la conférence annuelle sert de vitrine technique, mais aussi de moteur pour le programme, puisque les profits de l’événement sont entièrement réinvestis dans l’amélioration de la certification, selon la Great Lakes Commission et SNAME.

L’AIVP en visibilité à GreenTech 2025 à La Nouvelle-Orléans

L’AIVP a déjà utilisé GreenTech comme plateforme. Selon AIVP, l’organisation a participé à GreenTech 2025 de Green Marine, organisé du 9 au 11 juin à La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. L’enjeu, pour un réseau villes-ports, est direct: les choix industriels et portuaires discutés dans ce type de conférence ont des impacts immédiats sur l’acceptabilité locale, l’emploi, la qualité de l’air, le bruit ou l’aménagement.

Concrètement, la présence d’AIVP NA se lit comme un signal: la transition du maritime ne se joue pas seulement dans les salles machines, mais aussi dans les territoires. Les ports, les opérateurs et les industriels peuvent investir dans des solutions plus sobres, mais la mise en œuvre passe souvent par des arbitrages urbains: accès, foncier, voisinage, usages de l’eau, et dialogue avec les habitants.

Le problème? Les conférences technologies vertes peuvent vite se réduire à une galerie d’innovations. L’intérêt d’une organisation comme l’AIVP est d’insister sur l’interface ville-port, là où les externalités se voient et se contestent. Cette approche colle au périmètre mis en avant par Green Marine, qui inclut explicitement les relations communautaires parmi ses enjeux environnementaux, selon la Great Lakes Commission.

Green Marine: une certification volontaire, au-delà des règles, financée par l’événement

Green Marine se présente comme le leading environmental certification program for the maritime industry, selon la Great Lakes Commission. Son positionnement est clair: un cadre volontaire, destiné à pousser ses participants à améliorer leur performance environnementale au-delà des obligations. C’est un point structurant, car il change la nature des discussions: on parle d’objectifs, d’investissements, de trajectoires, pas seulement de conformité.

La conférence annuelle GreenTech sert à cette dynamique. La Great Lakes Commission et SNAME indiquent que les profits générés par l’événement sont entièrement réinvestis dans l’amélioration du programme de certification. Dit autrement, l’événement n’est pas seulement un salon d’idées. Il devient une pièce du modèle de fonctionnement de Green Marine, en finançant l’évolution des critères, des outils et des pratiques de la certification.

Cette logique éclaire aussi l’intérêt des partenaires et exposants. La conférence attire des acteurs qui veulent montrer des solutions, mais aussi se positionner dans un cadre reconnu, où la performance environnementale devient un langage commun. Et après? Pour les ports et compagnies, la question reste la même: transformer des engagements en projets opérationnels, sans créer de frictions locales ingérables.

À Québec, des débats sur décarbonation, bruit sous-marin et ports de petite taille

Maritime Magazine décrit la clôture de GreenTech à Québec le 11 juin, après deux jours et demi de discussions. Le média cite des échanges allant de l’extension de la décarbonation à l’usage des ressources d’un port de plus petite taille pour réduire encore le bruit sous-marin. Le sujet du bruit apparaît aussi via un exemple très concret rapporté par Maritime Magazine: un site situé à 50 mètres d’un voisin résidentiel, avec un travail mené avec Soft dB et d’autres entreprises pour éviter de perturber les riverains.

Côté infrastructures, Maritime Magazine évoque le Port de Matane, qui travaille avec Norda Stelco sur des plans de renouvellement du port, avec un élément de calendrier: un single berth en fin de cycle de vie d’ici 2033. Ce type d’exemple ramène la transition à une réalité matérielle: les investissements verts se greffent sur des actifs à renouveler, des contraintes d’exploitation, et des échéances industrielles.

Côté chiffres, Maritime Magazine rapporte aussi une donnée issue d’une enquête de l’American Association of Port Authorities: 48% des ports interrogés s’attendent à une augmentation par cinq de la demande d’énergie d’ici 2035, en lien avec l’automatisation, la numérisation et de nouveaux services. Le même article indique qu’une enquête sur les besoins énergétiques du système portuaire du Saint-Laurent est déjà jugée significative. Cette perspective pèse sur les débats GreenTech: décarboner suppose souvent d’électrifier, et électrifier suppose de sécuriser des capacités et des raccordements.

Exposants et partenaires: l’exemple de SLR, partenaire Green Marine depuis 2021

La conférence sert aussi de vitrine commerciale et technique. SLR indique être proud to be exhibiting à GreenTech 2026 à Québec, un événement organisé par Green Marine. L’entreprise rappelle être partenaire Green Marine depuis 2021 et met en avant un alignement avec la mission du programme, autour de solutions de conseil environnemental.

Concrètement, SLR annonce une présence au stand 16 et cite deux profils mobilisés: Justin Eickmeier, Technical Director, Underwater Acoustics, et Justin Judge, Senior Marine Ecologist. Le choix des expertises n’a rien d’anodin. Il renvoie à des sujets discutés dans les conférences GreenTech, comme le bruit sous-marin et les impacts écologiques, et il montre comment des prestataires structurent leur offre autour des thèmes portés par Green Marine.

Dans ce paysage, la présence d’AIVP NA prend une autre dimension. Les exposants apportent des solutions et des services. Les ports portent des contraintes d’actifs et de calendrier. Les villes, elles, portent la question de l’acceptabilité et des usages. Quand ces trois niveaux se rencontrent au même endroit, la conférence devient un espace où la transition se négocie autant qu’elle se présente.

FAQ

Où et quand se tient GreenTech 2026?

GreenTech 2026 est annoncé à Québec, du 9 au 11 juin 2026, au Centre des congrès de Québec, selon SNAME.

Qu’est-ce que Green Marine?

Green Marine est un programme de certification environnementale volontaire pour l’industrie maritime, visant des améliorations au-delà des réglementations, selon la Great Lakes Commission.

À quoi sert la conférence annuelle GreenTech pour Green Marine?

Les profits de l’événement sont entièrement réinvestis dans l’amélioration du programme de certification, selon la Great Lakes Commission et SNAME.

Quels sujets concrets sont discutés à GreenTech selon Maritime Magazine?

Maritime Magazine évoque des échanges sur la décarbonation, la réduction du bruit sous-marin et l’utilisation des ressources de ports de plus petite taille, avec des exemples liés au voisinage résidentiel et à des projets portuaires.

Pourquoi la présence d’acteurs comme l’AIVP NA compte dans ce type d’événement?

Parce que la transition maritime a des effets directs sur les territoires portuaires et leurs riverains, et que Green Marine inclut les relations avec les communautés parmi les enjeux ciblés, selon la Great Lakes Commission.

Questions fréquentes Où et quand se tient GreenTech 2026? GreenTech 2026 est annoncé à Québec, du 9 au 11 juin 2026, au Centre des congrès de Québec, selon SNAME. Qu’est-ce que Green Marine? Green Marine est un programme de certification environnementale volontaire pour l’industrie maritime, visant des améliorations au-delà des réglementations, selon la Great Lakes Commission. À quoi sert la conférence annuelle GreenTech pour Green Marine? Les profits de l’événement sont entièrement réinvestis dans l’amélioration du programme de certification, selon la Great Lakes Commission et SNAME. Quels sujets concrets sont discutés à GreenTech selon Maritime Magazine? Maritime Magazine évoque des échanges sur la décarbonation, la réduction du bruit sous-marin et l’utilisation des ressources de ports de plus petite taille, avec des exemples liés au voisinage résidentiel et à des projets portuaires. Quel exemple d’exposant est déjà annoncé pour GreenTech 2026? SLR indique exposer à GreenTech 2026 à Québec, avec une présence annoncée au stand 16, et rappelle être partenaire Green Marine depuis 2021.