Je choisis la French Tech franchit le cap des 2 milliards d’euros d’achats engagés et élargit son terrain de jeu au niveau continental. L’État veut faire de la commande, publique comme privée, un levier concret pour les start-up et scale-up. Résultat: une démarche pensée pour accélérer l’adoption de solutions françaises, puis européennes, dans les grands achats.

L’idée est simple: quand un ministère, une agence ou un grand groupe achète un logiciel, une solution de cybersécurité ou un outil de gestion, ce choix peut faire grandir une jeune entreprise. Le programme, rattaché à la Mission French Tech au sein de la Direction générale des entreprises, vise autant la diffusion de l’innovation dans les services de l’État que le renforcement de la souveraineté technologique.

Après trois ans de déploiement, le dispositif change d’échelle. Il s’organise plus finement dans les administrations et cherche maintenant à embarquer des acheteurs au-delà des frontières françaises, avec une initiative miroir à l’échelle européenne.

En chiffres 2 Md€ Achats engagés annoncés Programme Je choisis la French Tech [2] 3 Années depuis le lancement Programme Je choisis la French Tech [1] 1 Ambassadeur par ministère Organisation annoncée [2]

2 milliards d’euros: ce que recouvre le cap annoncé

Le cap des 2 milliards d’euros correspond à des engagements d’achats pris collectivement pour orienter davantage de dépenses vers des start-up et scale-up françaises, selon la Mission French Tech [2]. Pour le quotidien, l’enjeu est très concret: plus une solution est achetée et déployée, plus elle peut recruter, se renforcer et améliorer son produit, ce qui augmente ses chances de devenir une alternative crédible aux offres déjà dominantes sur le marché.

Le programme a été conçu comme un outil de passage à l’échelle: aider des jeunes entreprises à franchir les étapes qui bloquent souvent l’accès aux grands comptes, comme la compréhension des besoins, la visibilité auprès des acheteurs, ou la capacité à répondre aux exigences d’un achat public.

Ce cap s’inscrit dans une logique plus large portée par l’État: faire de la commande un levier de politique économique. Le ministère de l’Économie présente Je choisis la French Tech comme un moyen de mieux faire connaître les solutions des start-up et scale-up aux acheteurs publics, de créer des ponts concrets entre la commande publique et l’écosystème, et de transformer les pratiques d’achat de l’État [1].

Un ambassadeur Je choisis la French Tech dans chaque ministère

Changement opérationnel majeur: chaque ministère doit désigner un ambassadeur Je choisis la French Tech, selon la Mission French Tech [2]. Dans la mécanique administrative, ce rôle sert de relais interne. L’objectif est d’éviter que l’innovation reste cantonnée à quelques directions pionnières et de faciliter l’identification de cas d’usage où des solutions de start-up peuvent être pertinentes.

Dans la pratique, ce type de relais peut peser sur des décisions très quotidiennes: choix d’un outil de gestion documentaire, d’une solution de prise de rendez-vous, d’un service de protection contre les attaques informatiques, ou d’un logiciel d’analyse de données. Résultat: quand l’organisation interne est plus claire, les entreprises gagnent du temps pour trouver le bon interlocuteur, et les acheteurs peuvent repérer plus vite des offres adaptées.

Le ministère de l’Économie insiste sur la dimension culturelle: le programme doit porter une transformation des pratiques d’achat de l’État, pas seulement une liste de fournisseurs à privilégier [1]. Cela implique de mieux comprendre les contraintes des jeunes entreprises (cycles de vente, références, délais) tout en respectant les règles de la commande publique.

Autre article : Maximisez votre portée en Europe: Les langues à cibler pour traduire votre site e-commerce Ce que la commande peut changer Effet d’entraînement En mobilisant la commande publique et privée, l’État cherche à transformer des engagements d’achats en débouchés pour les start-up et scale-up [1]. Relais dans les ministères La désignation d’un ambassadeur par ministère vise à fluidifier la relation entre acheteurs publics et écosystème French Tech [2]. Souveraineté technologique Le ministère de l’Économie met en avant l’objectif de renforcer la souveraineté technologique via des achats orientés vers des solutions locales [1]. Passage à l’échelle européenne Choose European Tech lance un travail commun avec des acheteurs européens pour soutenir les start-up et scale-up du continent [2]. Innovation des services publics Le programme est présenté comme un levier pour accélérer l’innovation dans les services de l’État, via des solutions déployées à plus grande échelle [1].

Choose European Tech: l’extension du modèle à l’échelle du continent

L’extension européenne prend la forme d’une initiative inspirée du modèle français: Choose European Tech . Selon la Mission French Tech, elle lance un travail commun avec de grands acheteurs européens, qu’il s’agisse de groupes privés, d’agences ou de ministères, pour mobiliser leur commande en faveur des start-up et scale-up du continent [2].

Le raisonnement est proche de celui mené en France: si les grands acheteurs européens coordonnent davantage leurs pratiques et leurs besoins, ils peuvent offrir aux jeunes entreprises un marché plus lisible et plus large. Pour une start-up, vendre dans plusieurs pays européens signifie souvent composer avec des exigences différentes, des référencements multiples et des cycles de décision longs. Une démarche de mobilisation à l’échelle continentale vise à réduire ces frictions.

Pour les acheteurs, l’intérêt est aussi concret: accéder à un vivier plus large de solutions, dans des domaines où l’Europe veut renforcer ses capacités. Le programme français met déjà en avant la souveraineté technologique comme objectif, et l’extension européenne s’inscrit dans cette logique de consolidation d’alternatives locales, sans dépendre systématiquement d’acteurs extra-européens.

Commande publique, innovation et souveraineté: ce que l’État cherche à obtenir

Le ministère de l’Économie présente Je choisis la French Tech comme un levier pour accélérer l’innovation dans les services de l’État tout en renforçant la souveraineté technologique [1]. Derrière ces mots, il y a des effets très tangibles: des services plus simples à utiliser, des délais réduits, une meilleure protection des données et des outils plus adaptés aux besoins des agents et des usagers.

La Mission French Tech, rattachée à la Direction générale des entreprises, a pour mandat de soutenir la structuration et la croissance de l’écosystème des start-up et scale-up françaises, en France et à l’international [1]. Je choisis la French Tech s’inscrit dans ce cadre: il ne s’agit pas seulement d’aider des entreprises à vendre, mais aussi de structurer un marché où l’administration joue un rôle d’entraînement.

Pour le quotidien des entreprises, la commande publique peut servir de référence. Un premier contrat avec un ministère ou une grande agence peut ensuite faciliter l’accès à d’autres clients, publics ou privés, en France comme à l’étranger. Résultat: l’achat n’est plus seulement une dépense, il devient aussi un signal de confiance.

Ce que les start-up et les grands acheteurs peuvent surveiller maintenant

Le programme arrive à un moment où la question n’est plus seulement faut-il acheter innovant?, mais comment acheter innovant sans complexifier la vie des services?. La création d’un réseau d’ambassadeurs dans les ministères [2] donne un indicateur simple à suivre: la capacité des administrations à identifier des besoins concrets, puis à transformer l’essai en déploiements réels.

Côté entreprises, l’extension avec Choose European Tech [2] ouvre une perspective: si des acheteurs européens s’alignent davantage, une start-up peut penser son développement avec une logique de marché continental. Dans la vie d’une jeune entreprise, cela change la feuille de route produit, le support client, la conformité et l’organisation commerciale.

Pour les grands acheteurs, publics comme privés, le cap des 2 milliards d’euros [2] sert aussi de repère: il fixe un niveau d’ambition et un cadre de mobilisation. La suite se jouera sur un point très concret, la capacité à passer de l’engagement à l’usage, puis à la généralisation des solutions quand elles répondent au besoin.

FAQ

Que signifie le cap des 2 milliards d’euros?

Il s’agit d’un volume d’achats engagés annoncé dans le cadre de Je choisis la French Tech, mobilisant des acheteurs pour orienter davantage de dépenses vers des start-up et scale-up françaises [2].

Qui pilote Je choisis la French Tech?

Le programme est porté par la Mission French Tech, rattachée à la Direction générale des entreprises au sein du ministère de l’Économie [1].

Qu’est-ce que Choose European Tech?

C’est une initiative inspirée du modèle français, qui engage un travail commun avec de grands acheteurs européens (groupes privés, agences, ministères) pour mobiliser leur commande en faveur des start-up et scale-up européennes [2].

Quel est le rôle des ambassadeurs dans les ministères?

Chaque ministère doit désigner un ambassadeur Je choisis la French Tech, chargé de faire le lien en interne, de mieux faire connaître les solutions des start-up aux acheteurs publics et de faciliter les ponts avec l’écosystème [2].

Quel impact concret peut-on attendre pour les services publics?

Le ministère de l’Économie met en avant l’objectif d’accélérer l’innovation dans les services de l’État et de renforcer la souveraineté technologique via des achats mieux orientés [1].