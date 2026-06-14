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Le cloud mondial reste dominé par des acteurs américains, et cette réalité nourrit des choix politiques sur la souveraineté numérique. D’après Élucid, Amazon représente 33 % du marché, un ordre de grandeur qui illustre le rapport de force face aux GAFAM.

Dans ce contexte, l’Algérie, selon L’Algérie Aujourd’hui, met en avant une ligne de conduite centrée sur la maîtrise, l’hébergement et la gouvernance des données. Ce débat dépasse largement Alger: en Europe aussi, la dépendance technologique aux fournisseurs américains devient un sujet de sécurité, de droit et de stratégie industrielle, comme l’illustre un reportage de France 24.

Amazon à 33 % du marché, un marqueur de la concentration selon Élucid

La domination des grands fournisseurs américains n’est pas qu’un sentiment politique, elle s’appuie sur des positions de marché qui structurent l’offre disponible. Élucid souligne une domination hégémonique et cite Amazon avec 33 % du marché. Ce type de leadership a des effets concrets: standards techniques, écosystèmes de partenaires, outils de développement, et dépendance contractuelle.

Autrement dit, le cloud n’est pas seulement une capacité d’hébergement. C’est une chaîne complète, infrastructure, logiciels, services de sécurité, outils de données, qui façonne la manière de concevoir et d’opérer des systèmes d’information. Dans un marché concentré, les choix d’architecture deviennent vite des choix d’alignement industriel: l’innovation applicative s’adosse à des briques propriétaires, et la réversibilité, même prévue, se révèle coûteuse à organiser.

Pour mesurer l’écart, il faut regarder la dynamique plus que la photographie: les hyperscalers américains ont bâti des plateformes globales, capables d’absorber des pics de demande et de proposer des catalogues de services très étendus. Cette profondeur d’offre, combinée à une présence internationale, rend la concurrence difficile pour des acteurs nationaux ou régionaux qui visent l’autonomie, mais doivent aussi rester attractifs pour les entreprises et les administrations.

L’Algérie met en avant la maîtrise des données, un choix politique et administratif

L’Algérie Aujourd’hui présente un angle clair: face à la domination des GAFAM, l’Algérie privilégie la maîtrise. Le mot est central parce qu’il recouvre plusieurs dimensions: où les données sont hébergées, qui opère les infrastructures, quel cadre juridique s’applique, et qui peut auditer les systèmes.

Dans la pratique, la maîtrise renvoie à une question de gouvernance. Un État qui veut garder la main sur ses informations sensibles cherche à limiter les zones grises: dépendance à un prestataire soumis à des lois étrangères, difficulté à imposer des exigences d’audit, ou manque de visibilité sur la sous-traitance technique. La souveraineté numérique ne se résume pas à installer des serveurs sur le territoire: elle implique des règles d’accès, des contrôles, une stratégie d’architecture, et des compétences internes capables de piloter les prestataires.

Reste que la promesse de contrôle se heurte souvent à un arbitrage: bénéficier de services avancés, industrialisés et largement adoptés, ou privilégier des solutions plus maîtrisables, mais parfois moins intégrées. De là naît une stratégie fréquente dans les administrations: distinguer les données selon leur sensibilité, et réserver des environnements plus contrôlés aux usages critiques, tout en gardant des marges de manœuvre pour des services moins sensibles.

Europe: motions politiques, collectivités et alternatives open source, selon Boscop

Le débat algérien s’inscrit dans un mouvement plus large où la souveraineté numérique devient un sujet politique. Boscop décrit plusieurs signaux: aux Pays-Bas, le Parlement approuve une série de motions demandant d’interpeller le gouvernement sur la nécessité de sortir d’une dépendance aux solutions américaines et d’envisager un cloud souverain. En France, Boscop cite aussi la ville de Lyon, qui annonce délaisser des logiciels Microsoft dans une logique de souveraineté.

Le même article met en avant Nextcloud comme alternative open source à des solutions de stockage et de collaboration largement dominées par des acteurs américains. Ce point est important: la souveraineté ne se joue pas uniquement sur l’infrastructure, mais aussi sur les couches applicatives. Une administration peut rapatrier l’hébergement, tout en restant dépendante de logiciels et de formats qui enferment l’organisation dans un écosystème.

Ces décisions locales et parlementaires montrent une évolution: la souveraineté n’est plus cantonnée aux cercles spécialisés. Elle devient un sujet de commande publique, de gestion des risques et d’acceptabilité démocratique. Le cloud, parce qu’il concentre données et services, cristallise des inquiétudes sur la protection des informations, mais aussi sur la continuité d’activité en cas de tension diplomatique ou commerciale.

La dépendance technologique devient un sujet géopolitique, selon France 24

Le reportage de France 24 insiste sur une idée: pour héberger des données, développer des applications ou sécuriser des réseaux, l’Europe reste massivement dépendante des technologies américaines. Le sujet n’est pas seulement économique, il devient géopolitique, dans un climat où les relations commerciales et diplomatiques peuvent se tendre.

Ce cadrage éclaire aussi les débats en Afrique du Nord: choisir un cloud, c’est choisir un cadre de dépendance. Un fournisseur global apporte de la vitesse, des services et une industrialisation difficile à reproduire localement. Mais cette efficacité s’accompagne d’un déplacement du centre de gravité: la capacité d’arbitrage, de négociation et de contrôle se joue face à des acteurs dont la puissance dépasse souvent celle des clients, même publics.

À titre de comparaison, l’Europe explore plusieurs voies: politiques publiques, labels, stratégies industrielles, et parfois bascules applicatives vers des solutions open source. L’intérêt de cette comparaison, pour l’Algérie, tient moins à la transposition qu’à la logique: la souveraineté se construit par étapes, en combinant des choix techniques, des règles de gouvernance et une politique d’achats cohérente.

Le cloud tricolore et les critiques de la stratégie publique, un écho français

Le débat sur la souveraineté ne se limite pas à l’opposition cloud local contre cloud américain. En France, un article consacré au cloud français face aux GAFAM évoque des dirigeants de la French Tech qui réclament un cloud aux couleurs nationales et critiquent la stratégie du gouvernement telle qu’ils la perçoivent. Cette tension illustre un point clé: même lorsque l’objectif de souveraineté est partagé, les modalités, partenariats, certifications et priorités divisent.

Ce type de controverse est un enseignement utile: une politique de maîtrise des données doit clarifier ses critères. Qu’est-ce qui compte le plus: la localisation, la propriété du capital, la capacité d’audit, l’indépendance logicielle, la réversibilité, ou la performance? Sans hiérarchie explicite, les acteurs économiques et publics peuvent poursuivre des objectifs différents sous une même étiquette.

Pour l’Algérie, l’enjeu est de transformer un mot d’ordre, la maîtrise, en doctrine opérationnelle: segmentation des usages, exigences contractuelles, conditions d’hébergement, et montée en compétences. C’est souvent dans ces détails, clauses de réversibilité, audits, gestion des identités, chiffrement, que se joue la différence entre un affichage politique et une souveraineté pilotée.

FAQ

Pourquoi la domination des GAFAM dans le cloud pose-t-elle une question de souveraineté?

Parce que le cloud concentre des fonctions critiques, hébergement, sécurité, outils de données, et peut placer des organisations sous une dépendance technique et juridique vis-à-vis d’acteurs étrangers.

Quel chiffre illustre cette domination selon les sources fournies?

D’après Élucid, Amazon représente 33 % du marché, ce qui montre un haut niveau de concentration autour de grands acteurs américains.

Quelles réponses sont observées en Europe d’après les sources?

Selon Boscop, le Parlement néerlandais a approuvé des motions pour pousser à sortir de la dépendance aux solutions américaines, et la ville de Lyon annonce délaisser des logiciels Microsoft dans une logique de souveraineté.

Une alternative open source est-elle citée?

Oui. Boscop cite Nextcloud comme solution open source alternative à des services de stockage et de collaboration dominés par des acteurs américains.

Pourquoi le sujet devient-il géopolitique?

France 24 souligne que la dépendance européenne aux technologies américaines touche l’hébergement, le développement et la sécurité, ce qui expose les États et les organisations à des rapports de force internationaux.

Questions fréquentes Pourquoi la domination des GAFAM dans le cloud pose-t-elle une question de souveraineté ? Parce que le cloud concentre des fonctions critiques, hébergement, sécurité et services de données, et peut créer une dépendance technique et juridique vis-à-vis d’acteurs étrangers. Quel chiffre illustre cette domination selon les sources fournies ? D’après Élucid, Amazon représente 33 % du marché, un indicateur de concentration autour de grands acteurs américains. Quelles initiatives européennes sont citées dans les sources ? Selon Boscop, le Parlement néerlandais a approuvé des motions visant à réduire la dépendance aux solutions américaines, et la ville de Lyon annonce délaisser des logiciels Microsoft pour des raisons de souveraineté. Quelle alternative open source est mentionnée ? Boscop mentionne Nextcloud comme alternative open source à des services de stockage et de collaboration dominés par des acteurs américains.