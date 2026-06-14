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Le cloud mondial reste dominé par des acteurs américains, et cette réalité pèse sur les stratégies publiques. Amazon est crédité de 33 % du marché mondial, selon Élucid. Dans ce contexte, l’Algérie met en avant une logique de maîtrise face aux GAFAM, un choix qui résonne avec les débats européens sur la souveraineté numérique.

Ce matin-là, dans un bureau où s’empilent les dossiers de transformation numérique, la même question revient, obstinée: où vont les données, et qui peut y accéder? Le sujet paraît technique, presque aride. Il devient politique dès qu’il touche à l’État, aux administrations, aux entreprises stratégiques. L’Algérie, comme d’autres, regarde la carte du cloud mondial, et elle voit surtout une couleur: celle des plateformes américaines.

Amazon, Microsoft et Google, l’avantage structurel des plateformes américaines

Le marché du cloud s’est construit autour d’un modèle industriel lourd: centres de données, réseaux, outils logiciels, écosystèmes de développeurs, services managés. Cette accumulation d’infrastructures et de services crée un avantage qui se renforce avec le temps. Élucid décrit une domination hégémonique des groupes américains sur le marché mondial et cite Amazon à 33 % du marché.

Cette domination ne se limite pas à une bataille de parts de marché. Elle s’exprime dans les standards techniques, les habitudes d’achat, la formation des ingénieurs, et l’intégration des outils dans les organisations. Une fois les applications déployées, les données structurées, les équipes formées et les contrats signés, revenir en arrière coûte cher en temps, en compétences et en risques opérationnels. Le cloud devient une dépendance silencieuse.

Dans le débat public, les GAFAM apparaissent souvent comme un bloc. En réalité, les offres diffèrent, mais l’effet d’ensemble est le même: une grande partie des services numériques critiques, de l’hébergement au stockage, des outils collaboratifs à l’IA, repose sur des acteurs américains. Le Libre Journal insiste sur l’objectif de domination mondiale des États-Unis dans le numérique et l’IA, en mettant en scène l’ampleur de cette influence.

Souveraineté numérique: l’Europe durcit le ton, les signaux se multiplient

Le sujet n’est pas cantonné au Sud global. En Europe, la souveraineté numérique quitte progressivement les tribunes pour entrer dans des décisions concrètes. Boscop évoque une séquence où des institutions et collectivités cherchent à réduire leur dépendance aux solutions américaines, en citant des débats politiques aux Pays-Bas et une décision de la ville de Lyon de délaisser des logiciels Microsoft pour des raisons de souveraineté.

Le même article met en avant des alternatives, avec Nextcloud comme solution open source face aux services de stockage et de collaboration de Microsoft et Google. Derrière ces choix, une logique: garder la main sur l’hébergement, l’administration, les accès, les mises à jour, et limiter l’exposition à des décisions extraterritoriales. Le cloud n’est plus un simple sujet d’optimisation informatique, il touche à la capacité d’un État ou d’une collectivité à décider sans contrainte.

Cette tension est aussi médiatique. France 24 rappelle que l’Europe reste massivement dépendante des technologies américaines pour héberger des données, développer des applications ou sécuriser des réseaux, et relie ce débat à un contexte géopolitique plus large. Le cloud devient une pièce de l’architecture stratégique, au même titre que l’énergie ou les télécommunications.

En France, le débat prend aussi une forme industrielle. Une analyse reprise par une source sur “le cloud français face aux Gafam” rapporte que des patrons de la French Tech réclament un cloud “aux couleurs tricolores” et contestent la stratégie du gouvernement. Ce type de prise de position illustre un point central: la souveraineté n’est pas seulement une affaire de discours, elle suppose des offres compétitives, une commande publique cohérente, et une capacité à tenir dans la durée.

Pourquoi l’Algérie met en avant la “maîtrise” face aux GAFAM

Dans ce paysage dominé, l’Algérie choisit de parler de maîtrise. Le mot compte. Il ne promet pas l’autarcie numérique, rarement réaliste, mais il fixe une direction: reprendre du contrôle sur les données, les infrastructures et les dépendances techniques.

Cette logique s’inscrit dans un mouvement plus large observé ailleurs: lorsque les administrations migrent vers le cloud, elles doivent arbitrer entre vitesse de déploiement et contrôle. Les plateformes américaines offrent une profondeur de services et une industrialisation éprouvée. Mais elles posent aussi des questions de gouvernance des données, d’accès, de conformité, et de capacité à changer de fournisseur.

La “maîtrise” peut recouvrir plusieurs choix complémentaires. D’abord, la localisation et la gouvernance de certains ensembles de données sensibles, selon leur nature. Ensuite, la capacité à définir des architectures hybrides, combinant des ressources internes et des services cloud, pour éviter le tout-ou-rien. Enfin, l’investissement dans des compétences nationales, parce que la souveraineté se joue aussi dans les équipes capables d’auditer, de configurer, de sécuriser, et de migrer.

Ce que racontent les débats européens éclaire la trajectoire algérienne: la dépendance ne se mesure pas seulement en parts de marché, mais en capacité à dire non, à changer, à imposer des exigences contractuelles. Quand Boscop évoque des motions politiques aux Pays-Bas ou un choix municipal à Lyon, c’est la même mécanique: réduire une exposition jugée excessive. L’Algérie, en posant la question de la maîtrise, se place sur ce terrain.

Le nœud du problème: dépendance technique, dépendance politique

Le cloud concentre plusieurs couches de dépendance. Il y a l’infrastructure, les centres de données et les réseaux. Il y a les services, bases de données managées, outils d’analytique, IA, sécurité. Et il y a les usages, les formats, les identités numériques, les workflows. Plus une organisation monte dans la pile de services, plus elle gagne en rapidité et en confort, mais plus elle s’attache à un écosystème.

France 24 décrit une Europe “massivement dépendante” des technologies américaines. Le constat vaut comme avertissement: la dépendance n’est pas abstraite, elle se révèle dans les crises, les tensions diplomatiques, les changements de règles. Le cloud, parce qu’il porte des données et des fonctions vitales, amplifie ces risques perçus.

Le débat public insiste souvent sur la protection des données. C’est une dimension, mais pas la seule. Le sujet porte aussi sur la continuité de service, la capacité à auditer les systèmes, la transparence des mises à jour, et la possibilité de garder une autonomie stratégique. Le Libre Journal relie explicitement la domination numérique à une ambition américaine plus large autour de l’IA, ce qui renforce la lecture géopolitique du cloud.

Face à cela, une stratégie de maîtrise implique des choix d’architecture et de gouvernance, mais aussi une politique d’achats et de standards. Les alternatives open source, comme Nextcloud cité par Boscop, jouent un rôle dans cette boîte à outils, à condition d’être intégrées dans une stratégie cohérente, avec exploitation, support, sécurité et formation.

FAQ

Pourquoi parle-t-on autant des GAFAM dans le cloud?

Parce que le marché mondial du cloud est largement dominé par des acteurs américains. Élucid cite Amazon à 33 % du marché mondial, ce qui illustre l’écart de taille et d’écosystème.

Qu’est-ce que la “souveraineté numérique” dans ce débat?

C’est la capacité d’un État, d’une institution ou d’une organisation à garder la main sur ses données, ses infrastructures et ses choix technologiques, sans dépendre excessivement de décisions externes. France 24 décrit cette dépendance comme une vulnérabilité pour l’Europe.

Existe-t-il des alternatives concrètes aux solutions américaines?

Oui, des solutions open source existent pour certains usages. Boscop cite Nextcloud comme alternative à des services de stockage et de collaboration de Microsoft et Google.

Pourquoi des collectivités européennes changent-elles d’outils?

Boscop évoque des décisions motivées par la souveraineté, avec une séquence politique aux Pays-Bas et l’exemple de la ville de Lyon qui annonce délaisser des logiciels Microsoft.

Que signifie “maîtrise” pour une stratégie cloud nationale?

Dans le débat tel qu’il est posé, la maîtrise renvoie à des choix de gouvernance, d’architecture et de compétences pour limiter les dépendances: localisation de certaines données, modèles hybrides, exigences contractuelles, et capacité à migrer.

Questions fréquentes Pourquoi parle-t-on autant des GAFAM dans le cloud ? Parce que le marché mondial du cloud est largement dominé par des acteurs américains. Élucid cite Amazon à 33 % du marché mondial, ce qui illustre l’écart de taille et d’écosystème. Qu’est-ce que la souveraineté numérique dans ce débat ? C’est la capacité à garder la main sur les données, les infrastructures et les choix technologiques. France 24 décrit la dépendance européenne aux technologies américaines comme une vulnérabilité. Existe-t-il des alternatives concrètes aux solutions américaines ? Oui, des solutions open source existent pour certains usages. Boscop cite Nextcloud comme alternative à des services de stockage et de collaboration de Microsoft et Google. Pourquoi des collectivités européennes changent-elles d’outils ? Boscop évoque des décisions motivées par la souveraineté, avec des débats politiques aux Pays-Bas et l’exemple de la ville de Lyon qui annonce délaisser des logiciels Microsoft.