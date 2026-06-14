Domination américaine du cloud: l’Algérie revendique la maîtrise face aux GAFAM

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Le cloud mondial reste dominé par des acteurs américains, au point d’alimenter un débat politique sur la souveraineté numérique. Amazon est crédité de 33 % du marché mondial selon Élucid, un marqueur souvent cité pour résumer l’asymétrie. Dans ce contexte, l’Algérie met en avant une ligne de maîtrise face aux GAFAM, avec un enjeu central, garder la main sur les données et les infrastructures.

Le sujet dépasse la simple préférence technologique. Choisir un cloud, c’est choisir une chaîne complète, centres de données, logiciels de virtualisation, outils de sécurité, contrats et droit applicable. En clair, c’est comme confier ses dossiers à un entrepôt, mais aussi accepter les règles du propriétaire de l’entrepôt, ses serrures et le tribunal qui tranche en cas de litige. Les crispations européennes sur la dépendance à la tech américaine, relayées par France 24, montrent que la question se pose partout, pas seulement à Alger.

Un marché structuré autour des hyperscalers, Amazon en tête selon Élucid

Le mot cloud recouvre des couches techniques différentes, infrastructure (IaaS), plateforme (PaaS), logiciels (SaaS). Mais dans le débat public, la discussion se concentre souvent sur les hyperscalers, ces opérateurs capables de déployer des ressources à très grande échelle, avec des centaines de services et une présence internationale.

Dans ce paysage, Élucid résume l’état de force en parlant d’une domination hégémonique des groupes américains et cite Amazon avec 33 % du marché. Le chiffre sert de repère, parce qu’il illustre un mécanisme classique d’économie de plateforme, plus un acteur a de clients, plus il amortit ses investissements, plus il baisse ses coûts unitaires, plus il attire de clients. C’est l’effet boule de neige, comparable au passage du disque dur au SSD dans un parc informatique, les premiers à migrer gagnent en performance, puis la norme se déplace et les retardataires paient le prix de l’inertie.

Dans ce contexte, un État qui veut maîtriser son cloud cherche souvent à limiter trois dépendances, dépendance technologique (formats, API, outils), dépendance opérationnelle (compétences, support, disponibilité des services), dépendance juridique (accès aux données, injonctions, arbitrages). La question n’est pas seulement où sont les serveurs, mais qui peut agir sur les serveurs et sous quel droit.

Souveraineté numérique: l’Europe durcit le ton, les signaux se multiplient

Le débat sur la souveraineté numérique se nourrit d’exemples concrets. Boscop évoque une série d’évènements qui font bouger les lignes en Europe, avec une volonté affichée de réduire la dépendance à Microsoft et aux GAFAM, et cite Nextcloud comme alternative open source à des services de stockage et de collaboration de Microsoft ou Google. Le même article mentionne des tensions politiques aux Pays-Bas autour de motions visant à interpeller le gouvernement sur la nécessité de sortir d’une dépendance aux solutions américaines, et rapporte qu’en France la ville de Lyon annonce délaisser des logiciels Microsoft au nom de la souveraineté.

France 24, dans une émission consacrée à la dépendance européenne, décrit un continent massivement dépendant des technologies américaines pour héberger des données, développer des applications ou sécuriser des réseaux. L’angle est important, parce qu’il relie la technologie à la géopolitique, quand des tensions commerciales ou diplomatiques montent, la dépendance devient une vulnérabilité.

Traduction, le cloud n’est plus un simple achat informatique. C’est une brique stratégique, comparable à un réseau électrique ou à une chaîne logistique. Sur le papier, une solution américaine peut offrir des garanties contractuelles et des certifications. En pratique, le débat porte sur le risque résiduel, ce qui se passe quand l’exception survient, injonctions, sanctions, restrictions, changements de politique commerciale, ou rupture de service à grande échelle.

Maîtriser son cloud: localisation, contrôle et compétences, un triptyque difficile

Quand un pays met en avant la maîtrise face aux GAFAM, il vise généralement un triptyque, localiser les données sensibles, contrôler la pile technique, construire les compétences. Les trois sont liés, car une souveraineté proclamée sans ingénieurs, sans exploitation 24/7 et sans chaîne de sécurité cohérente reste fragile.

Étape par étape, la maîtrise commence par l’inventaire, quelles données existent, lesquelles sont sensibles, lesquelles peuvent sortir du périmètre national, lesquelles doivent rester sous contrôle public. Vient ensuite l’architecture, segmentation des environnements, chiffrement, gestion des identités, journalisation, plan de reprise. Puis l’exploitation, mises à jour, supervision, tests d’intrusion, gestion des incidents. Un cloud maîtrisé n’est pas seulement un centre de données, c’est une organisation capable de maintenir un niveau de sécurité et de disponibilité dans la durée.

Le point qui fâche souvent est le verrouillage fournisseur (vendor lock-in). Plus une organisation consomme des services propriétaires, plus elle devient dépendante d’API et d’outils difficiles à remplacer. Le sujet est technique mais concret, c’est comme bâtir une application autour d’un format de fichier unique, la migration devient un projet en soi. Les alternatives open source, comme Nextcloud cité par Boscop, sont souvent mises en avant pour réduire ce verrouillage, mais elles demandent aussi des compétences internes et une capacité d’intégration.

Un cloud national face aux GAFAM: l’arbitrage entre autonomie et efficacité

Le débat public oppose parfois un cloud souverain à un cloud performant. La réalité est un arbitrage, autonomie, coût, rapidité, écosystème. Les GAFAM ont bâti des catalogues de services très larges, et leur force tient aussi à l’intégration, identité, calcul, stockage, bases de données, outils de déploiement, observabilité. Pour un acteur qui veut s’en affranchir, il faut choisir, répliquer une partie du catalogue, s’appuyer sur des solutions open source, ou accepter une forme d’hybridation.

Le cloud peut aussi se lire comme une standardisation. Les grands fournisseurs ont imposé des façons de faire, conteneurs, automatisation, infrastructure as code. Un pays qui cherche la maîtrise peut reprendre ces standards sans reprendre le fournisseur, mais cela suppose de bâtir une filière, opérateurs, intégrateurs, formation, et une doctrine, quelles briques doivent être contrôlées, lesquelles peuvent être achetées.

La France connaît un débat similaire, selon une source sur le cloud français face aux Gafam, où des patrons de la French Tech réclament un cloud tricolore et critiquent la stratégie publique. Même sans entrer dans les détails, l’existence de cette controverse montre un point clé, la souveraineté n’est pas qu’une décision technique, c’est une politique industrielle, avec des intérêts divergents, des calendriers et des compromis.

Pour l’Algérie, revendiquer la maîtrise face aux GAFAM revient donc à faire un choix de trajectoire. Le bénéfice attendu est une réduction de dépendances jugées stratégiques. Le coût est un effort soutenu, investissement, ingénierie, gouvernance. La question de fond reste la même partout, où placer le curseur entre l’autonomie et l’accès immédiat à l’état de l’art industriel.

FAQ

Pourquoi la domination américaine du cloud pèse-t-elle sur les choix publics?

Parce qu’un cloud ne se limite pas à des serveurs, il implique des dépendances techniques, opérationnelles et juridiques. France 24 souligne que l’Europe reste très dépendante des technologies américaines pour des fonctions critiques.

Quel chiffre illustre cette domination selon les sources fournies?

Élucid cite Amazon avec 33 % du marché mondial du cloud, un indicateur fréquemment utilisé pour résumer l’écart de puissance avec le reste de l’écosystème.

Quelles alternatives sont mises en avant face aux suites américaines?

Boscop cite Nextcloud, une solution open source présentée comme alternative à des services de stockage et de collaboration de Microsoft et Google.

La souveraineté numérique signifie-t-elle forcément “tout faire soi-même”?

Pas nécessairement. Les stratégies évoquées dans le débat européen combinent souvent des choix d’hébergement, de contrôle des briques critiques et de réduction du verrouillage fournisseur, avec parfois des approches hybrides.

Pourquoi ces débats reviennent-ils aussi en France?

Une source sur le cloud français rapporte que des acteurs de la French Tech demandent un cloud aux couleurs tricolores, signe que l’arbitrage entre autonomie et dépendance aux Gafam traverse aussi l’écosystème français.

Questions fréquentes Pourquoi la domination américaine du cloud pèse-t-elle sur les choix publics ? Parce qu’un cloud implique des dépendances techniques, opérationnelles et juridiques. France 24 décrit une Europe très dépendante des technologies américaines pour héberger des données, développer des applications et sécuriser des réseaux. Quel chiffre illustre cette domination selon les sources fournies ? Élucid indique qu’Amazon représente 33 % du marché mondial du cloud, un repère souvent cité pour décrire la concentration du secteur autour d’acteurs américains. Quelles alternatives sont citées face aux services américains ? Boscop mentionne Nextcloud, une solution open source présentée comme alternative à Microsoft et Google Drive. La souveraineté numérique signifie-t-elle forcément un cloud 100 % national ? Les exemples évoqués dans les sources européennes montrent plutôt un éventail d’approches : réduire certaines dépendances, reprendre le contrôle de briques critiques et limiter le verrouillage fournisseur, parfois avec des architectures hybrides.